"Слуги народу" вирішили знищити державну мову на телебаченні та радіо
Нардепи від "монобільшості" просто зараз розробили законопроект згідно з яким:
До кінця року зупинити ст. 10 про мову аудіовіузальних ЗМІ в законі про телебачення та радіомовлення та скасувати 75% української до нуля!
До кінця року ЗУПИНИТИ дію норми про 50% українського аудіовізуального продукту.
Фактично дозволити транлювати РОСІЙСЬКІ фільми та серіали, а також БУДЬ ЯКІ програми держави-агресора.
Статтю про державну мову у сфері культури відтермінувати до 2024 року!
Перехід на 90% української мови перенести на 2026 рік!
Тобто! Влада намагається повернути інформаційний простір під ПОВНЕ панування КРЕМЛЯ!
Влада намагається ліквідувати ДЕРЖАВНУ мову в Україні на телебаченні!
Влада намагається просунути повний реванш російського продукту на екранах країни!
Це рішення намагаються просунути саме на ПОЗАЧЕРГОВІЙ сесії ВР.
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