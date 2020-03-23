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Андрій Смолій
Політичний експерт

"Слуги народу" вирішили знищити державну мову на телебаченні та радіо

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23 березня 2020, 13:00 7
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Слуги народу з Комітету гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Ткаченка вирішили фактично ліквідувати державну мову в Україні під шумок "коронавірусу"
Фото: iportal.rada.gov.ua
Слуги народу з Комітету гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Ткаченка вирішили фактично ліквідувати державну мову в Україні під шумок "коронавірусу"

Нардепи від "монобільшості" просто зараз розробили законопроект згідно з яким:
До кінця року зупинити ст. 10 про мову аудіовіузальних ЗМІ в законі про телебачення та радіомовлення та скасувати 75% української до нуля!
До кінця року ЗУПИНИТИ дію норми про 50% українського аудіовізуального продукту.
Фактично дозволити транлювати РОСІЙСЬКІ фільми та серіали, а також БУДЬ ЯКІ програми держави-агресора.
Статтю про державну мову у сфері культури відтермінувати до 2024 року!
Перехід на 90% української мови перенести на 2026 рік!

Тобто! Влада намагається повернути інформаційний простір під ПОВНЕ панування КРЕМЛЯ!
Влада намагається ліквідувати ДЕРЖАВНУ мову в Україні на телебаченні!
Влада намагається просунути повний реванш російського продукту на екранах країни!

Це рішення намагаються просунути саме на ПОЗАЧЕРГОВІЙ сесії ВР.

Автор(и) статті: Андрій Смолій

Верховна Рада депутат українська мова
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