"Слуги народу" вирішили знищити державну мову на телебаченні та радіо

Слуги народу з Комітету гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Ткаченка вирішили фактично ліквідувати державну мову в Україні під шумок "коронавірусу"

Фото: iportal.rada.gov.ua

Слуги народу з Комітету гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Ткаченка вирішили фактично ліквідувати державну мову в Україні під шумок "коронавірусу"

Нардепи від "монобільшості" просто зараз розробили законопроект згідно з яким:

До кінця року зупинити ст. 10 про мову аудіовіузальних ЗМІ в законі про телебачення та радіомовлення та скасувати 75% української до нуля!

До кінця року ЗУПИНИТИ дію норми про 50% українського аудіовізуального продукту.

Фактично дозволити транлювати РОСІЙСЬКІ фільми та серіали, а також БУДЬ ЯКІ програми держави-агресора.

Статтю про державну мову у сфері культури відтермінувати до 2024 року!

Перехід на 90% української мови перенести на 2026 рік!

Тобто! Влада намагається повернути інформаційний простір під ПОВНЕ панування КРЕМЛЯ!

Влада намагається ліквідувати ДЕРЖАВНУ мову в Україні на телебаченні!

Влада намагається просунути повний реванш російського продукту на екранах країни!

Це рішення намагаються просунути саме на ПОЗАЧЕРГОВІЙ сесії ВР.