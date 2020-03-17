Рада перенесла голосування "по землі" - ЗМІ
Як передає RegioNews із посиланням на "Економічну правду", про це повідомили у фракції "Слуга народа".
"Сказали, що будемо голосувати, коли МВФ буде точно підтверджено, що дадуть гроші", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у такому випадку слід очікувати, що голосування відбудеться не раніше квітня.
Нагадаємо, 16 березня в рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції президент України Володимир Зеленський доручив Мінфіну провести переговори з МВФ.
Станом на 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки з 4018 до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10.
13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
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