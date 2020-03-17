Рада перенесла голосування "по землі" - ЗМІ

Верховна Рада України перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги

Фото: twitter/verkhovna_rada

Верховна Рада України перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги

Як передає RegioNews із посиланням на "Економічну правду", про це повідомили у фракції "Слуга народа".

"Сказали, що будемо голосувати, коли МВФ буде точно підтверджено, що дадуть гроші", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у такому випадку слід очікувати, що голосування відбудеться не раніше квітня.

Нагадаємо, 16 березня в рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції президент України Володимир Зеленський доручив Мінфіну провести переговори з МВФ.

Станом на 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки з 4018 до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.