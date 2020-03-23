"Слуги народа" решили уничтожить государственный язык на телевидении и радио

Слуги народа из Комитета гуманитарной и информационной политики под руководством Ткаченко решили фактически ликвидировать государственный язык в Украине под шумок "коронавируса"

Фото: iportal.rada.gov.ua

Слуги народа из Комитета гуманитарной и информационной политики под руководством Ткаченко решили фактически ликвидировать государственный язык в Украине под шумок "коронавируса"

Нардепы от "монобольшинства" просто сейчас разработали законопроект согласно которому:

До конца года остановить ст. 10 о языке аудиовиузальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании и отменить 75% украинской до нуля!

До конца года ОСТАНОВИТЬ действие нормы о 50% украинского аудиовизуального продукта.

Фактически позволить транслировать РОССИЙСКИЕ фильмы и сериалы, а также ЛЮБЫЕ программы государства-агрессора.

Статью о государственном языке в сфере культуры отсрочить до 2024 года!

Переход на 90% украинского языка перенести на 2026 год!

То есть! Власть пытается вернуть информационное пространство под ПОЛНОЕ господство КРЕМЛЯ!

Власть пытается ликвидировать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык в Украине на телевидении!

Власть пытается продвинуть полный реванш российского продукта на экранах страны!

Это решение пытаются продвинуть именно на ВНЕОЧЕРЕДНОЙ сессии ВР