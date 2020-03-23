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Андрей Смолий
Политический эксперт

"Слуги народа" решили уничтожить государственный язык на телевидении и радио

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23 марта 2020, 13:00 18
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Слуги народа из Комитета гуманитарной и информационной политики под руководством Ткаченко решили фактически ликвидировать государственный язык в Украине под шумок "коронавируса"
Фото: iportal.rada.gov.ua
Слуги народа из Комитета гуманитарной и информационной политики под руководством Ткаченко решили фактически ликвидировать государственный язык в Украине под шумок "коронавируса"

Нардепы от "монобольшинства" просто сейчас разработали законопроект согласно которому:
До конца года остановить ст. 10 о языке аудиовиузальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании и отменить 75% украинской до нуля!
До конца года ОСТАНОВИТЬ действие нормы о 50% украинского аудиовизуального продукта.
Фактически позволить транслировать РОССИЙСКИЕ фильмы и сериалы, а также ЛЮБЫЕ программы государства-агрессора.
Статью о государственном языке в сфере культуры отсрочить до 2024 года!
Переход на 90% украинского языка перенести на 2026 год!

То есть! Власть пытается вернуть информационное пространство под ПОЛНОЕ господство КРЕМЛЯ!
Власть пытается ликвидировать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык в Украине на телевидении!
Власть пытается продвинуть полный реванш российского продукта на экранах страны!

Это решение пытаются продвинуть именно на ВНЕОЧЕРЕДНОЙ сессии ВР

Автор(ы) статьи: Андрей Смолий

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