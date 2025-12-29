15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
29 декабря 2025, 14:42

Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной

29 декабря 2025, 14:42
Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет
Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет
фото: tsn.ua
Но отдельные моменты продвинулись. Важно, что Трамп заговорил о ратификации гарантий безопасности Украины в Конгрессе США. Это очень важно для нас, я это давно поднимаю.

Мой прогноз – думаю, есть реальный шанс на завершение боевых действий этой весной.

США Украина РФ война политика мирные переговоры
