Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной
Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет
Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет
Но отдельные моменты продвинулись. Важно, что Трамп заговорил о ратификации гарантий безопасности Украины в Конгрессе США. Это очень важно для нас, я это давно поднимаю.
Мой прогноз – думаю, есть реальный шанс на завершение боевых действий этой весной.
Встреча Зеленского и Трампа: вопрос Донбасса пока не решенВсе новости »
29 декабря 2025, 01:20Трамп о возможном визите в Украину – что он сказал
29 декабря 2025, 01:06Что обсудили Зеленский и Трамп: главные тезисы пресс-конференции
29 декабря 2025, 00:46
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44В Харькове мужчина убил собственную бабушку молотком
29 декабря 2025, 15:35В Киеве военный на светофоре врезался в авто: погибла мать двоих детей
29 декабря 2025, 15:05Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 14:56Агент РФ и Беларуси в Киеве: СБУ предотвратила атаки на ТЭЦ
29 декабря 2025, 14:35Слухи об отставке Залужного опровергли: он остается послом
29 декабря 2025, 14:06Отец спас семью: на Закарпатье восемь человек отравились угарным газом
29 декабря 2025, 13:52В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все блоги »