Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной

Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет

Ну что ж, рождественского чуда не произошло – мира нет

фото: tsn.ua

Но отдельные моменты продвинулись. Важно, что Трамп заговорил о ратификации гарантий безопасности Украины в Конгрессе США. Это очень важно для нас, я это давно поднимаю. Мой прогноз – думаю, есть реальный шанс на завершение боевых действий этой весной.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.