Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей

Зараз активно йдуть перемовини і там немає (!) жодного пункту про право власності на окупованих територіях

Що зараз відбувається: росія просто конфісковує житло, забирає бізнес, забирає землю і віддає комусь, кому вважає за потрібне. Йде просто переділ всього майна. І от тут поки у нас є можливість вести перемовини ми маємо підняти питання права власності. Щоб люди, які не хочуть жити на окупованих територіях могли продати своє житло і виїхати на територію підконтрольну Україні. Або якщо вже і вирішать там залишитись, то могли б хоча б десь жити. Нещодавно путін підписав закон згідно якому зʼявляється категорія кинутого житла і його просто конфісковують. Навіть, якщо ми домовляємось по мир і про зупинку – це не значить, що ми маємо забути та кинути наших людей там. Маємо зробити максимум і допомогти по максимум. Це державна позиція.

