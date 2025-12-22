15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
22 грудня 2025, 14:45

Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей

22 грудня 2025, 14:45
Зараз активно йдуть перемовини і там немає (!) жодного пункту про право власності на окупованих територіях
Зараз активно йдуть перемовини і там немає (!) жодного пункту про право власності на окупованих територіях
фото: glavcom.ua
Що зараз відбувається: росія просто конфісковує житло, забирає бізнес, забирає землю і віддає комусь, кому вважає за потрібне.

Йде просто переділ всього майна.

І от тут поки у нас є можливість вести перемовини ми маємо підняти питання права власності. Щоб люди, які не хочуть жити на окупованих територіях могли продати своє житло і виїхати на територію підконтрольну Україні. Або якщо вже і вирішать там залишитись, то могли б хоча б десь жити.

Нещодавно путін підписав закон згідно якому зʼявляється категорія кинутого житла і його просто конфісковують.

Навіть, якщо ми домовляємось по мир і про зупинку – це не значить, що ми маємо забути та кинути наших людей там. Маємо зробити максимум і допомогти по максимум.

Це державна позиція.

Україна РФ війна суспільство політика
