Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях

Сейчас активно идут переговоры и там нет (!) ни одного пункта о праве собственности на оккупированных территориях

Что сейчас происходит: россия просто конфискует жилье, забирает бизнес, забирает землю и отдает кому-то, кому считает нужным. Идет просто передел всего имущества. И вот здесь пока у нас есть возможность вести переговоры, мы должны поднять вопросы права собственности. Чтобы люди, которые не хотят жить на оккупированных территориях, могли продать свое жилье и выехать на территорию подконтрольную Украине. Или если и решат там остаться, то могли бы хотя бы где-то жить. Недавно путин подписал закон, согласно которому появляется категория брошенного жилья и его просто конфисковывают. Даже если мы договариваемся о мире и об остановке – это не значит, что мы должны забыть и бросить наших людей там. Должны сделать максимум и помочь по максимум. Это государственная позиция.

