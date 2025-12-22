Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
Что сейчас происходит: россия просто конфискует жилье, забирает бизнес, забирает землю и отдает кому-то, кому считает нужным.
Идет просто передел всего имущества.
И вот здесь пока у нас есть возможность вести переговоры, мы должны поднять вопросы права собственности. Чтобы люди, которые не хотят жить на оккупированных территориях, могли продать свое жилье и выехать на территорию подконтрольную Украине. Или если и решат там остаться, то могли бы хотя бы где-то жить.
Недавно путин подписал закон, согласно которому появляется категория брошенного жилья и его просто конфисковывают.
Даже если мы договариваемся о мире и об остановке – это не значит, что мы должны забыть и бросить наших людей там. Должны сделать максимум и помочь по максимум.
Это государственная позиция.