15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
22 декабря 2025, 14:45

Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях

22 декабря 2025, 14:45
Сейчас активно идут переговоры и там нет (!) ни одного пункта о праве собственности на оккупированных территориях
Сейчас активно идут переговоры и там нет (!) ни одного пункта о праве собственности на оккупированных территориях
фото: glavcom.ua
Что сейчас происходит: россия просто конфискует жилье, забирает бизнес, забирает землю и отдает кому-то, кому считает нужным.

Идет просто передел всего имущества.

И вот здесь пока у нас есть возможность вести переговоры, мы должны поднять вопросы права собственности. Чтобы люди, которые не хотят жить на оккупированных территориях, могли продать свое жилье и выехать на территорию подконтрольную Украине. Или если и решат там остаться, то могли бы хотя бы где-то жить.

Недавно путин подписал закон, согласно которому появляется категория брошенного жилья и его просто конфисковывают.

Даже если мы договариваемся о мире и об остановке – это не значит, что мы должны забыть и бросить наших людей там. Должны сделать максимум и помочь по максимум.

Это государственная позиция.

