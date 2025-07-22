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Олександр Сушко Політолог, громадський діяч info@regionews.ua
22 липня 2025, 18:45

Ми зараз перебуваємо на важливій історичній розвилці

22 липня 2025, 18:45
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Біда в тому, що для України, за умов повномасштабної війни, на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція
Біда в тому, що для України, за умов повномасштабної війни, на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція
Фото: НАБУ
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Очевидно, що ми зараз перебуваємо на важливій історичній розвилці, за якою вже сьогодні може початися рух за грузинським сценарієм - із згортанням як засадничих "європейських" реформ, так і громадянських свобод.

Нагадаю, що створення незалежних НАБУ і САП було однією із основоположних умов першого (основного) блоку Плану дій з візової лібералізації (2010-2017), за наслідками виконання якого українці отримали безвізовий режим з ЄС.

Для Грузії безвізовий режим до ЄС буде припинений, скоріше за все, вже до кінця цього року, внаслідок системного відкату реформ та демократичних принципів. Про це Тбілісі вже повідомлено офіційним листом Верховної представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Біда в тому, що для України, за умов повномасштабної війни, на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція.

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