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Александр Сушко Политолог, общественный деятель info@regionews.ua
22 июля 2025, 18:45

Мы сейчас находимся на важной исторической развилке

22 июля 2025, 18:45
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Беда в том, что для Украины, при полномасштабной войне, на кону будет не только безвиз и евроинтеграция
Беда в том, что для Украины, при полномасштабной войне, на кону будет не только безвиз и евроинтеграция
Фото: НАБУ
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Очевидно, что мы сейчас находимся на важной исторической развилке, по которой уже сегодня может начаться движение по грузинскому сценарию – со сворачиванием как основополагающих "европейских" реформ, так и гражданских свобод.

Напомним, что создание независимых НАБУ и САП было одним из основополагающих условий первого (основного) блока Плана действий по визовой либерализации (2010-2017), по результатам выполнения которого украинцы получили безвизовый режим с ЕС.

Для Грузии безвизовый режим в ЕС будет прекращен, скорее всего, уже к концу этого года в результате системного отката реформ и демократических принципов. Об этом Тбилиси уже сообщено официальным письмом Верховной представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Беда в том, что для Украины, при полномасштабной войне, на кону будет не только безвиз и евроинтеграция.

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