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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
22 листопада 2024, 10:44

Що означає заява Путіна про застосування ракети "Орєшнік"

22 листопада 2024, 10:44
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Путін намалювався в ефірі та повідомив про те, що росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету “Орєшнік”.
Путін намалювався в ефірі та повідомив про те, що росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету “Орєшнік”.
фото: російські ЗМІ
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Скажу так, за всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув і близько навіть, що називалося б "Орєшнік”…

Але що це за ракета?

Отже, дослівно путін заявив, що: "Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що є у світі, і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено”. Так, так, так, щось подібне ми чули про "Кинджали”, "Циркони”… До речі…

А який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали” та "Циркони”? При цьому ТТХ такі ж - 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинжал", який успішно збивається ЗРК Patriot та SAMP/T.

Тут підґрунтя ось у чому…

Приблизно в другій половині дня на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності – БРСД. Тобто російське інфосередовище отримувало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру.

А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий "Орєшнік". Ні-ні-ні, це була ніяка не МБР – це був звичайний, конвенційний "Орєшнік”.

Схоже, після скоєного і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки, при настільки незначному первинному ефекті, після того, як експертиза точно вкаже, що за ракета була застосована по Дніпру, у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки і з неї одразу випав "Орєшнік”.

Чекаємо з нетерпінням, коли цю чудо-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки і не лише. Адже її покажуть, правда?

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