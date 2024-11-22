05:15  22 ноября
На Запорожье Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян на полигоне
06:35  22 ноября
Суд вынес приговор российской "агентке 007", работавшей в Запорожье под видом волонтера
01:14  22 ноября
На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
UA | RU
UA | RU
Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
22 ноября 2024, 10:44

Что означает заявление Путина о применении ракеты "Орешник"

22 ноября 2024, 10:44
Читайте також українською мовою
Путин нарисовался в эфире и сообщил о том, что россия применила по Украине некую новую баллистическую ракету “Орешник”…
Путин нарисовался в эфире и сообщил о том, что россия применила по Украине некую новую баллистическую ракету “Орешник”…
фото: российские СМИ
Читайте також
українською мовою

Скажу так, за все те года, что я слежу за российским ВПК, ни одного раза ничего не слышал и близко даже, что называлось бы "Орешник”…

Но, что это за ракета?

Итак, дословно путин заявил, что: "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено”. Да, да, да, что-то подобное мы слышали про "Кинжалы”, "Цирконы”… Кстати…

А какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы” и "Цирконы”? При этом ТТХ такие же – 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал”, который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T.

Тут подоплёка вот в чём…

Примерно во второй половине дня по многим российским площадкам я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности – БРСД. То есть, российская инфосреда получал указ преуменьшать значение того средства, которым был нанесён удар по Днепру.

А теперь, на арену выходит главный шизофреник всея россии и заявляет про некий гиперзвуковой "Орешник”. Нет-нет-нет, это не была никакая МБР – это был обычный, конвенционный "Орешник”.

Похоже, после совершённого и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при настолько незначительном первичном эффекте, после того как экспертиза точно укажет, что за ракета была применена по Днепру, у кое-кого в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иголки и из неё тут же выпал "Орешник”.

Ждём с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, дабы сделать соответствующие выводы и не только. Её же ведь покажут, правда?

Владимир Путин ракета ракетный удар ракета Рубеж
После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением
21 ноября 2024, 20:08
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
Зеленский подтвердил применение Россией новой ракеты по Днепру
21 ноября 2024, 14:14
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
В Киеве горела девятиэтажка: погиб мужчина, есть пострадавшие
22 ноября 2024, 11:39
Зеленский лишил государственных наград предателей Украины – в списке 34 фамилии
22 ноября 2024, 11:33
В Николаеве задержали работника облтеплоэнерго, корректировавшего удары россиян по городу
22 ноября 2024, 11:20
Суд в Киеве постановил взять под арест бизнесмена Боголюбова, — СМИ
22 ноября 2024, 11:06
На Хмельнитчине мужчина предлагал взятку работнику ТЦК, а затем применил слезоточивый газ против военных и полиции
22 ноября 2024, 10:43
В Харьковской области три человека отравились угарным газом
22 ноября 2024, 10:19
Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 32
22 ноября 2024, 09:51
Представители благотворительных организаций посетили Изюм в Харьковской области
22 ноября 2024, 09:30
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще двое ранены
22 ноября 2024, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Юрий Чевордов
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »