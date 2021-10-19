З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"

У Дніпрі активно обговорюють нові політичні інтриги Ігоря Коломойського і швидкість "зливу" колишніми соратниками інтересів чинного президента Володимира Зеленського в нечужому для нього регіоні

У Дніпрі активно обговорюють нові політичні інтриги Ігоря Коломойського і швидкість "зливу" колишніми соратниками інтересів чинного президента Володимира Зеленського в нечужому для нього регіоні

Святослав Олійник, Ігор Коломойський, Геннадій Корбан та Борис Філатов (фото: nv.ua)

Неухильне наближення майбутніх парламентських виборів ознаменувалося на Дніпропетровщині гучним інформвкидом. Громадськість сколихнув нардеп минулого скликання від БПП Андрій Денисенко, який у 2015 році після відставки з посади голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського вийшов з парламентської фракції тодішнього президента Петра Порошенка і став одним з організаторів близької до дніпровського олігарха партії "УКРОП".

Отже, по інформації Денисенка, незабаром на керівних посадах дніпровських організацій "УДАР" виявляться якраз вірні соратники Коломойського. Мовляв, керувати дніпропетровським обласним штабом політичної сили мера Києва Віталія Кличка буде екс-голова Дніпропетровської облради і діючий обласний депутат Святослав Олійник, а міським - його давній товариш, діючий нардеп Кирило Нестеренко. Вся інтрига в тому, що обидва - представники "Слуги народу".

Денисенко назвав таку ситуацію "епічним зашкваром", з оглядкою на те, що в ході минулих президентських перегонів Коломойський підтримував Володимира Зеленського, а наступним його фаворитом на виборах глави держави фактично стає саме Кличко. Правда, поки сам столичний очільник привселюдно не оголошує про свої президентські амбіції, лише підкреслюючи, що має намір повести "УДАР" до Верховної Ради. Втім, "родзинка" інформвкиду Денисенка має більш важливий регіональний контекст, ніж загальноукраїнський.

Для початку варто згадати, що за часів, коли головою Дніпропетровської облдержадміністрації був Ігор Коломойський, її кістяком були три його відомих заступника: вищезгаданий Олійник, а також Геннадій Корбан та нинішній мер Дніпра Борис Філатов. Денисенко, до речі, вважався членом цієї ж команди. Після віддалення Корбана і Філатова від екс-патрона той же Денисенко залишився в команді тандему "Гени-Борі" і став публічно виступати з критикою як Коломойського, так і Олійника. Наприклад, зараз він активно розкручує кампанію #стопбеня, в рамках якої вимагає від президента Зеленського ввести санкції проти "свого офшорного партнера".

Не секрет, що Денисенко веде власну різноспрямовану інформаційну кампанію на Дніпропетровщині з метою показати "продажність" людей Коломойського і підкреслити "політичну всеїдність" самого олігарха. У разі, якщо той дійсно посилить місцевий "УДАР" своїми людьми ще до старту передвиборної гонки, це викличе запеклі нападки і протидію політичних опонентів.

"Вуха" цих опонентів видно неозброєним оком: Філатов і Корбан давно недолюблюють Олійника, а підконтрольні міському керівництву ЗМІ неодноразово видавали критичні матеріали про його роботу ще на посаді голови облради. Олійник не залишався осторонь, а відкрито підтримував на мерських виборах головного конкурента Філатова - Загіда Краснова.

RegioNews писали, що протистояння між мером Дніпра і Красновим триває, періодично виливаючись у публічну площину: справа доходить до силового протистояння та гучних звинувачень. І Філатов, і Краснов ясно дають зрозуміти - від мерських амбіцій відступати не збираються. З іншого боку, також цілком ймовірно, що Святослав Олійник не проти повернути собі мандат нардепа або, принаймні, крісло голови Дніпропетровської облради. І чому б не через "УДАР" - малознайому для регіону політсилу, незаплямовану гучними скандалами.

Але повернімося до справ насущних. Очікувалося, що відповідь на питання, хто ж очолить дніпропетровську обласну організацію "УДАРу", стане відома вже 18 жовтня - саме на цю дату було призначено збори цього осередку партії Кличка. Однак через введення в регіоні "червоної" карантинної зони захід скасували, дата його проведення поки невідома.

Те, що збори в підсумку відбудуться - сумнівів немає, адже раз по раз в інформпросторі звучать гучні заяви про розкрутку "УДАРу" на Дніпропетровщині як частини загальнонаціонального проекту, на вулицях Дніпра то тут, то там з'являються червоно-білі прапори цієї партії. Хоча очевидно, що стартувати новим регіональним керівникам політсили Кличка доведеться практично з нуля, адже на минулих парламентських і місцевих виборах виборці Дніпропетровщини про "УДАР" не чули, і навіть сторінка в Facebook "УДАР" Віталія Кличка. Дніпро" була створила лише місяць тому.

З урахуванням, що до наступних виборів до Верховної Ради - два роки, зростити власні кадри навряд чи вдасться, тому особливо "перебирати" людьми, мабуть, не доведеться. Поки ж головною перемогою місцеві "ударівці" оголосили поповнення їхніх лав головою обласної організації партії "Голос", маловідомим кандидатом на виборах-2020 міського голови Дніпра Віталієм Жеганским (набрав 0,3% голосів).

У даному контексті Святослав Олійник дійсно міг би стати кістяком організації, оскільки він - політик зі стажем, та й досвід партійного будівництва у нього є. Олійник двічі - в 2006 і 2007 роках - проходив до парламенту від Блоку Юлії Тимошенко, в 2015-му обрався до Дніпропетровської облради від Партії "Відродження" і очолив її, в 2020-му став першим номером облрадівського списку "Слуги народу". Що ж стосується Кирила Нестеренка, то цей "зелений" 28-річний політик - виходець зі спорту. І навряд чи можна вважати збігом, що спорт цей - бадмінтон, давнім фанатом якого і віце-президентом Федерації бадмінтону України є той же Олійник.

У підсумку можна очікувати, що найближчим часом їхній спільний патрон Коломойський буде активно використовувати протиріччя між своїми колишніми замами, щоб, як мінімум, взяти реванш за втрачені позиції у Дніпропетровській облраді, а, як максимум - активізуватися з прицілом на значну команду лояльних нардепів у Верховній Раді наступного скликання. Причому нинішнє серйозне протистояння Кличка з Зеленським і його партією цьому процесу тільки сприяє.