Літнє дніпровське загострення: "московські канікули" Краснова-молодшого і "запуск у космос" Філатова

Протистояння між мером Дніпра Борисом Філатовим і його давнім політичним опонентом Загідом Красновим загострилося і вилилося в публічну площину

Протистояння між мером Дніпра Борисом Філатовим і його давнім політичним опонентом Загідом Красновим загострилося і вилилося в публічну площину

Ось уже місяць інформпростір Дніпра стрясають гучні скандали: напад на журналістів, арешт співробітників КП "Муніципальна варта", відвідування Москви депутатом Дніпропетровської облради Русланом Красновим (син голови фракції "Громадська сила" у Дніпровській міськраді Загіда Краснова), гучний мітинг противників мера Бориса Філатова під стінами мерії та видовищний запуск ракети з повітряних куль з фігуркою "космонавта" Філатова на ній.

Ні для кого не секрет, що причиною такої аномальної активності є конфлікт між нинішнім дніпровським градоначальником, який перебуває в мерському кріслі ось уже другу каденцію, та вічним опозиціонером Красновим-старшим. Нагадаємо, що на виборах восени 2020 року Борису Філатову в один тур не вдалося здобути перемогу, тому йому довелося боротися саме із Загідом Красновим за крісло міського голови Дніпра у другому турі. Вибір перед дніпрянами стояв непростий: обидва політики мають дуже неоднозначну біографію, також їм обом приписують періоди, скажімо так, не зовсім легального накопичення капіталу.

Після перемоги Філатова на виборах, як і в попередню його каденцію, у міськраді сформувалася промерська депутатська більшість, а над міським господарством був встановлений міцний контроль. Методи "господарювання" старого-нового мера продовжували обурювати громадськість: критиці активно піддавалися суми, що виділяються міськрадою на піар, ремонти та реконструкції міських об'єктів, на його адресу звучали звинувачення в активному "поглинанні" кіпрськими прокладками ринку парковок в місті. Вплинути на міську політику така риторика навряд чи могла - аж надто добре "окопався" мер у міськраді.

Наступним кроком градоначальника, схоже, став наступ на політичних опонентів, котрі активно і привселюдно критикують його. Він вирішив торкнутися найнагальнішого - їхніх "хлібних тем", тим самим розкривши свого роду "скриню Пандори". У темний час доби в кінці робочого тижня - в п'ятницю, 2 липня - комунальники огородили кілька рекламних конструкцій на прилеглих до центру Дніпра вулицях і зібралися їх демонтувати. Цьому намагалися перешкодити дніпряни спортивної зовнішності. На місце подій прибули депутати міської та обласної рад від "Громадської сили", які намагалися довести незаконність дій міської влади.

Співробітники міського КП "Муніципальна варта" діяли жорстко - розбили обладнання журналістів трьох місцевих видань та побили двох журналістів. Одного з них із травмами відвезла швидка. Натомість від поранення імовірно травматичним пістолетом постраждав й один із співробітників "Муніципальної варти".

Поліція до пори до часу трималася осторонь, але коли конфлікт переріс в гарячу стадію, були затримані кілька найбільш активних його учасників. Через кілька днів трьом затриманим повідомили про підозру в нападі на журналістів та відправили їх під домашній арешт. Як повідомили на одному з місцевих телеканалів, підозрювані - співробітники "Муніципальної варти".

Справа набула розголосу - телеканали, співробітники яких постраждали, відкрито звернулися до центральної влади країни із закликом розслідувати факти нападу на представників преси в Дніпрі. Їх підтримали Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України та Національна спілка журналістів.

У зв'язку з цим абсолютно не здається випадковим, що після цього помічені в лояльності до міськради ЗМІ Дніпра стали розкручувати фото Руслана Краснова з Москви з посилом "депутат Дніпропетровської облради поїхав до Москви", закликаючи СБУ розібратися із цілями такого візиту. Як то кажуть,"зачепили за живе". Адже раніше Загід Краснов був партнером колись нардепа-"регіонала" Олега Царьова, який у 2014 році, побувши деякий час "спікером парламенту Новоросії", втік до окупованого Росією Криму. Краснов-старший поспішив повідомити в соцмережах, що його діти відвідали столицю РФ проїздом, оскільки не мали іншої можливості дістатися в Дагестан, де відвідали дідуся і бабусю.

"Отвєтки" красновських довго чекати не довелося. 28 липня, під час засідання Дніпровської міськради, під його будівлею зібрався численний мітинг. Протестувальники висловлювали своє невдоволення політикою нинішнього керівництва міста і "тиснули" на болючі для нього теми: дорікнули в підвищенні тарифів на проїзд у міському транспорті та майже вдвічі збільшену плату за паркування в місті, звинувачували в "казнокрадстві й рейдерстві", неякісних ремонтах міських комунікацій та інфраструктури, використанні армії "ботів" за рахунок міської скарбниці тощо. Не забули згадати й про смерть 4-річного хлопчика після падіння в сквері "Прибережний", облаштованому вже за мерства Філатова. На закінчення мітингувальники влаштували видовищний запуск ракети з повітряних куль, на якій був зображений "Філатов-космонавт".

Ймовірно, цим вони хотіли нівелювати предмет гордості Філатова - куплений більше десяти років тому за 200 тис.доларів квиток на суборбітальний політ (Філатов не раз заявляв про амбіції стати першим серед українців комерційним туристом у космос). У соцмережах Краснов не приховував, що підтримує мітинг, і висловив солідарність з озвученими на ньому гаслами. За його словами, Філатов у зв'язці з Геннадієм Корбаном за останні роки "віджав 42% рекламного бізнесу в Дніпрі, який їм відмовилися продати". Та закликав президента Володимира Зеленського звернути увагу на ситуацію в Дніпрі і дати оцінку роботі міського керівництва.

Втім, навряд чи поки варто сподіватися на старт будь-яких серйозних розслідувань з метою "виведення на чисту воду" Бориса Альбертовича і Геннадія Олеговича. Хоча б тому, що "парі на мосту" між Зеленським та Філатовим не мало жодного продовження - за довгий, дорогий, і, схоже, так до кінця й незавершений ремонт центрального моста через Дніпро так ніхто і не відповів.

З іншого боку, події останнього місяця показали - вода в "теплій ванні" для тандему "Гени-Борі" перестає залишатися комфортною, тож градус в ній почали підвищувати. Тому цілком можливо, що Краснов продовжить об'єднувати навколо себе незадоволених правлінням Філатова бізнесменів і городян з прицілом отримати владу в Дніпрі на наступних виборах.