С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"

В Днепре активно обсуждают новые политические интриги Игоря Коломойского и скорость "слива" бывшими соратниками интересов действующего президента Владимира Зеленского в нечужом для него регионе

В Днепре активно обсуждают новые политические интриги Игоря Коломойского и скорость "слива" бывшими соратниками интересов действующего президента Владимира Зеленского в нечужом для него регионе

Святослав Олийнык, Игорь Коломойский, Геннадий Корбан та Борис Филатов (фото: nv.ua)

Неуклонное приближение будущих парламентских выборов ознаменовалось на Днепропетровщине громким информвбросом. Общественность всколыхнул нардеп прошлого созыва от БПП Андрей Денисенко, который в 2015 году после отставки с должности главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского вышел из парламентской фракции тогдашнего президента Петра Порошенко и стал одним из организаторов близкой к днепровскому олигарху партии "УКРОП".

Итак, по информации Денисенко, вскорости на руководящих должностях днепровских организаций "УДАР" окажутся как раз верные соратники Коломойского. Мол, руководить днепропетровским областным штабом политической силы мэра Киева Виталия Кличко будет экс-глава Днепропетровского облсовета и действующий областной депутат Святослав Олийнык, а городским - его давний товарищ, действующий нардеп Кирилл Нестеренко. Вся интрига в том, что оба - представители "Слуги народа".

Денисенко назвал такую ситуацию "эпическим зашкваром", с оглядкой на то, что в ходе прошлой президентской гонки Коломойский поддерживал Владимира Зеленского, а следующим его фаворитом на выборах главы государства фактически становится именно Кличко. Правда, пока сам столичный градоначальник привселюдно не объявляет о своих президентских амбициях, лишь подчеркивая, что намерен повести "УДАР" в Верховную Раду. Впрочем, "изюминка" информвброса Денисенко имеет более важный региональный контекст, нежели общеукраинский.

Для начала стоит вспомнить, что во времена, когда главой Днепропетровской облгосадминистрации был Игорь Коломойский, ее костяк составляли три его известных зама: вышеупомянутый Олийнык, а также Геннадий Корбан и нынешний мэр Днепра Борис Филатов. Денисенко, кстати, считался членом этой же команды. После отдаления Корбана и Филатова от экс-патрона тот же Денисенко остался в команде тандема "Гены-Бори" и стал публично выступать с критикой как Коломойского, так и Олийныка. К примеру, сейчас он активно раскручивает кампанию #стопбеня, в рамках которой требует от президента Зеленского ввести санкции против "своего оффшорного партнера".

Не секрет, что Денисенко ведет собственную разнонаправленную информационную кампанию на Днепропетровщине с целью показать "продажность" людей Коломойского и подчеркнуть "политическую всеядность" самого олигарха. В случае, если тот действительно усилит местный "УДАР" своими людьми еще до старта предвыборной гонки, это вызовет ожесточенные нападки и противодействие политических оппонентов.

"Уши" этих оппонентов видны невооруженным глазом: Филатов и Корбан давно недолюбливают Олийныка, а подконтрольные городскому руководству СМИ неоднократно выдавали критические материалы о его работе еще на посту главы облсовета. Олийнык не оставался в стороне, а открыто поддерживал на мэрских выборах главного конкурента Филатова - Загида Краснова.

RegioNews писали, что противостояние между мэром Днепра и Красновым продолжается, периодически выливаясь в публичную плоскость: дело доходит до силового противостояния и громких обвинений. И Филатов, и Краснов ясно дают понять - от мэрских амбиций отступать не собираются. С другой стороны, также вполне вероятно, что Святослав Олийнык не прочь вернуть себе мандат нардепа или, по крайней мере, кресло главы Днепропетровского облсовета. И почему бы не через "УДАР" - малознакомую для региона политсилу, незапятнанную громкими скандалами.

Но вернемся к делам насущным. Ожидалось, что ответ на вопрос, кто же возглавит днепропетровскую областную организацию "УДАРа", станет известен уже 18 октября - именно на эту дату было назначено собрание этой ячейки партии Кличко. Однако из-за введения в регионе "красной" карантинной зоны мероприятие отменили, дата его проведения пока неизвестна.

То, что сборы в итоге состоятся - сомнений нет, ведь раз за разом в информпространстве звучат громкие заявления о раскрутке "УДАРа" на Днепропетровщине как части общенационального проекта, на улицах Днепра то тут, то там появляются красно-белые флаги этой партии. Хотя очевидно, что стартовать новым региональным руководителям политсилы Кличко придется практически с нуля, ведь на прошлых парламентских и местных выборах избиратели Днепропетровщины об "УДАРе" слыхом не слыхивали, и даже страница в Facebook "УДАР Віталія Кличка. Дніпро" была создала лишь месяц назад.

С учетом, что до следующих выборов в Верховную Раду - два года, взрастить собственные кадры вряд ли удастся, поэтому особо "перебирать" людьми, по-видимому, не придется. Пока же главной победой местные "ударовцы" объявили пополнение их рядов главой областной организации партии "Голос", малоизвестным кандидатом на выборах-2020 городского головы Днепра Виталием Жеганским (набрал 0,3% голосов).

В данном контексте Святослав Олийнык действительно мог бы стать костяком организации, поскольку он - политик со стажем, да и опыт партийного строительства у него есть. Олийнык дважды - в 2006 и 2007 годах - проходил в парламент от Блока Юлии Тимошенко, в 2015-м избрался в Днепропетровский облсовет от партии "Відродження" и возглавил его, в 2020-м стал первым номером облсоветовского списка "Слуги народа". Что же касается Кирилла Нестеренко, то этот "зеленый" 28-летний политик - выходец из спорта. И вряд ли можно считать совпадением, что спорт этот - бадминтон, давним фанатом которого и вице-президентом Федерации бадминтона Украины является тот же Олийнык.

В итоге можно ожидать, что в ближайшее время их общий патрон Коломойский будет активно использовать противоречия между своими бывшими замами, чтобы, как минимум, взять реванш за потерянные позиции в Днепропетровском облсовете, а, как максимум – активизироваться с прицелом на значительную команду лояльных нардепов в Верховной Раде следующего созыва. Причем нынешнее серьезное противостояние Кличко с Зеленским и его партией этому процессу только способствует.