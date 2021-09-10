"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика

Історія боротьби за посаду Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру вийшла на проміжний фініш, на якому регіональна коаліція під проводом "Євросолідарності" святкує перемогу над "слугами народу"

Історія боротьби за посаду Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру вийшла на проміжний фініш, на якому регіональна коаліція під проводом "Євросолідарності" святкує перемогу над "слугами народу"

Фото: 7dniv.rv.ua

Перевірка РОКЛДЦ імені В. Поліщука, яку затіяли у липні через інформацію про заборгованість по зарплаті, принесла перші результати. RegioNews уважно спостерігав за кадровими пертурбаціями в обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі та проаналізував імовірну політичну складову цього процесу.

Нагадаємо, влітку у Рівному полем політичних баталій несподівано став медичний заклад. Ми вже розповідали про боротьбу за крісло керівника обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, яке несподівано захиталося під відомим рівненським лікарем Романом Шустиком. На початку ж вересні ця історія отримала логічне, хоч і проміжне, завершення.

Звільнення через соцмережі, пояснення від облради

3 вересня Шустик на своїй facebook-сторінці написав коротке, але вичерпне повідомлення, яке починалося словами: "Щойно з Facebook дізнався, що видане розпорядження про моє звільнення". Тут же він запросив на зустріч журналістів та громадськість, де заявив, що його звільнення є а) незаконним; б) політичним.

Рівненська обласна рада, яка і звільнила Романа Шустика з посади, не стала додатково пояснювати своє рішення, обмежившись оприлюдненням розпорядження голови облради про звільнення. З цього розпорядження випливає, що головлікаря звільнили за "порушення […] вимог законодавства, неналежне виконання посадових обов’язків та умов контракту". Конкретно Шустика, як і очікувалося, звинуватили у заборгованості із заробітної плати, яка мала місце у підпорядкованій йому організації. Однак звільнений головлікар на імпровізованому брифінгу розповів про свою незгоду із цими обвинуваченнями та пообіцяв, що обов'язково піде до суду за справедливістю – себто за відновленням на посаді.

Натомість перший заступник голови облради Сергій Свисталюк пояснив, що причиною рішення про звільнення стали результати роботи комісії, яка зайнялася обласним діагностичним центром після липневого скандалу. Мовляв, борги із зарплати виросли за два місяці на 3 млн грн, а Шустик нічого із цим не зумів подіяти (зокрема, не знайшов варіантів із запровадженням платних послуг, які б частково перекрили бюджетні проблеми). Тимчасово Рівненським обласним клінічним лікувально-діагностичним центром, згідно того ж таки розпорядження, буде керувати заступник Шустика з економічних питань Мирослав Решота. Але головне тут не прізвище тимчасового наступника, а підпис на облрадівському документі.

Квота і наступник

Справа в тому, що підписане розпорядження про звільнення Шустика не самим головою Рівненської облради Сергієм Кондрачуком, а його вже згаданим першим заступником Свисталюком. І у цьому, як вважається – і як натякнув у своєму виступі перед ЗМІ сам Шустик – і головна причина усієї історії. Адже Сергій Свисталюк в обласній раді представляє Радикальну партію Олега Ляшка і є заступником голови фракції РПЛ. Фракція ж, як ми уже писали, входить у регіональну коаліцію разом із "ЄС", "Свободою" і "За майбутнє". Шустик же є депутатом обласної ради від "Слуги народу", яка в облраді перебуває в опозиції.

Відтак сам головлікар зробив головний акцент у своєму звільненні на політичній складовій, заявивши, що його посаду пообіцяли по квоті одній із партій, яка входить до обласної більшості. Назву цієї партії Шустик називати не став, але більш ніж прозоро натякнув на те, що підпис саме першого віце-спікера під розпорядженням про його звільнення стоїть невипадково. І так фактично звинуватив у своїй відставці місцевих "радикалів".

Рівненські журналісти дуже швидко дізналися, під кого ж, згідно зі словами Шустика, звільнили місце головлікаря діагностичного центру. Йдеться про іншого депутата облради від РПЛ Юрія Білика, який, за дивним збігом обставин, працює… заступником саме Романа Шустика. Білик перейшов на роботу до РОКЛДЦ імені В. Поліщука лише три роки тому, до того працював у Володимирецькій районній лікарні на аналогічній посаді заступника головлікаря. У облраді попереднього скликання також був присутній – на відміну від Шустика. І у складі тієї ж таки Радикальної партії.

"Слуги" пробують відбитися

Щодо політичної складової, на якій наполягав звільнений головлікар Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, то він теж не залишився без партійної підтримки. За нього вступився перший заступник голови Рівненської ОДА (і за сумісництвом – депутат облради від "Слуги народу") Сергій Подолін.

Меседж Подоліна щодо цієї історії наступний. По-перше, "комунальні заклади без політики". По-друге, профільний комітет облдержадміністрації підтримує Шустика та вважає його роботу якісною. По-третє, заборгованість виникла винятково через недофінансування з боку Національної служби здоров’я (НСЗУ). По-четверте, сам Шустик бив у дзвони, попереджав, зустрічався із керівництвом міністерства. По-п'яте, внаслідок цих зустрічей і домовленостей борги б зникли до кінця поточного року.

Позиція однопартійця зрозуміла, але формально ОДА в цій історії не може зробити нічого – діагностичний центр підпорядковується обласній раді. Втім, можливі певні неофіційні варіанти протидії – за умови, якщо персона Шустика є для рівненського осередку "СН" аж настільки важливою.

Поки що ж констатуємо, що облрадівська коаліція досягає проміжної перемоги, хоч і не без певних репутаційних втрат. Бо ж, у разі уже анонсованого журналістами призначення головлікарем РОКЛДЦ Білика, від звинувачень у квотному принципі відмахнутися усім учасникам регіональної коаліції під проводом партії Петра Порошенка буде непросто. Можливо, саме тому й було вирішено призначити виконувачем обов'язки головлікаря саме непоміченого у політичних ігрищах Решоту, а керівник без префікса "в.о." з'явиться у діагностичному центрі уже тоді, коли пристрасті дещо вгамуються. І "радикальний" переворот у медзакладі не виглядатиме настільки відверто.