Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика

У липні Рівне несподівано отримало міні-Майдан чи, принаймні, спробу організувати акцію протесту. Причому приводом для цього стала персона геть неполітична, хоча у цій історії й з’явився політичний слід. Звуть цю персону Роман Шустик

У липні Рівне несподівано отримало міні-Майдан чи, принаймні, спробу організувати акцію протесту. Причому приводом для цього стала персона геть неполітична, хоча у цій історії й з’явився політичний слід. Звуть цю персону Роман Шустик

Фото: rivnepost.rv.ua

Спостерігаючи за боротьбою навколо відомого у Рівному лікаря, очільника обласного клінічного лікувально-діагностичного центру Романа Шустика, RegioNews намагався розібратися у тому, що ж стоїть за цим резонансним відстороненням.

Версія №1: лише затримка

З 2015 року заслужений лікар України Роман Шустик очолює Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені В. Поліщука. Як професіонал своєї справи, він має багато позитивних відгуків про свою роботу (навіть від людей "з того боку барикад", про що нижче), але у представницької гілки обласної влади виникли питання до його роботи на керівній посаді.

Рівненська облрада підписом свого голови Сергія Кондрачука відсторонила Шустика, оскільки розпочала розслідування такого непростого і в той же час типового для України питання, як заборгованість із заробітної плати. Це рішення облради моментально викликало відповідну реакцію у частини містян, які зібралися на мітинг на підтримку головлікаря. Заяви, які лунали на цьому мітингу – перш за все, для ЗМІ – були одностайними: Шустик - чесна людина, професіонал, не допустимо, і таке інше.

Тут же знайшовся й політичний підтекст у цій історії. Справа в тому, що Роман Шустик, крім роботи головлікарем, ще є і депутатом обласної ради. І отут з’являється цікавинка. Шустик балотувався від партії і входить до фракції "Слуга народу". Ця політсила у Рівненській облраді займає опозиційну нішу, а умовну коаліцію складають "ЄС", РПЛ, "Свобода" та "За майбутнє". Очільник ради Кондрачук представляє "Європейську солідарність" (яка, як мінімум на загальноукраїнському рівні, є одним із двох головних опонентів нинішньої партії влади), тож зробити із цих фактів очевидний (хоч і не факт, що правильний) висновок було простіше простого.

Сам Шустик заявив, що заборгованості у ввіреному йому закладі немає, а є затримка. Також він зазначав, шо йшлося (зокрема, у листі, який пан головлікар направив якраз на обласну раду) про можливу заборгованість, яка може виникнути аж у кінці липня. Та й те хіба що через запізнення грошей від Національної служби здоров’я (НСЗУ), яка й займається фінансуванням медзакладів. Одним словом, маємо, мовляв, тиск на керівника комунальної організації із політичним підтекстом.

Версія №2: таки так

На слова самого Шустика та його прихильників, витримавши паузу, відреагував обласний спікер-"порошенківець" у форматі соцмережевого відеопояснення. Кондрачук спочатку розсипався у компліментах професіоналізму лікаря, заявивши, що, зокрема, пів року тому сам лікував у нього доньку. Але після компліментів пішла зовсім інша розмова.

Для початку голова облради пояснив, що мова йде саме про заборгованість, а не якусь там затримку, і саме "заборгованість" вказана у тому листі, який Шустик направив на обласну раду. Фото цього листа з’явилося у місцевих ЗМІ: у ньому дійсно вказано, що у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі імені Поліщука станом на 30 червня 2021 року є заборгованість по зарплаті за червень на загальну суму 1 881 384 грн і 23 коп. Відтак, зазначив Кондрачук, у нього, як керівника обласної ради, не було інших варіантів реагування на цей лист, як розпочати розслідування ситуації. Так, зокрема, і щодо можливої причетності самого Шустика до виникнення цієї заборгованості.

Далі пан спікер, парируючи звинувачення щодо відсутності допомоги центру (власником якого якраз і є обласна рада), заявив, що за час його керування радою на цей медичний заклад було спрямовано більше 3,5 млн грн "поточних видатків", і понад 800 тис. – якраз на заробітну плату.

Із лірики у відеовідповіді Кондрачука варто виділити слова про нехлюйство деяких ЗМІ, які під час отримання коментаря мали можливість ознайомитися із листом Шустика, але не згадали про факт визнання заборгованості. Також очільник Рівненської облради заявив, що має сигнали від працівників центру про те, що заборгованість справді має місце.

Приквел. Хабар, відсутність складу злочину, новий "строк"

У цієї історії є цікава "передмова". У 2015 році Шустик був призначений головлікарем діагностичного центру, а через два роки мало не опинився у СІЗО. У червні 2017-го його звинуватили у отриманні хабаря (загальною сумою 2 тис. доларів США) за працевлаштування у очолюваний заклад тодішньої студентки одного із вузів Рівного. Роман Шустик тоді заперечив усі звинувачення – і посади такої у центрі немає, і працевлаштування це могло бути лише навесні 2018-го. Адвокатка головлікаря взагалі назвала справу провокацією з боку заявника (такого собі Сергія Ляшука).

Тим не менш, Шустика відправили у СІЗО під заставу у 168 тис. грн. Але апеляційний суд скасував це рішення, а згодом, у жовтні, справу взагалі закрили – "у зв’язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення та невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати". У липні 2018 року Шустик, будучи єдиним кандидатом, виграв конкурс і продовжив керувати діагностичним центром.

Кар’єризм чи спроба утекти?

У підсумку, на цей момент маємо два беззаперечні факти:

комісія таки створена, працюватиме вона у справі про заборгованість (і не тільки, йдеться і про втрату інших коштів від НСЗУ, пов’язаних із прийомом пацієнтів без електронної реєстрації) два місяці;

на увесь цей час, починаючи з 12 липня, головлікар центру Роман Шустик відсторонений від посади.

І є ще один момент, на який у своїй відповіді звернув увагу Кондрачук. Справа в тому, що іще на початку червня Шустик був учасником конкурсу на зайняття посади голови Національної служби здоров’я (яку нині і звинуватив у появі чи-то затримки, чи-то заборгованості із заробітної плати). Прямо голова облради керівника діагностичного центру ні в чому не звинувачував, але натякнув, що для людини, яка є професіоналом і патріотом, шукати роботу деінде – не найкращий варіант. Сам Шустик же пояснив свою участь у конкурсі бажанням кар’єрного росту.

До речі, конкурс не завершився нічим, тож МОЗ незабаром оголосить новий. Не виключено, що Шустик знову братиме участь, але уже не стільки з бажанням професійного та кар’єрного зростання, а через можливі проблеми на своїй нинішній посаді. Втім, саме ця історія може і перекрити йому шлях на всеукраїнську медичну арену.