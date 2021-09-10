"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика

История борьбы за должность Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра вышла на промежуточный финиш, на котором региональная коалиция под руководством "Євросолідарності" празднует победу над "слугами народа"

История борьбы за должность Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра вышла на промежуточный финиш, на котором региональная коалиция под руководством "Євросолідарності" празднует победу над "слугами народа"

Фото: 7dniv.rv.ua

Проверка РОКЛДЦ имени В. Полищука, которую затеяли в июле из-за информации о задолженности по зарплате, принесла первые результаты. RegioNews внимательно наблюдал за кадровыми пертурбациями в областном клиническом лечебно-диагностическом центре и проанализировал вероятную политическую составляющую этого процесса.

Напомним, летом в Ровно полем политических баталий неожиданно стало медицинское учреждение. Мы уже рассказывали о борьбе за кресло руководителя областного клинического лечебно-диагностического центра, которое неожиданно зашаталось под известным ровенским врачом Романом Шустиком. В начале же сентябре эта история получила логическое, хоть и промежуточное, завершение.

Увольнение через соцсети, объяснение от облсовета

3 сентября Шустик на своей facebook-странице написал короткое, но исчерпывающее сообщение, которое начиналось словами:"Только что из Facebook узнал, что издано распоряжение о моем увольнении". Тут же он пригласил на встречу журналистов и общественность, где заявил, что его увольнение является а) незаконным; б) политическим.

Ровенский областной совет, который и уволил Романа Шустика с должности, не стал дополнительно объяснять свое решение, ограничившись обнародованием распоряжение председателя облсовета об увольнении. Из этого распоряжения следует, что главврача уволили за "нарушение [...] требований законодательства, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и условий контракта". Конкретно Шустика, как и ожидалось, обвинили в задолженности по заработной плате, которая имела место в подчиненной ему организации. Однако уволенный главврач на импровизированном брифинге рассказал о своем несогласии с этими обвинениями и пообещал, что обязательно пойдет в суд за справедливостью – то есть за восстановлением в должности.

Зато первый замглавы облсовета Сергей Свисталюк пояснил, что причиной решения об увольнении стали результаты работы комиссии, которая занялась областным диагностическим центром после июльского скандала. Мол, долги по зарплате выросли за два месяца на 3 млн грн, а Шустик ничего с этим не сумел поделать (в частности, не нашел вариантов с введением платных услуг, которые бы частично перекрыли бюджетные проблемы). Временно Ровенским областным клиническим лечебно-диагностическим центром, согласно тому же распоряжению, будет руководить заместитель Шустика по экономическим вопросам Мирослав Решота. Но главное здесь не фамилия временного преемника, а подпись на облсоветовском документе.

Квота и преемник

Дело в том, что подписано распоряжение об увольнении Шустика не самим председателем Ровенского облсовета Сергеем Кондрачуком, а его уже упомянутым первым заместителем Свисталюком. И в этом, как считается – и как намекнул в своем выступлении перед СМИ сам Шустик – кроется главная причина всей истории. Ведь Сергей Свисталюк в областном совете представляет Радикальную партию Олега Ляшко и является замглавы фракции РПЛ. Фракция же, как мы уже писали, входит в региональную коалицию вместе с "ЄС", "Свободою" и "За майбутнє". Шустик же является депутатом областного совета от "Слуги народа", которая в облсовете находится в оппозиции.

Поэтому сам главврач сделал главный акцент в своем увольнении на политической составляющей, заявив, что его должность пообещали по квоте одной из партий, которая входит в областное большинство. Название этой партии Шустик называть не стал, но более чем прозрачно намекнул на то, что подпись именно первого вице-спикера под распоряжением о его увольнении стоит неслучайно. И так фактически обвинил в своей отставке местных "радикалов".

Ровенские журналисты очень быстро узнали, под кого же, по словам Шустика, освободили место главврача диагностического центра. Речь идет о другом депутате облсовета от РПЛ Юрии Билыке, который, по странному стечению обстоятельств, работает... заместителем именно Романа Шустика. Билык перешел на работу в РОКЛДЦ имени В. Полищука лишь три года назад, до того работал во Владимирецкой районной больнице на аналогичной должности заместителя главврача. В облсовете прошлого созыва также присутствовал – в отличие от Шустика. И в составе той же Радикальной партии.

"Слуги" пробуют отбиться

Что касается политической составляющей, на которой настаивал уволенный главврач Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра, то он тоже не остался без партийной поддержки. За него вступился первый заместитель председателя Ровенской ОГА (и по совместительству – депутат облсовета от "Слуги народа") Сергей Подолин.

Месседж Подолина относительно этой истории следующий. Во-первых, "коммунальные заведения без политики". Во-вторых, профильный комитет облгосадминистрации поддерживает Шустика и считает его работу качественной. В-третьих, задолженность возникла исключительно из-за недофинансирования со стороны Национальной службы здоровья (НСЗУ). В-четвертых, сам Шустик бил в колокола, предупреждал, встречался с руководством министерства. В-пятых, вследствие этих встреч и договоренностей долги бы исчезли до конца текущего года.

Позиция однопартийца понятна, но формально ОГА в этой истории не может сделать ничего – диагностический центр подчиняется областному совету. Впрочем, возможны определенные неофициальные варианты противодействия - при условии, если персона Шустика является для ровенской ячейки "СН" настолько важной.

Пока же констатируем, что облсоветовская коалиция достигает промежуточной победы, хоть и не без определенных репутационных потерь. Ведь, в случае уже анонсированного журналистами назначения главврачом РОКЛДЦ Билыка, от обвинений в квотном принципе отмахнуться всем участникам региональной коалиции под руководством партии Петра Порошенко будет непросто. Возможно, именно поэтому и было решено назначить исполняющим обязанности главврача именно незамеченного в политических игрищах Решоту, а руководитель без приставки "и.о." появится в диагностическом центре уже тогда, когда страсти несколько улягутся. И "радикальный" переворот в медучреждении не будет выглядеть столь откровенно.