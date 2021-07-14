Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика

В июле Ровно неожиданно получило мини-Майдан или, по крайней мере, попытку организовать акцию протеста. Причем поводом для этого стала персона совершенно неполитическая, хотя в этой истории и появился политический след. Зовут эту персону Роман Шустик

В июле Ровно неожиданно получило мини-Майдан или, по крайней мере, попытку организовать акцию протеста. Причем поводом для этого стала персона совершенно неполитическая, хотя в этой истории и появился политический след. Зовут эту персону Роман Шустик

Фото: rivnepost.rv.ua

Наблюдая за борьбой вокруг известного в Ровно врача, руководителя областного клинического лечебно-диагностического центра Романа Шустика, RegioNews пытался разобраться в том, что же стоит за этим резонансным отстранением.

Версия №1: только задержка

С 2015 года заслуженный врач Украины Роман Шустик возглавляет Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени В. Полищука. Как профессионал своего дела, он имеет много позитивных отзывов о своей работе (даже от людей "с той стороны баррикад", о чем ниже), но у представительной ветви областной власти возникли вопросы к его работе на руководящем посту.

Ровенский облсовет подписью своего председателя Сергея Кондрачука отстранил Шустика, поскольку начал расследование такого непростого и в то же время типичного для Украины вопроса, как задолженность по заработной плате. Это решение облсовета моментально вызвало ответную реакцию у части горожан, которые собрались на митинг в поддержку главврача. Заявления, звучавшие на этом митинге – прежде всего, для СМИ – были единодушны: Шустик - честный человек, профессионал, не допустим, и все такое.

Тут же нашелся и политический подтекст в этой истории. Дело в том, что Роман Шустик, кроме работы главврачом, еще является и депутатом областного совета. И тут появляется изюминка. Шустик баллотировался от партии и входит во фракцию "Слуга народа". Эта политсила в Ровенском облсовете занимает оппозиционную нишу, а условную коалицию составляют "ЄС", РПЛ, "Свобода" и "За майбутнє". Глава совета Кондрачук представляет "Європейську солідарність" (которая, как минимум на общеукраинском уровне, является одним из двух главных оппонентов нынешней партии власти), поэтому сделать из этих фактов очевидный (хотя и не факт, что правильный) вывод было проще простого.

Сам Шустик заявил, что задолженности во вверенном ему заведении нет, а есть задержка. Также он отмечал, что речь шла (в частности, в письме, которое господин главврач направил как раз на областной совет) о возможной задолженности, которая может возникнуть аж в конце июля. Да и то разве что из-за опоздания денег от Национальной службы здоровья (НСЗУ), которая и занимается финансированием медучреждений. Одним словом, имеем, дескать, давление на руководителя коммунальной организации с политическим подтекстом.

Версия №2: таки да

На слова самого Шустика и его сторонников, выдержав паузу, отреагировал областной спикер-"порошенковец" в формате соцсетевого видеопояснения. Кондрачук сначала рассыпался в комплиментах профессионализму врача, заявив, что, в частности, полгода назад сам лечил у него дочь. Но после комплиментов пошел совсем другой разговор.

Для начала председатель облсовета пояснил, что речь идет именно о задолженности, а не какой-то там задержке, и именно "задолженность" указана в том письме, которое Шустик направил на областной совет. Фото этого письма появилось в местных СМИ: в нем действительно указано, что в Ровенском областном лечебно-диагностическом центре имени Полищука по состоянию на 30 июня 2021 года есть задолженность по зарплате за июнь на общую сумму 1 881 384 грн и 23 коп. Следовательно, отметил Кондрачук, у него, как руководителя областного совета, не было других вариантов реагирования на это письмо, как начать расследование ситуации. Так, в частности, и относительно возможной причастности самого Шустика к возникновению этой задолженности.

Далее господин спикер, парируя обвинения относительно отсутствия помощи центру (владельцем которого как раз и является областной совет), заявил, что за время его управления советом на это медицинское учреждение было направлено более 3,5 млн грн "текущих расходов", и более 800 тыс. – как раз на заработную плату.

Из лирики в видеоответе Кондрачука стоит выделить слова о нерадивости некоторых СМИ, которые во время получения комментария имели возможность ознакомиться с письмом Шустика, но не упомянули о факте признания задолженности. Также глава Ровенского облсовета заявил, что получал сигналы от работников центра о том, что задолженность действительно имеет место.

Приквел. Взятка, отсутствие состава преступления, новый "срок"

У этой истории есть интересное "предисловие". В 2015 году Шустик был назначен главврачом диагностического центра, а через два года чуть не оказался в СИЗО. В июне 2017-го его обвинили в получении взятки (на общую сумму в 2 тыс. долларов США) за трудоустройство в возглавляемое заведение тогдашней студентки одного из вузов Ровно. Роман Шустик тогда отверг все обвинения - и должности такой в центре нет, и трудоустройство это могло быть только весной 2018-го. Адвокат главврача вообще назвала дело провокацией со стороны заявителя (некоего Сергея Ляшука).

Тем не менее, Шустика отправили в СИЗО под залог в 168 тыс. грн. Но апелляционный суд отменил это решение, а впоследствии, в октябре, дело вообще закрыли – "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения и неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить". В июле 2018 года Шустик, будучи единственным кандидатом, выиграл конкурс и продолжил руководить диагностическим центром.

Карьеризм или попытка сбежать?

В итоге, на данный момент имеем два неопровержимых факта:

комиссия таки создана, будет работать она в деле о задолженности (и не только, речь идет и об утрате других средств от НСЗУ, связанных с приемом пациентов без электронной регистрации) два месяца;

на все это время, начиная с 12 июля, главврач центра Роман Шустик отстранен от должности.

И есть еще один момент, на который в своем ответе обратил Кондрачук. Дело в том, что еще в начале июня Шустик был участником конкурса на занятие должности главы Национальной службы здоровья (которую сейчас и обвинил в появлении то ли задержки, то ли задолженности по заработной плате). Прямо глава облсовета руководителя диагностического центра ни в чем не обвинял, но намекнул, что для человека, который является профессионалом и патриотом, искать работу в другом месте – не лучший вариант. Сам Шустик же объяснил свое участие в конкурсе желанием карьерного роста.

Кстати, конкурс не завершился ничем, поэтому Минздрав вскоре объявит новый. Не исключено, что Шустик снова будет участвовать, но уже не столько с желанием профессионального и карьерного роста, а из-за возможных проблем на своей нынешней должности. Впрочем, именно эта история может и перекрыть ему путь на всеукраинскую медицинскую арену.