Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського

У Закарпатській облраді президентська партія "Слуга народу" сформувала нову коаліцію з ОПЗЖ, "За майбутнє", "Командою Андрія Балоги" та "КМКС". Тепер, екс-учасники більшості – "ЄС", "Батьківщина" та "Рідне Закарпаття" - оскаржуватимуть формування нової коаліції і звільнення голови бюджетної комісії

У Закарпатській облраді президентська партія "Слуга народу" сформувала нову коаліцію з ОПЗЖ, "За майбутнє", "Командою Андрія Балоги" та "КМКС". Тепер, екс-учасники більшості – "ЄС", "Батьківщина" та "Рідне Закарпаття" - оскаржуватимуть формування нової коаліції і звільнення голови бюджетної комісії

Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Про те, як важко народжувалась більшість в Закарпатській облраді, RegioNews знайомив детально у грудні минулого року. Тоді говорили про неприродність створеної коаліції, і експерти дискутували, наскільки живучою вона буде. Не дивно, що переформатування більшості, яке сталося на сесії в кінці червня, одні назвали переворотом та зрадою, інші – справедливим актом відплати. Та хто б що не казав, у будь-якому випадку, в основі цього переформатування є не ідеологічні розбіжності між партнерами по коаліції, а бізнесові протиріччя між найбільшими фракціями - "Слугою народу" ("СН") та "Рідним Закарпаттям" ("РЗ"), які домовились про співпрацю ще задовго до виборів. Нове об'єднання в облраді, на думку багатьох експертів, ідеологічно виглядає ще більш неприродньо. Скоріш за все, сьогоднішній формат політичних розкладів не є кінцевим, оскільки більшість у 35 голосів (у попередній було 37) не може забезпечити стабільну роботу ради.

І Тищенко в поміч

Про кардинальні пертурбації на політичному полі Закарпаття заговорили після введення РНБО економічних санкцій проти оточення і бізнес-партнерів нардепів від "РЗ" Валерія Лунченка і Василя Петьовки. Від посад відсторонили людей з оточення Петьовки – начальника Закарпатської митниці і односельчанина Михайла Товта та начальника податківців Закарпаття і швагра нардепа Іллю Матьолу. Під роздачу потрапив і нардеп Владіслав Поляк (він також – один із співзасновників "РЗ") за кнопкодавство в парламенті.

Далі – гірше. Куратором області від "СН" призначили ресторатора Миколу Тищенка, який порушив баланс непублічних домовленостей між нардепами "РЗ" і головою Закарпатської облради Олексієм Петровим. Сам Тищенко у коментарях неодноразово підкреслював, що його відправили до Закарпаття заради створення нових робочих місць та відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Роботу летовища відновили, однак було зрозуміло, що інтереси ресторатора на Закарпатті дещо інші. Тож і понеслося.

Микола Тищенко на сесії облради

Свідченням розколу в "сім’ї" став і той факт, що популярний на Закарпатті телеканал, який належить сім’ям Петьовки та Лунченка, почав активно розповідати про "інше життя" нардепа Тищенка, зокрема, про кримінальну справу проти нардепа, про його скандальне втручання у вибори на Івано-Франківщині, і, звісно, про резонансне переплутування Прикарпаття із Закарпаттям.

Деолігархізація чи повернення статусу-кво

Переформатування в облраді активно коментують. Звісно, кожен на свій лад. Так, про олігархічно-офісний переворот заявили у партії "Європейська солідарність". "У Закарпатській обласній раді руками "смотрящого" від Зеленського Тищенка відбувся олігархічний переворот місцевого масштабу. Новий формат коаліції виглядає особливо іронічно, зважаючи на удавану боротьбу Зеленського з олігархами. Окремої уваги заслуговує запроєктована участь в новій більшості ОПЗЖ", - йдеться у відповідній заяві.

В ефірі "Прямого" народна депутатка з фракції "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала головною причиною створення союзу "слуг народу" з ОПЗЖ та політичною силою Ігоря Коломойського дерибаном фінансів: "Це союз для додаткового дерибану фінансів. Вони це називають "ефективним використанням коштів" – видно, у свої кишені. Але підозрюю, що мова буде йти про кілька гірськолижних курортів якраз на Закарпаття з боку Коломойського і з боку Медведчука, на яких прекрасно будуть відтискати і відштовхувати самих закарпатців, і рухатися київськими цими "смотрящими", які сьогодні виконували задачі з Офісу президента, як Коля Тищенко", – розповіла Климпуш-Цинцадзе.

А ось керівництво облради пояснило прийняття скандального проєкту рішення про переформатування депутатських комісій необхідністю отримати більше контролю над, передусім, бюджетною комісією для "раціонального використання коштів", які надходять в область. Так, голова облради Петров на власній сторінці у Facebook написав: "Президентська фракція не впливає на рішення тієї ж бюджетній комісії — це не ефективна робота обласної ради. Тому, якщо на нас лежить така відповідальність, то мають бути і важелі впливу. І те, що дехто хоче назвати "переворотом", є банальним поверненням статусу-кво. Ми виправляємо помилки…".

Олексій Петров на сесії облради

Хто керуватиме комісіями

Отже, рішення щодо змін у складі депутатських комісій виглядає виключно політичним. Керівні посади в ключових комісіях облради – там, де керували представники "ЄС", "Батьківщини" та "Рідного Закарпаття", - отримали депутати з ОПЗЖ, "За майбутнє" та угорської "КМКС". Так, зокрема, постійну депутатську комісію з питань бюджету очолив Іван Чубирко із ОПЗЖ - кум Віктора Медведчука та активний учасник Антимайдану, котрий неодноразово фігурував в розслідуваннях журналістів щодо нелегальної діяльності так званих "сірих" АЗС.

Комісію з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації, питань агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою очолив ще один представник ОПЗЖ, генерал-майор міліції Віктор Русин. Він також - активний антимайданівець, за часів президентства Януковича очолював міліцію Закарпаття (березень 2010-го – грудень 2012-го), а згодом, до лютого 2014 року – міліцію Вінниччини.

Комісією з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації керуватиме член "Команди Андрія Балоги" Володимир Паульо, відомий за прізвиськом "Чалий". Його називають колишнім "кримінальним авторитетом", був фігурантом скандальних виборів міського голови Мукачева в 2004 році.

Комісію з питань екології та використання природніх ресурсів очолив представник "За майбутнє" Василь Якубець - один із лобістів антиекологічних міні-ГЕС, антимайданівець, голова Хустської райдержадміністрації періоду Януковича, фігурант корупційних земельних скандалів.

Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II Ілдіко Орос із "КМКС" керуватиме комісією з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики. На мітингу в Будапешті вона якось заявляла, що угорців в Україні "утискають фашистськими методами", за що була на допиті в СБУ. Є соратницею Брензовича та одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті.

У свою чергу сам очільник Партії угорців України "КМКС" Василь Брензович очолив облрадівську комісію з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. До речі, він звинувачується, зокрема, СБУ у фінансових зловживаннях з грошима від уряду Угорщини.

Зрештою, комісію з питань законності, правопорядку та регламенту очолив Василь Іванчо ("За майбутнє") - очільник головного управління Міндоходів в Закарпатській області часів президентства Януковича, був членом Партії регіонів і членом фракції ПР в Закарпатській облраді.

Логічно, що на наступному пленарному засіданні вирішуватиметься питання зміни заступників голови облради. Так, за попередньою інформацією, замість першого заступника Дениса Мана з "ЄС" призначать Йосипа Борто з "КМКС", а Андрія Шекету з "Батьківщини" замінить вже згаданий "замайбутнівець" Василь Іванчо. Кажуть, що найближчим часом можна очікувати і відставки голови Закарпатської облради, "слуги народу" Олексія Петрова.

Питання ж про усунення з посади очільника ОДА Анатолія Полоскова відтермінували. Подейкують, що йому дали випробний термін у три місяці. Якщо ж Тищенко та місцеві партійці будуть незадоволені співпрацею, питання порушать знову.

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