Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА

Хтось пророкує новому очільнику Закарпаття довге головування, а дехто радить йому не розслаблятися: мовляв, все залежить від міцності домовленостей між лідерами «Слуги народу» і локальної партії «Рідне Закарпаття»

Хтось пророкує новому очільнику Закарпаття довге головування, а дехто радить йому не розслаблятися: мовляв, все залежить від міцності домовленостей між лідерами «Слуги народу» і локальної партії «Рідне Закарпаття»

Юрист за фахом, Анатолій Полосков – третій голова Закарпатської ОДА, призначений Володимиром Зеленським. Закарпатці не поспішають давати йому оцінку як політику, оскільки у цій царині він новачок, однак знають його як серйозного підприємця і непоганого винороба: починаючи з 2000 року Полосков зробив кар’єру від заступника директора з правових питань до керівника виноробного підприємства "Шато Чизай" на закарпатській Берегівщині.

Не будучи уродженцем Закарпаття, він полюбив виноробство і твердо став на його захист, розвиток та лобіювання інтересів галузі. Полосков є одним із ініціаторів та розробників об’єднання легальних виробників продуктів харчування та послуг "Дорога вина і смаку Закарпаття", активно просуває бренд закарпатського вина, гастрономії і туризму не тільки на ринку України, а й за кордоном, відстоює легалізацію і розвиток малого виноробства. До слова, 25 вересня 2020 року просто посеред виноградників "Шато Чизай" поблизу Берегова Зеленський повідомив про нове свято в Україні – День виноградаря і винороба. Можливо, саме тоді вирішилося не тільки питання про цей святковий день.

Полосков і посада

Хтось пророкує Полоскову довге головування, мовляв, Бог трійцю любить. Втім, дехто радить йому не розслаблятися, кажучи, що все залежить від міцності домовленостей між лідерами "Слуги народу" і локальної партії "Рідне Закарпаття" (створена під місцеві вибори-2020 закарпатськими нардепами-мажоритарниками з групи "Довіра" Валерієм Лунченком, Василем Петьовкою, Робертом Горватом і Владіславом Поляком), представником якої і є Полосков.

До речі, його кандидатуру розглядали в Києві ще у 2019 році. Тоді він навіть пройшов необхідні співбесіди, але не судилося: Зеленський зробив ставку на власника кондитерського бізнесу із Мукачева Ігоря Бондаренка, який керував областю трохи більше п’яти місяців. Призначений у квітні 2020-го Олексій Петров протримався на посаді довше – його звільнили через дев’ять місяців. І якщо про Бондаренка можна сказати, що він канув у політичну Лету (принаймні, поки), то Петров, обійнявши посаду голови Закарпатської облради, залишився серйозним гравцем на політичній шахівниці.

"Слуги народу", отримавши на виборах до облради, місцевих рад, голів ОТГ та основних міст регіону результати, віддалені від тих, на які розраховували, мусіли йти на поступки, аби мати в облраді таку-сяку підтримку. Так, у рамках кулуарних домовленостей із "Рідним Закарпаттям" Закарпатська облрада залишається за "СН", а Закарпатська ОДА - під протекторатом "РЗ".

Полосков і заступники

Власне, Полосков був не єдиним кандидатом від "Рідного Закарпаття" на посаду голови ОДА. Зокрема, нардеп Лунченко мав плани на свого бізнеспартнера і за сумісництвом кума Мирослава Білецького. Однак переважив той факт, що за Полосковим стояло більш потужніше міжнародне лобі. Проте на загальний розклад сил в регіоні це не вплине жодним чином, тим більше що Білецький віднедавна зайняв крісло першого заступника голови ОДА, замінивши генерала СБУ Олега Коцюбу, який є людиною чинного обласного спікера Петрова.

Щодо інших заступників, то серед них є двоє "старожилів". Ігор Шинкарюк з жовтня 2019-го до серпня 2020-го вже перебував на посаді заступника голови Закарпатської ОДА (спочатку Ігоря Бондаренка, а потім в.о. голови Олексія Гетманенка). Залишається також "під боком" голови ОДА Ольга Травіна, призначена на посаду як людина Віктора Балоги ще за часів Бондаренка. Вона працювала начальницею управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради, однак змушена була покинути цю посаду через особистий конфлікт з мером Ужгорода Богданом Андріївим. Підозрювалася у створенні, разом з Балогою, схеми "освоєння" грошей ЄС поза законом - відповідне розслідування провели журналісти "Радіо Свобода".

Призначення ще одного заступника Іштвана Петрушки, який до цього очолював Берегівську РДА, можливо, і було неочікуваним, але цілком логічним з точки зору вирішення проблем угорської нацменшини. Це призначення вітав навіть міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Так, під час робочої зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у січні цього року він заявив, що таке рішення Полоскова безперечно зробить двосторонню співпрацю більш ефективною та позитивно впливатиме на суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Полосков і його "кити"

Коментуючи своє призначення, Полосков сказав, що впевнено приймає виклик та довіру президента. Серед напрямків роботи виокремив головні, серед яких: боротьба із COVID-19, зокрема, забезпечення киснем лікарень; завершення реформи децентралізації; налагодження діалогу із закордонними партнерами; продовження реалізації програми "Велике будівництво" та інше. На двох напрямках – українсько-угорські стосунки та боротьба з коронавірусом - варто зупинитися більш детально.

27 січня Полосков та його заступник Петрушка взяли участь у робочій зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств України і Угорщини Кулеби та Сіярто. Про наслідки перемовин Полосков розповів в інтерв’ю виданню "Укрінформ". Він, зокрема, висловив переконання, що історія успіху Закарпаття в сенсі українсько-угорських відносин уже почата. "У нас давно є проєкти, які рухаються незалежно від погоди у відносинах між країнами. Це реконструкція Берегівської лікарні, також це активна й успішна співпраця з Угорською екуменічною службою, у межах якої днями одинадцятьом областям України передали 50 сучасних апаратів ШВЛ. А перед тим восени угорці передали 50 апаратів ШВЛ закарпатським лікарням, що борються з коронавірусом", - сказав голова ОДА.

Він запевнив, що керівництво області робить усе, щоб Берегівська лікарня, яка є спільним проєктом країн, була відкрита в 2021 році у присутності перших осіб України й Угорщини. Також, за словами Полоскова, під час зустрічі було обговорено питання реалізації ще кількох спільних інвестиційних проєктів: розбудова нових пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною, капітальний ремонт мосту в пункті пропуску "Тиса", розвиток дорожньої інфраструктури тощо. Окремо торкнулися питання каналу Верке в місті Берегове, і Полосков підкреслив, що цей проєкт є дуже важливим для громади, оскільки стосується розбудови системи водовідведення і каналізації. Порушували питання захисту прав представників угорської нацменшини, реалізацію проєкту закарпатської поліції "Безпечне Закарпаття". Зрозуміло, реалізація озвучених проєктів – чудовий шанс бути не тільки красномовним, але стати тим, хто виконує обіцянки.

Щодо ситуації з коронавірусом, то Полоскову доводиться втихомирювати третю хвилю, яка нещадно нахлинула на Закарпаття. Протягом останніх трьох тижнів в області фіксується найбільша кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19. До прикладу, з 8 по 14 березня зафіксовано 100 смертей. Із 8 березня область опинилася в червоній зоні карантину, після введення якої медики фіксують зниження кількості захворювань, проте немає стабілізації загальної ситуації. Крім того, в лікарнях - великий відсоток пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Станом на 15 березня Закарпаття забезпечене киснем на 72%. За інформацією очільника області, до кінця тижня у чотирьох закарпатських лікарнях встановлять кисневі станції, що покращить ситуацію із киснем.

Варто ще згадати, що Полосков першим із голів ОДА показово провів щеплення від COVID-19. Напередодні він писав у соцмережі, що "користуючись можливістю, без вагань надав запит на вакцинацію у випадку наявності залишків вакцини для щеплення" і закликав реєструватись на імунізацію, яка вже стартувала на Закарпатті.