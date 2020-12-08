Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси

Минулу п'ятницю депутати Одеської облради між собою охрестили «13-м» числом. Саме в цей день з продовженням до глибокої ночі його обранці спочатку заблокували трибуну, потім влаштували бійку, а вже під ранок таки обрали голову

Минулу п'ятницю депутати Одеської облради між собою охрестили «13-м» числом. Саме в цей день з продовженням до глибокої ночі його обранці спочатку заблокували трибуну, потім влаштували бійку, а вже під ранок таки обрали голову

Новообраний депутат обласної ради від "Слуги народу" Ірина Коваліш, яка входила в робочу групу з підготовки першого сесійного засідання, запевняє, що спочатку плани були більш ніж пристойні. За радянською традицією право зачитувати присягу повинні були передати найстарішому обраному, планували чинно і благородно обрати керівництво Одеської облради, дати старт роботі постійних комісій... "А вийшло ганебне видовище. У нього, як у кіношного блокбастера, є свої режисери, актори, продюсери. Соромно", - підсумувала депутат.

75 тисяч за голос

Після другої сесії Одеської міської ради, де успішно сформувалася коаліція з "Довіряй ділам", "Європейської солідарності" і "Слуги народу", коаліційні переговори в обласній раді пішли набагато активніше. В якийсь момент всі видихнули, розуміючи, що консенсус досягнутий. Обласним спікером планували обрати "слугу" Григорія Діденка за тим же принципом, за яким секретарем міськради обрали також висуванця одеської "ЗеКоманди", ректора Одеського національного університету імені Іллі Мечникова Ігоря Коваля: тямовитий головуючий, який не заважає "правильним хлопцям" керувати. Тільки в місті в цій ролі – переобраний мер Геннадій Труханов, а в області – його соратник по "Довіряй ділам" і віднедавна голова ОДА Сергій Гриневецький. Хоча реальніше назвати в обох випадках "правильними хлопцями" тих же Бориса Кауфмана і Олександра Грановського, які стоять і за Трухановим, і за Гриневецьким. Заступниками голови в облраді повинні були стати представники "ДД" і "ЄС".

Здавалося, що питання вирішене, але напередодні сесії в облдержадміністрації пройшла інформація, що частина депутатів змінили думку і вирішили голосувати за представника ОПЗЖ Вадима Шкаровського, що в плани керівництва області ніяк не входило. Обізнанні люди навіть називали цінник такого різкого перегляду симпатій: 75 тисяч доларів за голос з кишені ОПЗЖ. А з урахуванням того, що голосування за обласного спікера таємне, то можна і поповнити сімейний бюджет, і перед однопартійцями зберегти обличчя. Розглянувши всі ризики, Гриневецький нібито віддав вказівку голові облвиборчкому "загубити" заяви на реєстрацію кандидатами в депутати від десятьох. Це дозволило б виключити їх з процесу голосування і не допустити обрання Шкаровського - голосів би фізично не вистачило.

Поламані меблі та система голосування

В Україні давно склалася політична традиція: блокувати трибуну і президію – найбільш перевірена тактика тих сил, які програють ситуацію. Таким чином вчинили 24 депутати з ОПЗЖ, 6 – від "Партії Шарія" і десяток – від "За майбутнє". Тервиборчком зробив все, "як треба": затягнув реєстрацію 9-ти депутатів-"замайбутнівців" і одного - від ОПЗЖ. Без цих людей у їхньої коаліції не було б потрібних голосів для просування своєї кандидатури на пост голови ради. В цей час пропрезидентська партія і соратники мера Труханового показали майстер-клас, як потрібно брати владу у свої руки. Місцеві народні обранці виявилися навіть більш зубастими ніж їхні колеги з Верховної Ради в плані досягнення поставлених апаратних і політичних цілей.

Людей в сесійній залі було більш ніж потрібних 84 депутати облради. Практично всі партії взяли з собою підкріплення з міськради. І як раз одіозний міський депутат від "Довіряй ділам" Ірина Єсенович спровокувала іскру майбутнього вибуху. Раніше вона прославилася тим, що показувала журналістам непристойні жести, а також розмістила у кількох скверах свої майданчики для дресування собак. В цей раз Єсенович, яка прийшла на сесію у спортивному костюмі, вихлюпнула воду на колегу з ОПЗЖ.

Після цього розпочалося справжнє протистояння за принципом "стінка на стінку": бійки, порвані піджаки, ходіння по столах під звук футбольних дудок. У підсумку службові меблі не витримали ваги депутатів і завалилися, а разом з ними - і електронна система для голосування. Ближче до вечора в сесійній залі облради і взагалі стали шукати вибуховий пристрій. Поліція навіть не стала евакуйовувати обранців. Втім, перевіривши приміщення, правоохоронці знайшли лише музичну колонку. Виявився, що зателефонував з повідомленням про "бомбу" нардеп і екскандидат в мери Одеси Микола Скорик.

Вирішальні голоси "Батьківщини"

Після восьмої години протистояння в Одеській облраді депутати почали перекладати провину на Гриневецького. Мовляв, це він заклав конфлікт і не зробив нічого для того, щоб вгамувати вируючі пристрасті. З урахуванням авторитету цього політика, одна його поява в сесійній залі та звернення до депутатів дійсно могла б істотно розрядити обстановку і направити її в конструктивне русло. Замість цього новий глава ОДА віддавав перевагу відсиджуванню в своєму кабінеті, спілкуючись з депутатами через послів.

Ближче до ночі ситуація трохи змінилася. ОПЗЖ все ж таки продавила тервиборчком, який зареєстрував всіх відсутніх депутатів, і облрада приступила до виборів свого голови. І тут до початкового альянсу "СН" (16 мандатів), "ДД" (11) та ЄС" (10) додалися 7 голосів "Батьківщини", що виявилось вирішальним чинником, адже у сумі вийшло 44 "багнета", навіть на один більше необхідного. Саме 44 голоси отримав Діденко зі "Слуги народу", ставши головою облради, а представник ОПЗЖ Шкаровський - тільки 40.

До речі, першим заступником голови Діденко обрали "незамінного" Олега Радковського – лідера обласної "Батьківщини", яка за фактом отримала "золоту акцію" в одеській обласній коаліції. Що ж стосується ОПЗЖ, то в Одесі партія Медведчука-Льовочкіна зазнала одну з наймасштабніших поразок на "південному фронті", де раніше у неї вже був дуже показовий провал Владислава Чайки на виборах мера Миколаєва.