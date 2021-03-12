Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського

Схоже, вперше за останні п'ять років в невеликому старовинному місті під Одесою настала політична стабільність. Хоча робота нового мера все одно розпочалася з пригод

Схоже, вперше за останні п'ять років в невеликому старовинному місті під Одесою настала політична стабільність. Хоча робота нового мера все одно розпочалася з пригод

За каденції попереднього мера владу в Білгороді-Дністровському лихоманило. Обрана у 2015 році Алла Гінак за два роки до закінчення терміну написала заяву і покинула свій пост. Це була вже друга спроба міського голови залишити управління містом на секретаря міськради. Колишня градоначальниця мала тривалий конфлікт з міською радою, більшість в якій контролювалася нардепом трьох попередніх скликань, екс-"регіоналом" Віталієм Барвіненком. Втім, у її наступника - секретаря Білгород-Дністровської міськради Віктора Грозова - комунікація з депутатами також порушилася, через що у квітні 2020-го йому спалили автомобіль прямо біля будівлі мерії.

Тепер у місті нова влада. З десяти кандидатів, висунутих на посаду мера, перемогу здобув представник ОПЗЖ і колишній депутат міськради Віталій Граждан, який отримав лише 28,5% голосів місцевих виборців. Однак його конкуренти набрали і того менше: висуванець "Слуги народу" Борис Юрескул – 20%, а кандидат, що вважався фаворитом, від партії одеського бургомістра Геннадія Труханова "Довіряй ділам" Олександр Морозов – і того менше 15%.

COVID і прослушка

42-річний юрист Граждан народився і проживав в місті, який тепер очолив. Раніше він був слідчим військової прокуратури у Болградському та Білгород-Дністровському гарнізонах, потім працював в адвокатській конторі, а ось нова діяльність у мерському кріслі почалася з пригод. Вже 30 жовтня Білгород-Дністровська виборча комісія затвердила Граждана мером. За законом слід було скликати першу сесію міськради і приводити до присяги новообраний депутатський корпус та міського голову. Однак своєчасно цього зробити не вдалося - у майбутнього градоначальника виявили коронавірус. "COVID добрався і до мене. Зараз перебуваю на самоізоляції, працюю на дому", - написав переможець виборів у себе в соцмережі. Всі чекали майже два тижні одужання обраного мера, і лише після отримання негативного тесту обранець ініціював проведення першої сесії міської ради нового скликання.

Наступним сюрпризом стали "жучки", які Граждан виявив через місяць роботи у себе в кабінеті - правоохоронці вилучили приховану камеру і звукозаписувальне обладнання. "Під час встановлення системи охоронної сигналізації ми знайшли незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них. Записувальні пристрої були вмонтовані у датчики пожежної сигналізації. Всього було виявлено три камери — дві у моєму кабінеті та одну в приймальні", - описував подробиці свіжоспечений голова Білгород-Дністровського. Слідству треба розслідувати, коли в кабінеті з'явилося обладнання і призначалося воно для стеження за нинішнім мером, або ж за кимось із попередників. Граждан заявив, що має підозру щодо ініціаторів стеження і навіть почав своє власне розслідування, але вирішив не озвучувати версії до висновків слідства. Втім, результатів відкритого в грудні провадження немає досі.

Треба відзначити, що прослушка - популярний метод в Одеській області, до якого вдаються опоненти нової влади. Подібний спосіб використовували в Чорноморську, де новообраний мер Василь Гуляєв також виявив в кабінеті "жучки". Підозра відразу впала на депутатів, які нещодавно влаштували демарш міському голові. До цього подібний спосіб використовували в Одесі, коли в 2012-му обраний мером Олексій Костусєв виявив цілий арсенал звуко- та відеопристроїв в кабінеті, який до цього займав Едуард Гурвіц.

Своя міськрада та секретар

Будемо вважати, що на цьому перешкоди у Граждана закінчилися - зараз він дійсно міцно стоїть на ногах. В першу чергу завдяки підконтрольній найбільшій фракції в міськраді, яку сформували 12 депутатів від ОПЗЖ. З 34 місць решта дісталися сімом "слугам народу", шістьом представникам від "За майбутнє", п'ятьом – від "Довіряй ділам" і чотирьом - від "Нашого краю". З таким ресурсом не стала несподіваною новину про те, що ключові портфелі у міськраді також отримали шанувальники партії Медведчука - Льовочкіна. На другій сесії депутати слухняно проголосували за секретаря міськради Олександра Скалозуба (також представляє ОПЗЖ), за віцемера Андрія Криштопова (раніше він був членом виконкому, а до цього - начальником місцевої "Укрпошти") та керуючого справами Ігоря Величка (на своєму місці чиновник працює вже чотири роки, а 15 років тому навіть встиг побувати секретарем міськради).

"Швидко і злагоджено" був прийнятий бюджет міста, а додаткові 26 млн грн Білгород-Дністровський отримав з обласного бюджету. І хоч в облраді коаліцію склали представники "Довіряй ділам" та "Слуги народу", до яких ОПЗЖ перебуває в опозиції, Граждана не обділяють фінансуванням. В тому числі і офіційною зарплатою. Сам мер нещодавно назвав розмір своєї зарплати в 64 тисячі: найбільш суттєві надбавки нараховуються за виконання особливо важливої роботи (10 тис. грн), плюс щомісячна премія у розмірі зарплати – як члену виконкому – становить 32 тис. грн. За мірками зарплат інших мерів - сума значна. Глави міст-мільйонників отримують в середньому 12 тис. грн, а у того ж Труханова з надбавками виходить 18,6 тис. – в 3,5 рази менше свого колеги з Білгорода-Дністровського.

Поки найгучнішою перемогою Граждана став "порятунок" місцевого водоканалу шляхом звільнення з посади його директора скандального бізнесмена з сусідньої Затоки Василя Алімкіна (його пов'язують з опальним ексголовою тамтешньої сільради В'ячеславом Бокієм). Зменшив новий господар міста і вплив місцевого "сірого кардинала" Барвіненка, який не давав управляти містом попередникам Граждана. Втім, нікуди Барвіненко не зник, а навіть пішов на підвищення, ставши главою новоствореної Одеської районної ради як представник труханівської партії "Довіряй ділам" і залишивши своїх людей спостерігати за процесами в Білгороді-Дністровському.