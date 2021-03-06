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06 березня 2021, 16:07 3

Нардепи від ОПЗЖ під час війни на Донбасі сотні разів літали до РФ і Криму, — ЗМІ

06 березня 2021, 16:07 3
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При поїздках закордон вони використовували російські паспорти
При поїздках закордон вони використовували російські паспорти
Рixabay
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Народні депутати від ОПЗЖ Ренат Кузьмін і Тарас Козак сотні разів за час агресії РФ проти України літали до Росії, а також до окупованого Криму із Росії. При поїздках закордон вони використовували російські паспорти.

Про це йдеться в матеріалі видання "Новая газета", передає RegioNews.

У розпорядження видання потрапила інформація про польоти ряду впливових депутатів ОПЗЖ до Росії і Криму.

"Абсолютним рекордсменом" виявився нардеп Ренат Кузьмін, заступник генпрокурора часів президентства Януковича. З 2015 по 2019 рік він переміщувався повітряним маршрутом Москва – Сімферополь – Москва (іноді Санкт-Петербург – Сімферополь) близько 240 разів.

Варто відзначити, що нардепом Кузьмін став лише влітку 2019-го, коли на позачергових виборах до Верховної Ради потрапив в прохідну частину партійного списку ОПЗЖ, до того ж перебував у розшуку як фігурант розслідувань, розпочатих після Майдану.

За даними видання, у вересні 2019 року, вже з депутатським мандатом, Кузьмін двічі злітав до Сімферополя з Москви. 9 березня 2020-го він добирався з Мінська до російської столиці бізнес-джетом T7-BRG, а вже наступного дня летів бортом T7-GEM з Москви до Вільнюса.

Як стверджує джерело "Нової газети" в українських спецслужбах, разом з Кузьміним подорожували його однопартійці-нардепи Тарас Козак і Олександр Колтунович, нафтовий бізнесмен з Білорусі Микола Воробей, що в кінці минулого року потрапив під санкції ЄС, а також співзасновник охоронної компанії "Шторм", помічник Віктора Медведчука Андрій Мартинов.

Видання також стверджує, що під час польотів з Росії до третіх країн, таких як Гонконг або Домінікана, Кузьмін користувався паспортом, який за кількістю цифр відповідає російському закордонному паспорту, хоча серії "88" в РФ немає.

Крім того, з документом, який відповідає формату російського закордонного паспорта, 24 січня 2020 року летів з Ростова до Кишинева нардеп Тарас Козак – номінальний власник заблокованих рішенням РНБО трьох телеканалів.

Зокрема 14 вересня 2020 року Козак повертався з Сімферополя до столиці Росії на "Фальконі" компанії "Газпромавіа". Також нардеп Козак літав до Казані на бізнес-джеті T7-BRG в грудні 2018 і в лютому 2019 року.

"Нова газета" пише, що зверталася до Козака і Кузьміна по коментар через відділ службової кореспонденції Верховної Ради. Там запевнили, що адресати листи отримали, але відповіді не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія фінансувала телеканали Козака.

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