Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского

Похоже, впервые за последние пять лет в небольшом старинном городе под Одессой настала политическая стабильность. Хотя работа нового мэра все равно началась с приключений

Похоже, впервые за последние пять лет в небольшом старинном городе под Одессой настала политическая стабильность. Хотя работа нового мэра все равно началась с приключений

В каденцию предыдущего мэра власть в Белгороде-Днестровском лихорадило. Избранная в 2015 году Алла Гинак за два года до окончания срока написала заявление и покинула свой пост. Это была уже вторая попытка городского головы оставить управление городом на секретаря горсовета. Бывший градоначальник имела затянувшийся конфликт с горсоветом, большинство в котором контролировалось нардепом трех предыдущих созывов, экс-"регионалом" Виталием Барвиненко. Впрочем, у ее преемника - секретаря Белгород-Днестровского горсовета Виктора Грозова - коммуникация с депутатами также нарушилась, из-за чего в апреле 2020-го ему сожгли автомобиль прямо возле здания мэрии.

Теперь в городе новая власть. Из десяти кандидатов, выдвигавшихся на пост мэра, победу одержал представитель ОПЗЖ и бывший депутат горсовета Виталий Граждан, получивший всего-то 28,5% голосов местных избирателей. Однако его конкуренты набрали и того меньше: выдвиженец "Слуги народа" Борис Юрескул – 20%, а считавшийся тут фаворитом кандидат от партии одесского бургомистра Геннадия Труханова "Доверяй делам" Александр Морозов – и вовсе меньше 15%.

COVID и прослушка

42-летний юрист Граждан родился и проживал в городе, который теперь возглавил. Ранее он был следователем военной прокуратуры в Болградском и Белгород-Днестровском гарнизонах, потом трудился в адвокатской конторе, а вот новая деятельность в мэрском кресле началась с приключений. Уже 30 октября Белгород-Днестровская избирательная комиссия утвердила Граждана мэром. По закону следовало созвать первую сессию горсовета и приводить к присяге избранный депутатский корпус и городского голову. Однако своевременно этого сделать не удалось - у будущего градоначальника обнаружили коронавирус. "COVID добрался и до меня. Сейчас нахожусь на самоизоляции, работаю на дому", - написал победитель выборов у себя в соцсети. Все ждали почти две недели выздоровления избранного мэра, и только после получения отрицательного теста избранник инициировал проведение первой сессию городского совета нового созыва.

Следующим сюрпризом стали "жучки", которые Граждан обнаружил спустя месяц работы у себя в кабинете - правоохранители изъяли скрытую камеру и звукозаписывающее оборудование. "Во время установки системы охранной сигнализации мы нашли незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и медиа-сервер к ним. Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено три камеры — две в моем кабинете и одна в приемной", - описывал подробности свежеиспеченный глава Белгорода-Днестровского. Следствию предстояло расследовать, когда в кабинете появилось оборудование и предназначалось ли оно для слежки за нынешним мэром, или же за кем-то из предшественников. Граждан заявил, что имеет подозрение на счет инициаторов слежки и даже начал свое собственное расследование, но решил не озвучивать версии до выводов следствия. Впрочем, результатов открытого в декабре производства нет до сих пор.

Надо отметить, что прослушка - популярный метод в Одесской области, к которому прибегают оппоненты новой власти. Подобный способ использовали в Черноморске, где новоизбранный мэр Василий Гуляев также обнаружил в кабинете "жучки". Подозрение сразу пало на депутатов, которые недавно устроили демарш городскому голове. До этого подобный способ использовали в Одессе, когда в 2012-м избранный мэром Алексей Костусев обнаружил целый арсенал звуко- и видеозаписывающих устройств в кабинете, который до этого занимал Эдуард Гурвиц.

Свой горсовет и секретарь

Будем считать, что на этом препятствия у Граждана закончились - сейчас он действительно крепко стоит на ногах. В первую очередь благодаря подконтрольной самой большой фракции в горсовете, которую сформировали 12 депутатов от ОПЗЖ. Из 34 мест остальные достались семерым "слугам народа", шестерым представителям от "За майбутнє", пятерым – от "Доверяй делам" и четверым - от "Нашего края". С таким ресурсом не стала неожиданной новость о том, что ключевые портфели в горсовете также получили почитатели партии Медведчука - Левочкина. На второй сессии депутаты послушно проголосовали за секретаря горсовета Александра Скалозуба (также представляет ОПЗЖ), за вице-мэра Андрея Криштопова (ранее он являлся членом исполкома, а до этого - начальником местной "Укрпочты") и управделами Игоря Величко (на своем месте чиновник работает уже четыре года, а 15 лет назад даже успел побывать секретарем горсовета).

"Быстро и согласовано" был принят бюджет города, а дополнительные 26 млн грн Белгород-Днестровский получил из областного бюджета. И хоть в облсовете коалицию составили представители "Доверяй делам" и "Слуги народа", к которым ОПЗЖ находится в оппозиции, Граждана не обделяют финансированием. В том числе и официальной зарплатой. Сам мэр недавно назвал размер своего оклада в 64 тысячи: наиболее существенные надбавки начисляются за выполнение особо важной работы (10 тыс. грн), плюс ежемесячная премия в размере зарплаты – как члену исполкома – составляет 32 тыс. грн. По меркам зарплат других мэров - сумма значительная. Главы городов-миллионников получают в среднем 12 тыс. грн, а у того же Труханова с надбавками выходит 18,6 тыс. – в 3,5 раза меньше своего коллеги из Белгорода-Днестровского.

Пока самой громкой победой Граждана стало "спасение" местного водоканала путем увольнения с должности его директора скандального бизнесмена из соседней Затоки Василия Алимкина (его связывают с опальным экс-главой тамошнего сельсовета Вячеславом Бокием). Уменьшил новый хозяин города и влияние местного "серого кардинала" Барвиненко, который не давал управлять городом предшественникам Граждана. Впрочем, никуда Барвиненко не исчез, а даже ушел на повышение, став главой вновь созданного Одесского районного совета как представитель трухановской партии "Доверяй делам" и оставив своих людей наблюдать за процессами в Белгороде-Днестровском.