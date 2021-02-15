Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК

Клубок правосуддя, виборчого законодавства і зацікавленості місцевих кланів не дозволив Центрвиборчкому навіть з третьої спроби провести перевибори у курортній Затоці

Клубок правосуддя, виборчого законодавства і зацікавленості місцевих кланів не дозволив Центрвиборчкому навіть з третьої спроби провести перевибори у курортній Затоці

Селище Затока, яке отримало друге дихання після окупації Криму, ставши головним українським туристичним місцем на узбережжі Чорного моря, продовжує лихоманити. Чому - з'ясовував RegioNews.

Давня війна

Ще при Михайлі Саакашвілі в статусі голови Одеської ОДА естонський інвестор помпезно відкрив перший кілометр майбутньої набережної Затоки. Однак на цьому грандіозні плани зупинилися, причиною чого став спротив В'ячеслава Бокія, який у той час займав керівне крісло в курортному селищі. Дійшло до того, що чиновник замовив вбивство лобіювавшого інтереси іноземних бізнесменів в Затоці адвоката Олександра Погорілого - сина судді обласного Апеляційного суду. Спочатку новина про смерть юриста розійшлася по ЗМІ, а через день з'ясувалося, що це було інсценування СБУ, завдяки якому розкрили наміри Бокія. Втім, пробувши якийсь час у СІЗО, він подав зустрічний позов і вийшов на свободу. З того часу протистояння між сторонами не вщухає і продовжилося на виборах-2020.

Вирішальний акорд зробила місцева виборча комісія, впоратися з якою не в змозі навіть у Києві. За місяць до торішніх жовтневих виборів балом у Затоці правив Бокій. Сам він у виборах участі не брав, оскільки є фігурантом декількох справ про розкрадання землі, але своїми людьми заповнив не тільки селищну раду, але і виборчком. Тому спочатку в реєстрації чужорідним кандидатам на пост глави ОТГ, включаючи представників від "Батьківщини", "За майбутнє" і навіть від "Слуги народу", відмовляли. У крісло голови мітив ставленик Бокія - інженер технагляду місцевої ради Олександр Васильєв. З іншого боку барикади опинилися прихильники вищезазначеного Погорілого, кандидатом від якого, а формально від "слуг", був адвокат Станіслав Клименко. Третім серйозним кандидатом виявився голова сусіднього села Кароліно-Бугаз Андрій Апанасенко, який вирішив взяти крісло керівника ОТГ, що об'єднала два курорти.

Більшість членів місцевої виборчої комісії було у Бокія – 10 з 18-ти, і хоч голова виборчкому Роман Романенко лояльний до Погорєлова, це не змогло допомогти останньому зареєструвати свого кандидата. Все перевернулося з ніг на голову, коли включився адмінресурс. Білгород-Дністровська районна ТВК нагадала про свої права і замінила вісьмох членів Кароліно-Бугазської ТВК – прихильників Бокія. Ситуація докорінно змінилася: кандидата від "Слуги народу" зареєстрували, а інженера з боку скандального ексглави Затоки зняли з виборів. Більш того, Білгород-Дністровська місцева прокуратура відразу ж направила до суду обвинувальний акт щодо Бокія та його помічника, яких звинувачують у розтраті бюджетних коштів у розмірі понад 1,5 млн грн. Після чого "сірий кардинал" Затоки пустився навтьоки.

Три склади ТВК

Через день після жовтневих виборів в Кароліно-Бугазській ОТГ встигли провести першу сесію місцевої ради. В ніч з 26 на 27 жовтня в тервиборчком прибули члени обох (їх всього дві) дільничних комісій з бюлетенями і протоколами. У ТВК оголосили перерву до 12:00 27 жовтня. Однак не у зазначений, не в наступний день комісія не збиралася. Засідання про встановлення результатів виборів ніхто не проводив, протоколу з результатами виборів ніхто не бачив. І вже у вівторок о 9 ранку з'явилися новини та відео про проведення першої сесії новообраної ради за участю нового мера. Багато хто жартує, що Апанасенка, який отримав перемогу, привели до присяги відразу за підсумком підрахунку голосів на дільницях. Іншим не до жартів, громадські діячі заявили про захоплення влади в курортному селищі. Далі включилася Центральна виборча комісія, яка поклала початок серіалу під назвою "перевибори".

31 жовтня окружний суд скасував постанову Кароліно-Бугазської ТВК про визнання Апанасенка обраним головою ОТГ. Підставою для цього стала відмова тервиборчкому зареєструвати кандидатом 37-річного депутата Білгород-Дністровської міськради від ОПЗЖ Юрія Чередниченка. Суд визнав вибори такими, що не відбулися, і постановив призначити повторне голосування як на виборах голови, так і на виборах депутатів ради.

Після рішення суду ЦВК достроково припинила повноваження усього складу місцевої ТВК, призначивши перевибори. Повторна кампанія повинна була стартувати 19 грудня. Однак новий склад виборчкому також не поспішав шанувати начальство в Києві і до встановленого терміну не зареєстрував жодного кандидата. У Центрвиборчкомі знову стукнули кулаком по столу і розпустили вже нову комісію. Постановили не пізніше 18 січня оновити склад ТВК та не пізніше ніж на п'ятий день після її формування скасувати голосування, яке було заплановано на 7 лютого. Далі в планах було провести повторні вибори вже 4 квітня, але і тут не вийшло. В останніх числах січня приспіло рішення П'ятого апеляційного адміністративного суду, який скасував 12 з 13-ти судових рішень першої інстанції, визнавши вибори такими, що відбулися. Ситуація зайшла в глухий кут.

Безсилля Центрвиборчкому

Мабуть, у ЦВК відчули свою безпорадність, не знайшовши нічого кращого, як банально звернутися до парламенту. Центрвиборчком розглянув бездіяльність Кароліно-Бугазської ТВК і написав у профільний комітет Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання проблемних питань. Як відзначили в пресслужбі ЦВК, суть проблеми - у неприйнятті ТВК рішення про призначення повторних виборів депутатів ради ОТГ та її голови.

При цьому в Центрвиборчком надійшла постанова місцевої комісії від 4 лютого, яким вона встановила неможливість призначення повторних виборів без припинення повноважень депутатів та голови, оскільки ті вже отримали свої повноваження в результаті виборів 25 жовтня 2020 року. На звернення підопічних з Затоки в ЦВК не змогли відреагувати, оскільки рішення або дії ТВК можуть оскаржити лише в суді. У Центрвиборчкомі кажуть, що межі певних повноважень порушувати не збираються, а далі справа за законодавчою чи судовою владою. Тепер відповіді залишилося чекати від парламентаріїв.

Втім, патова ситуація, що склалася в Кароліно-Бугазській ОТГ, у барвах показала, як двоє "міцних господарників", які керували кожен своїм популярним курортом, зіткнулися в битві за нову об'єднану громаду. Поки Олександр Погорілий з допомогою адмінресурсу ліквідував давнього господаря Затоки В'ячеслава Бокія, зміцнив свої позиції володар сусіднього Кароліно-Бугазу Андрій Апанасенко. Саме його люди в ТВК без усіх "формальностей" привели обранця до присяги, а після саботували рішення ЦВК про можливі перевибори. Тим часом кажуть, що Бокію, який залишився без формальної влади, нічого не залишається, як йти протоптаним шляхом маніпуляцій із землями за принципом: будинок згорів – ділянка звільнилася. Так, 7 грудня в Затоці гасили одразу дві пожежі – на базах відпочинку "Маяк" і "Чорноморські зорі", а в ДСНС встановили: їхня причина - підпал.