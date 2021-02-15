Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК

Клубок правосудия, избирательного законодательства и заинтересованности местных кланов не позволил Центризбиркому даже с третьей попытки провести перевыборы в курортной Затоке

Клубок правосудия, избирательного законодательства и заинтересованности местных кланов не позволил Центризбиркому даже с третьей попытки провести перевыборы в курортной Затоке

Поселок Затока, который обрел второе дыхание после оккупации Крыма, став главным украинским туристическим местом у Черного моря, продолжает лихорадить. Почему - выяснял RegioNews.

Давняя война

Еще при Михаиле Саакашвили в статусе главы Одесской ОГА эстонский инвестор помпезно открыл первый километр будущей набережной Затоки. Однако на этом грандиозные планы прекратились, причиной чему стало противление Вячеслава Бокия, который в то время занимал руководящее кресло в курортном поселке. Дошло до того, что чиновник заказал убийство продвигавшего интересы иностранных бизнесменов в Затоке адвоката Александра Погорелого - сына судьи Апелляционного областного суда. Сначала новость о кончине юриста разошлась по СМИ, а через день выяснилось, что это была инсценировка СБУ, благодаря которой вскрыли намерения Бокия. Впрочем, пробыв какое-то время в СИЗО, он подал встречный иск и вышел на свободу. С тех пор противостояние между сторонами не утихает, продолжившись на выборах-2020.

Решающий аккорд сделала местная избирательная комиссия, справиться с которой не в состоянии даже в Киеве. За месяц до прошлогодних октябрьских выборов балом в Затоке правил Бокий. Сам он в выборах не участвовал, поскольку является фигурантом нескольких дел о хищении земли, но своими людьми заполнил не только поселковый совет, но и избирком. Поэтому сначала в регистрации чужеродным кандидатам на пост главы ОТГ, включая представителей от "Батькiвщини", "За майбутнє" и даже от "Слуги народа", отказывали. В председательское кресло метил ставленник Бокия - инженер технадзора местного совета Александр Васильев. С другой стороны баррикады оказались сторонники вышеупомянутого Погорелого, кандидатом от которого, а формально от "слуг", являлся адвокат Станислав Клименко. Третьим серьезным кандидатом был глава соседнего села Каролино-Бугаз Андрей Апанасенко, который решил взять кресло руководителя ОТГ, объединившей два курорта.

Большинство членов местной избирательной комиссии было у Бокия – 10 из 18-ти, и хоть глава избиркома Роман Романенко лоялен к Погорелому, это не смогло помочь последнему зарегистрировать своего кандидата. Все поменялось с ног на голову, когда включился админресурс. Белгород-Днестровская районная ТИК напомнила о своих правах и заменила восьмерых членов Каролино-Бугазской ТИК – сторонников Бокия. Ситуация изменилась в корне: кандидата от "Слуги народа" зарегистрировали, а инженера со стороны скандального экс-главы Затоки сняли с выборов. Более того, Белгород-Днестровская местная прокуратура тут же направила в суд обвинительный акт по Бокию и его помощнику, которым вменяют растрату бюджетных средств в размере более 1,5 млн грн. После чего "серый кардинал" Затоки пустился в бега.

Три состава ТИК

Через день после октябрьских выборов в Каролино-Бугазской ОТГ успели провести первую сессию местного совета. В ночь с 26 на 27 октября в теризбирком прибыли обе (их всего две) участковые комиссии с бюллетенями и протоколами. В ТИК объявили перерыв до 12:00 27 октября. Однако не в обозначенный, не в последующий день комиссия не собиралась. Заседание по установлению результатов выборов никто не проводил, протокола с результатами выборов никто не видел. И уже во вторник в 9 утра появились новости и видео о проведенной первой сессии новоизбранного совета с участием нового мэра. Многие шутят, что победившего Апанасенко привели к присяге сразу по итогу подсчета голосов на участках. Другим не до шуток, общественники заявили о захвате власти в курортном поселке. Дальше включилась Центральная избирательная комиссия и положила начало сериалу под названием "перевыборы".

31 октября окружной суд отменил постановление Каролино-Бугазской ТИК о признании Апанасенко избранным головой ОТГ. Основанием для этого стал отказ теризбиркома зарегистрировать кандидатом 37-летнего депутата Белгород-Днестровского горсовета от ОПЗЖ Юрия Чередниченко. Суд признал выборы несостоявшимися, постановил назначить повторное голосование как на выборах головы, так и на выборах депутатов совета.

После решения суда ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава местной ТИК, назначив перевыборы. Повторная кампания должна была стартовать 19 декабря. Однако новый состав избиркома также не спешил жаловать начальство в Киеве и к положенному сроку не зарегистрировал ни одного кандидата. В Центризбиркоме снова стукнули кулаком по столу и распустили уже новую комиссии. Постановили не позднее 18 января обновить состав ТИК и не позднее чем на пятый день после ее формирования отменить голосование, которое было запланировано на 7 февраля. Дальше в планах было провести повторные выборы уже 4 апреля, но и тут не вышло. В последних числах января подоспело решение Пятого апелляционного административного суда, который отменил 12 из 13-ти судебных решений первой инстанции, признав выборы состоявшимися. Ситуация зашла в тупик.

Бессилие Центризбиркома

Видимо, в ЦИК почувствовали свою беспомощность, не найдя ничего лучшего, как банально обратиться в парламент. Центризбирком рассмотрел бездеятельность Каролино-Бугазской ТИК и написал в профильный комитет Верховной Рады относительно законодательного урегулирования проблемных вопросов. Как отметили в пресс-службе ЦИК, суть проблемы - в неприятии ТИК решения о назначении повторных выборов депутатов совета ОТГ и ее главы.

При этом в Центризбирком поступило постановление местной комиссии от 4 февраля, которым она установила невозможность назначения повторных выборов без прекращения полномочий депутатов и головы, поскольку те уже получили свои полномочия в результате выборов 25 октября 2020 года. На обращение подопечных из Затоки в ЦИК не смогли отреагировать, поскольку решения или действия ТИК могут обжаловать только в суде. В Центризбиркоме говорят, что границы определенных полномочий нарушать не собираются, а дальше дело за законодательной или судебной властью. Теперь ответа осталось ждать от парламентариев.

Впрочем, сложившаяся патовая ситуация в Каролино-Бугазской ОТГ в красках показала, как два "крепких хозяйственника", управлявших каждый своим популярным курортом, столкнулись в битве за новую объединенную громаду. Пока Александр Погорелый с помощью админресурса ликвидировал давнего хозяина Затоки Вячеслава Бокия, свои позиции укрепил властелин соседнего Каролино-Бугаза Андрей Апанасенко. Именно его люди в ТИК без всех "формальностей" привели избранника к присяге, а после саботировали решение ЦИК о возможных перевыборах. Тем временем оставшемуся без формальной власти Бокию, говорят, ничего не остается, как идти по протоптанному пути манипуляций с землями по принципу: дом сгорел – участок освободился. Так, 7 декабря в Затоке тушили сразу два пожара – на базах отдыха "Маяк" и "Черноморские зори", а в ГСЧС установили: их причина - поджог.