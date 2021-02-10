Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87

Официально на промежуточных выборах в Верховную Раду по 87-му округу пока зарегистрированы лишь два кандидата, но борьба между главными действующими лицами уже разгорается. Надворную и окрестности ожидает жесткие бои двух пар – позавчерашней "оранжевой" и вчерашней "зеленой"

Официально на промежуточных выборах в Верховную Раду по 87-му округу пока зарегистрированы лишь два кандидата, но борьба между главными действующими лицами уже разгорается. Надворную и окрестности ожидает жесткие бои двух пар – позавчерашней "оранжевой" и вчерашней "зеленой"

28 марта в Ивано-Франковской области пройдут досрочные выборы в парламент по мажоритарке вместо выбывшего в родную Надворную "слуги народа" Зиновия Андрийовича. Выдвинуть кандидата на его замену должен съезд президентской партии, который был запланирован на сегодня, но этот форум "СН" перенесли на завтра. Впрочем, как проанализировал RegioNews, не только и даже не столько в этом интрига, которая закручивается между основными политическими силами и их кандидатами на прикарпатском 87-м избирательном округе.

Герои минувших дней

Избирательный округ №87 две парламентские каденции подряд отдавал предпочтение Юрию Деревянко. И если в 2012-м он выиграл у главного оппонента от "Свободы" Манолия Пицуряка лишь 3%, то через два года конкурентов у Деревянко уже не было. На выборах-2019 он сделал шаг вперед, который, однако, оказался провальным. Баллотируясь в президенты, Деревянко набрал по всей Украине только 19,5 тысяч голосов, тогда как в 2014-м только в одном надворнянском округе – почти 63 тысячи.

Его место в Совете занял "слуга народа" Зиновий Андрийович. Он не появился ниоткуда – с 2006 года был городским головой Надворной. Выборы господин мэр выиграл не рекордно, но достаточно легко, оторвавшись от ближайшего конкурента Михаила Иваночко (опять же "свободовца") на 24%. А через год Андрийович, вероятно, почувствовав (или просчитав через социологию), что время партии "Слуга народа" подходит к концу, вернул себе кресло мэра Надворной. Вернул уверенно, с 62% голосов избирателей и стал единственным градоначальником на Прикарпатье от президентской "СН". Вторым же, со скромным показателем в 11,77%, пришел на финиш еще один представитель "Свободы" Сергей Штогрин.

На плечах Марцинкива, на хейте Зверобой

Эта относительная "свободовская" успешность в округе говорила о том, что сюда на довыборы в Верховную Раду приедет кто-то из топов этой партии. Ведь после парламентского провала-2019 лидеры националистической политсилы – включительно с самим Олегом Тягнибоком – оказались вне большой политики. И сперва слухи говорили именно о партийном руководителе. Но в начале февраля "свободовцы" немного приоткрыли карты. В интервью о своем будущем баллотировании по округу №87 завуалировано заявил неудачник двух мэрских кампаний в родном Львове, бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

И он сразу нашел "корни", которые привязывает его к 87-му. Оказывается, обе дочери господина Руслана родились именно в Надворной. Впрочем, все это - лирика, а вот настоящей "тяжелой артиллерией" стало участие в предвыборной кампании Кошулинского Руслана Марцинкива - городского головы Ивано-Франковска, очень популярного в столице Прикарпатья, что и продемонстрировали результаты местных выборов-2020. Пара Марцинкив-Кошулинский уже успела появиться на нескольких классических мероприятиях "ни о чем, но почему бы и не попиариться".

Кроме белого, "свободовцы" охотно используют и черный пиар. Здесь стоит отметить мощный удар легендарного нардепа позапрошлого созыва Ирины Фарион, которая и так не устает критиковать главных конкурентов на патриотическом электоральном поле – "Європейську солідарність". А после объявления кандидатуры от "ЄС" (ею стала известная благодаря судебной тяжбе с Владимиром Зеленским волонтер Маруся Зверобой), открыла огонь из всех орудий.

Например, был найден такой позорный, с точки зрения "Свободы", момент в биографии тогда еще просто Елены Самбул (Маруся Зверобой – это ее псевдоним), как изготовление герба для известной травести-дивы Монро (этот факт имел место еще в 2012 году, а будущая волонтер Зверобой действительно является членом Украинского геральдического общества). К топ-агитаторам подключились и соцсетевые силы, поэтому война между "Свободой" и "ЄС" на округе №87 уже пылает, даже несмотря на отсутствие официально зарегистрированных партийных кандидатов. И как тут не вспомнить заявление Петра Порошенко, который призвал и "Батьківщину", и "Голос", и, что примечательно, "Свободу" поддержать на довыборах в Надворной кандидатуру именно от его партии.

"Зеленые" официально и ситуативно

Тем временем Центризбирком уже зарегистрировал кандидатом в нардепы по округу №87 такого местного тяжеловеса, как Александр Шевченко, которого выдвинула партия Игоря Палицы "За майбутнє". Еще до официальной регистрации он начал избирательную кампанию, розъезжая по селам округа и играя в традиционную игру "Услышу каждого, помогу всем". В отличие от Кошулинского, Шевченко не нужны никакие "костыли" в виде топ-чиновников, потому что он и сам является топом – титул основателя самого известного горнолыжного курорта Украины "Буковель" обязывает.

В предыдущие годы Александр Шевченко четко держал нос по ветру. В 2014-м поддержал Порошенко, в Раде (во второй раз подряд выиграв мажоритарку на 83-м округе, это часть Ивано-Франковска) вошел во фракцию БПП. За год из нее вышел, прописался в близком к своему бизнес-партнеру Игорю Коломойскому "УКРОПе". На президентских выборах-2019 после того, как проиграл в первом туре вышеупомянутом Кошулинскому в три раза (0,57% против 1,62%), поддержал Зеленского.

И здесь нас ожидает другой поединок идейно близких, поскольку "Слуга народа", несмотря на все проблемы с рейтингами, просто обязана выставить своего представителя на этом округе. Официально фамилия такого выдвиженца еще не объявлена – это должно произойти на завтрашнем партийном съезде в Киеве, но местная пресса уверенно говорит о предпринимательнице (в традиционной для Ивано-Франковска сфере недвижимости) Надежде Левконович, которая в настоящее время возглавляет фракцию президентской партии в Ивано-Франковском облсовете.

Чья карта будет победной

Поскольку десант в виде далеких от Прикарпатья, но лишенных парламентского мандата звезд украинской политики не ожидается (в конце прошлого года говорили, в частности, об Олега Ляшко, который уже одни промежуточные выборы в 2020-м проиграл да еще и на родной Черниговщине), то очевидно, что главными действующими лицами в битве за округ №87 станет квартет Зверобой-Кошулинский-Шевченко-"слуга народа". У каждого из них есть свои преимущества.

"Свобода" будет педалировать тему "правильного" патриотизма, использовать популярность мэра столицы Прикарпатья Марцинкива и станет громить конкурентку из "ЄС". "Євросолідарність" в свою очередь также постарается выехать на популярности своей политсилы – на местных выборах-2020 именно "порошенковцы" провели в Надворнянский горсовет наибольшее количество депутатов, а в Надворнянском райсовете разделили первенство со "свободовцами". Ну, и, конечно, история Зверобой с Зеленским вспомнится еще не раз, так что стоит ожидать в местных facebook-пабліках аргументацию вроде "Выберем Марусю, чтобы напугать президента еще больше".

Кандидатку (или кандидата) от "Слуги народа" будет заводить в Раду за руку лично Андрийович. Персона хозяина Надворной, который имеет несомненный авторитет в главном населенном пункте округа, еще вполне способна повторить фокус 2019 года, когда украинцы голосовали за любого, лишь бы на нем было побольше наклеек с буквосочетанием "Зе". А у Шевченко стабильные козыри – "Буковель", отремонтированные дороги (три буквы, "ПБС", к которым причастен господин Александр, можно регулярно видеть на автодорогах региона в рамках национальной программы "Большое строительство", в частности, и в пределах 87-го округа) и более серьезная, чем у конкурентов, финансовая мощь.