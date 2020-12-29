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29 декабря 2020, 16:00 19

50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года

29 декабря 2020, 16:00 19
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RegioNews решил отметить вторую годовщину политической деятельности Владимира Зеленского подведением итогов и провести соответствующий фактчекинг: как он справился с выполнением всего того, что обещал
RegioNews решил отметить вторую годовщину политической деятельности Владимира Зеленского подведением итогов и провести соответствующий фактчекинг: как он справился с выполнением всего того, что обещал
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В эту новогоднюю ночь исполнится ровно два года с тех пор, как Владимир Зеленский превратился из артиста разговорного жанра в политика. Политика, который сумел, не без мощной медийной поддержки медиаимперии Игоря Коломойского, в кратчайший срок взлететь на политический Олимп и с беспрецедентным преимуществом над всеми конкурентами победить на президентских выборах.

Эти два года Владимир Зеленский без устали генерировал прогнозы светлого будущего и обещания положительных изменений, которые были зафиксированы в его предвыборной программе, видеообращениях к избирателям, многочисленных интервью и публичных выступлениях.

Два года - вполне достаточный срок, чтобы подвести итоги деятельности Президента и проверить, что из обещанного было выполнено. Мы систематизировали важнейшие обещания Зеленского по шести основным направлениям: Политика, Война, Борьба с коррупцией, Экономика, Социальная сфера, Гуманитарная сфера. Из состояния выполнения каждой обещания и сформировался своеобразный политический портрет главы государства. Мы назвали эту "картину" - 50 оттенков Зеленского - смотрите и читайте.

война политика Владимир Зеленский президент Коломойский Игорь избиратели обещания видеообращения
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