Місцеві вибори: В ОПОРІ назвали умови, за яких бюлетень визнають недійсним

У бюлетені буде внесено від 5 до 12 представників кожної партії, яка йде на вибори

У бюлетені буде внесено від 5 до 12 представників кожної партії, яка йде на вибори

Фото з відкритих джерел

Бюлетень для голосування на місцевих виборах буде недійсним тільки у тому разі, якщо навпроти назви партії не буде проставлена позначка.

Як передає RegioNews, про це в ефірі програми "Право на владу” сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Вона пояснила: якщо навіть у клітинці поруч з назвою партії не буде цифри, яка відповідатиме прізвищу депутата, такий бюлетень вважатиметься дійсним. Тобто, головне поставити галочку чи іншу позначку навпроти назви партії. Айвазовська також повідомила, що у бюлетені буде внесено від 5 до 12 представників кожної партії, яка йде на вибори. Бюлетень міститиме таку інформацію: ліворуч - назва партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку), посередині - два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ кандидатів від цієї партії. Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити позначку (галочку, плюсик або іншу) за партію, а в другому - вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12). Нагадаємо, ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців. Відомо, що в день виборів також відбудеться ініційоване президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.

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