Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили

Одеса опинилася на межі зриву місцевих виборів. Міжусобна війна кланів і боротьба за вплив над міською виборчою комісією призвела до того, що цю саму комісію розпустили за десять днів до дати голосування, а новий склад виборчкому затверджено лише сьогодні в обід

Одеса опинилася на межі зриву місцевих виборів. Міжусобна війна кланів і боротьба за вплив над міською виборчою комісією призвела до того, що цю саму комісію розпустили за десять днів до дати голосування, а новий склад виборчкому затверджено лише сьогодні в обід

Як з'ясував RegioNews, головним каменем спотикання став кандидат у мери – колишній хакер і голова Інтернет партії України, а тепер і блоку імені себе – Дмитро Голубов.

"Єдиний, кого зняли"

Ще кілька років тому нардеп від БПП Дмитро Голубов і одеський мер Геннадій Труханов були чи не найкращими друзями. Нинішній міський голова мав максимальну підтримку в Суворовському районі Одеси (селище Котовського), обираючись звідти у Верховну Раду, а після негласно передав пальму першості Голубову. Політиків пов'язували спільні бізнес-проєкти і сфери впливу, але приблизно пів року тому щось пішло не так, і навесні між колишніми друзями зав'язалася справжня війна.

Першим постраждав депутат міськради Денис Григор'єв – прихильник Голубова. Мерія в терміновому порядку відкликала дозвіл на розміщення літнього кафе, туди привезли групу "тітушок" та під наглядом представника міського управління розвитку узбережжя спробували демонтувати дерев'яний настил на піску. Однак Григор'єв приїхав на місце і, згадавши спортивне минуле і титул чемпіона світу з тайського боксу, буквально відбив напади на свій бізнес-проєкт. Однак чиновники не здалися і через тиждень все ж прибрали конструкцію.

Вирішивши помститися колишньому партнерові, Голубов став сам балотуватися в мери. Рішення, втім, виявилося спонтанним, списки команди затверджувалися до останнього моменту, тому представник партії запізнився до міськвиборчкому з подачею документів. За законом термін реєстрації кандидатів закінчувався о 17:00 24 вересня, а документи від Голубова взяли в обід 25-го числа. Через тиждень з'ясувалося, що політику і його команді відмовили в реєстрації. Крім термінів, причиною такого рішення стало недотримання процедури внесення застави. Гроші переказали не з офіційного рахунку партії Голубова, а заплатили в касу банку, причому від приватної особи. Дане рішення за позовом представників "Слуги народу" прийняв Одеський окружний адміністративний суд, а після підтвердив 5-тий апеляційний адміністративний суд.

Не соромлячись у виразах, Голубов звинуватив у всьому президента Володимира Зеленського, зазначаючи, що сам він став єдиним кандидатом в мери в Україні, якого зняли з виборчих перегонів: "Я знаю, що Зеленський особисто телефонував голові суду і попередив, що суддів чекає покарання, якщо вони спробують прийняти законне рішення і залишити нашу команду на виборах. Після для серйозності до суддів звернувся також голова обласного СБУ".

Вибори без виборчкому?

Прихильники Голубова засмутилися, виборчком 8 жовтня затвердив макет бюлетеня по мерах, але сам політик здаватися не збирався. І тут він вирішив задіяти свої зв'язки з іншими учасниками передвиборчих перегонів. Річ у тому, що ще на етапі вибору членів комісії негласні лідери трьох партій - Віктор Баранський від ОПЗЖ, Михайло Шмушкович від "Євросолідарності" і сам Голубов - уклали союз. Щоб мати вплив на місцевий виборчком, кожен з трьох подавав максимальну кількість кандидатів у комісії через кишенькові партії. Схема спрацювала, далі виборчком вдало для трійці нарізав округи, сформував дільничні комісії і також планував вести підрахунок голосів. Однак надовго затриматися у своєму статусі членам комісії не вдалося.

11 жовтня ближче до 21:00 міськвиборчком прийняв рішення зареєструвати кандидатом в мери Дмитра Голубова, а членів його блоку - кандидатами в депутати міськради. Також в список повернули партію "Наш край", якій раніше відмовили через проблеми з гендерною квотою. Комісія зробила такий сумнівний крок, коли всі можливі терміни, відведені законом, пройшли, попри рішення судів і вже надруковані бюлетені на мерські вибори. При цьому рішення приймалося на основі тих же документів, за якими служителі Феміди підтвердили відмову кандидату.

Зареєстрували кандидата більшістю голосів - 10 з 18-ти. Підтримати Голубова вирішили по два члени комісії від "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщини" (яку також спонсорував Голубов), два голоси дали представники маловідомих партій і один – секретар комісії та проректор ківаловської юракадемії Мінас Аракелян. Після такого рішення сам же Голубов заявив, що "Зеленський продовжує чинити безпрецедентний тиск на виборчий процес і намагається розпустити комісію, а значить на місцях знищуються останні паростки демократії". Прогноз політика виявився пророчим - Центрвиборчком через день розпустив одеський міськвиборчком "у зв'язку з систематичним порушенням Конституції, Виборчого кодексу та законів України". Суд знову скасував рішення про реєстрацію Голубова кандидатом.

Хочуть зірвати вибори

Джерела в ЦВК підтверджують інформацію про те, що в певних колах існує план зриву виборів мера в Одесі, реалізацією якого займаються прямо зараз. Обертаються ці кола навколо відомого "сірого кардинала Одеси" і колишнього компаньйона Труханова Володимира Галантерника. Зараз все знаходиться на етапі узгоджень і переговорів, але такий розвиток подій не виключають.

Тепер говорять про новий ситуативний союз між Голубовим, Сергієм Ківаловим і ексмером Одеси Едуардом Гурвіцем, яких об'єднав Галантерник, щоб насолити Труханову. Для чинного мера зручним кандидатом у другому турі був би Олег Філімонов, того ж домагаються і "слуги", але місцеві еліти вважають більш серйозним і непередбачуваним суперником вибухонебезпечного Голубова.

ЦВК обіцяла затвердити новий склад одеського міськвиборчкому 14 жовтня, але не зробила цього. Лише сьогодні в обід на засіданні Центрвиборчкому вдалося-таки перезапустити виборчу комісію в Одесі. Але ситуація загострюється ще й тому, що місцева друкарня надрукувала тільки бюлетені з кандидатами в мери, а макет бюлетенів з кандидатами в депутати міськради поки навіть затвердити було нікому. Неофіційно у видавництві кажуть, що якщо в суботу бюлетені не почнуть друкувати, то до встановленого законом терміну їх просто не встигнуть випустити, а значить проведення місцевих виборів в Одесі взагалі стане під великим питанням.