В Одесі викрили діяльність мережі борделів, яку організував поліцейський

Затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації

Затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації

Фото: Нацполіція

В Одесі затримали співробітника підрозділу Нацполіції по боротьбі з торгівлею людьми, якого підозрюють в організації мережі підпільних борделів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, злочинна організація на території міста та Одеської області забезпечувала діяльність з надання інтимних послуг, створення і утримання місць розпусти, за що отримували систематичний прибуток.

Працівник поліції, організувавши таку діяльність, вирішив залучити до неї інших осіб, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС.