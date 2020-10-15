09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
12:54  15 жовтня
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 13:51 5

В Одесі викрили діяльність мережі борделів, яку організував поліцейський

15 жовтня 2020, 13:51 5
Читайте также на русском языке
Затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації
Затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одесі затримали співробітника підрозділу Нацполіції по боротьбі з торгівлею людьми, якого підозрюють в організації мережі підпільних борделів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, злочинна організація на території міста та Одеської області забезпечувала діяльність з надання інтимних послуг, створення і утримання місць розпусти, за що отримували систематичний прибуток.

Працівник поліції, організувавши таку діяльність, вирішив залучити до неї інших осіб, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС.

злочин поліція Нацполіція організація Одеса
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »