Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині

В центрі та на півдні країни ключові фігури новачка українського політичного бойовища - партії «За майбутнє» - викликають як мінімум запитання. На заході ситуація виявилась також неоднозначною, хоча варто визнати, що списки потенційних депутатів та мерів виглядають тут більш «спокійними»

В центрі та на півдні країни ключові фігури новачка українського політичного бойовища - партії «За майбутнє» - викликають як мінімум запитання. На заході ситуація виявилась також неоднозначною, хоча варто визнати, що списки потенційних депутатів та мерів виглядають тут більш «спокійними»

Сьогодні RegioNews представляє вашій увазі "замайбутнівців" Галичини.

Львівська область

Підходи до формування списків кандидатів на депутатське крісло від партії "За майбутнє" на Львівщині важко назвати послідовними. Якщо партійний перелік претендентів до Львівської міськради відносно нейтральний – особливо цікавих, відомих чи "зашкварених" особистостей там важко знайти, то Львівська облрада має шанс отримати доволі різношерсту компанію "замайбутнівців". Бізнесмени, представники олігархів і політиків вищого ешелону, місцеві депутати і дрібні клерки. Очолює партійний список чинний нардеп, а заодно й співголова депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Тарас Батенко. Цілком очевидно, що він тут виконує роль наживки, на яку "клюне" певний відсоток лояльного електорату. Бо повірити, що Батенко проміняє депутатське крісло у Києві на менш впливове у Львові, доволі важко.

А от де-юре другий, однак де-факто перший номер списку - Володимир Саган - особа вельми цікава. Голова постійної комісії з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури, Саган двічі ставав депутатом обласної ради: в 2010-му разом з партією "УДАР", а в 2015-му - з Блоком Петра Порошенка "Солідарність".

До своєї декларації за 2019 окрім власної дружини, керівниці Городоцького ДНЗ №2 "Калинонька", народний обранець вписав сина - радника голови Городоцької районної ради, а також доньку і тещу. При цьому, заробивши за 2018 рік на все сімейство 387,9 тисяч гривень, минулоріч депутат став власником двох ділянок на 905 і 390 квадратних метрів, а також будинку площею 193,7 "квадратів". Власний офіційний дохід Сагана більш ніж скромний – трохи більше 50 тисяч гривень на рік від благодійної організації "Фонд братів Дубневичів". Брати на Львівщині - особи вельми відомі, як своїм неодноразовим депутатством у Верховній Раді, так і низкою корупційних скандалів.

На фото: Ігор Талішевський

Позмагатись за пост міського голови Львова партія "За майбутнє" відправила відверто непрохідного Ігоря Талішевського, який з 2019 року працює помічником вже відомого нам нардепа Батенка. До цього, в 2007-2014 роках, кандидат-"замайбутнівець" був помічений в рядах помічників ще одного нардепа – Володимира Яворівського. Станом на сьогодні Талішевський є депутатом Львівської міськради та головою комісії з питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища. Потрапив туди як №1 в місцевих списках партії "УКРОП".

Крім того Талішевський провадить досить активну громадську діяльність, є керівником та одним із співзасновників ГО "Центр дослідження взаємодії громад", яке, за інформацією аналітичного порталу YouControl, близьке до родини Кобрин. На чолі цієї сімейної бізнес-групи стоїть політик, підприємець та футбольний функціонер, добре відомий у Західній Україні – Богдан Кобрин, який до серпня 2018 року очолював львівську регіональну організацію політичної партії "За життя", з часом переформатовану у дуже непривабливу для львів’ян ОПЗЖ. Важливий нюанс – дочка Кобрина Катерина є дружиною вищезгаданого нардепа та львівського лідера "замайбутнівців" Батенка.

Тернопільська область

На Тернопільщині партія "За майбутнє" прийняла рішення висунути 1155 кандидатів у депутати рад усіх рівнів, а також 17 кандидатів на посади голів міст, селищ, сіл та ОТГ. Однак від боротьби за крісло мера Тернополя у партії вирішили відмовитись.

На фото: Володимир Болєщук

Обласний осередок партії довірили очолити Володимиру Болєщуку, для якого "За майбутнє" стало далеко не першою партією. Наразі кандидат є чинним депутатом Тернопільської облради, куди був обраний від "Народного контролю". Офіційно змінив політичні вподобання у липні цього року, оголосивши під час засідання облради про створення депутатської групи "За майбутнє". Депутатство для нього - теж річ не нова. З однією перервою до облради нинішній представник "За майбутнє" обирався з 2002 року. В 2007-му навіть спробував балотуватись до Верховної Ради від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", однак невдало.

За свою довгу кар’єру посадовця Болєщук встиг попрацювати і начальником управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради, і начальником Фонду комунального майна у Тернопільському районі, і головою Тернопільської райдержадміністрації. Наразі Володимир Болєщук та його дружина Оксана зареєстровані як ФОПи та займаються вирощуванням та реалізацією рослин. Крім того Оксана Болєщук входить до числа засновників ТОВ "Флорія парк" та має невеличкий пакет акцій ВАТ "Тернопільобленерго". Минулоріч на двох сім’я підприємців задекларувала 2,37 млн грн доходу та 1,95 мільйонів позики.

Спробує свої сили в новому політичному проекті й колишній лідер тернопільської обласної організації "Самопомочі", діючий заступник голови облради Любомир Крупа. Народний обранець офіційно розпустив фракцію "Самопомочі" у раді на тому ж сесійному засіданні, на якому оголосив про власний перехід до лав "За майбутнє". В політику ж Крупа прийшов з освіти - з 2003 по 2014 роки працював проректором Тернопільського комерційного інституту, а в 2014-15 роках – директором департаменту освіти Тернопільської ОДА.

Івано-Франківська область

На фото: Богдан Томенчук

Прикарпатський осередок політпроєкту Палиці - Коломойського до відбору кандидатів підійшов вельми креативно. Ще б пак, адже Івано-Франківщина – базовий регіон для бізнесу обох Ігорів. Тож на виборах до облради партійні прапори вони довірили нести поетові Богдану Томенчуку. Лауреат премії імені В’ячеслава Чорновола, міської премії імені Івана Франка та премії імені Пантелеймона Куліша, Томенчук нині очолює Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, хоча свого часу встиг попрацювати заступником голови місцевої ОДА. Крім того вже два десятиліття кандидат в депутати є членом координаційної ради з питань соціального та правового захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей.

В 2015 році Центр оцінювання якості освіти та його директор засвітились у освітньо-корупційному скандалі. Правоохоронці підозрювали посадових осіб центру, в тому числі й самого Томенчука, у втручанні в базу результатів ЗНО, яка зберігалась на серверах Івано-франківського регіонального центру. Втім, доказів цьому так і не було знайдено.

На противагу обласному списку, який номінально очолює нардеп, підприємець, власник "Буковелю" Олександр Шевченко, а фактично – поет-чиновник Томенчук, до міської ради Івано-Франківська партію "За майбутнє" поведе спортсмен та колишній помічник все того ж "буковельського" Шевченка. Мова йде про керівника ГО "Федерація боксу міста Івано-Франківська", депутата Івано-Франківської міськради 7-го скликання від партії "УКРОП" Віталія Мерінова. За інформацією місцевих ЗМІ, "замайбутнівець" почав свій політичний шлях у 2010 році після обрання "студентським мером" Івано-Франківська. Окрім спортивної кар’єри, а Віталій є чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, чемпіоном України з універсального бою та майстром спорту з боксу, кандидат на депутатський мандат має й бізнесові інтереси. Зокрема, Мерінов спільно з Віталієм Пристаєм, що є вже його депутатським помічником, два роки тому заснували приватне підприємство "СПЗ-груп", яке надає рекламні послуги і навіть має власний спортклуб.

Попри вельми позитивний імідж молодого політика Віталій Мерінов не цурається й перевірених не надто "чистих" політтехнологій, як-то піар на дітях. Так, аналітики "Чесно" минулоріч помітили депутата на святкуванні Дня знань в одній місцевій школі, де крім традиційних привітань він пообіцяв підростаючому електорату вирішити питання добудови ще одного навчального корпусу.