Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине

В центре и на юге страны ключевые фигуры новичка украинского политического поля битвы - партии «За майбутне» - вызывают как минимум вопросы. На западе ситуация также оказалась неоднозначной, хотя стоит признать, что списки потенциальных депутатов и мэров выглядят здесь более «спокойными»

В центре и на юге страны ключевые фигуры новичка украинского политического поля битвы - партии «За майбутне» - вызывают как минимум вопросы. На западе ситуация также оказалась неоднозначной, хотя стоит признать, что списки потенциальных депутатов и мэров выглядят здесь более «спокойными»

Сегодня RegioNews представляет вашему вниманию "замайбутнивцев" Галичины.

Львовская область

Подходы к формированию списков кандидатов на депутатское кресло от партии "За майбутне" на Львовщине трудно назвать последовательными. Если партийный список претендентов Львовского горсовета относительно нейтральный – особенно интересных, известных или "зашкварених" личностей там трудно найти, то Львовский облсовет имеет шанс получить довольно разношерстную компанию "замайбутнивцев". Бизнесмены, представители олигархов и политиков высшего эшелона, местные депутаты и мелкие клерки. Возглавляет партийный список действующий нардеп, а заодно и сопредседатель депутатской группы "За майбутне" в Верховной Раде Тарас Батенко. Вполне очевидно, что он здесь выполняет роль наживки, на которую "клюнет" определенный процент лояльного электората. Ибо поверить, что Батенко променяет депутатское кресло в Киеве на менее влиятельное во Львове, довольно трудно.

А вот де-юре второй, однако де-факто первый номер списка - Владимир Саган - лицо весьма интересное. Председатель постоянной комиссии по вопросам дорожного хозяйства, инфраструктуры, регулирования земельных отношений, административно-территориального устройства, планировки территории и архитектуры, Саган дважды становился депутатом областного совета: в 2010-м вместе с партией "УДАР", а в 2015-м - с Блоком Петра Порошенко "Солидарность".

К своей декларации по 2019 кроме собственной жены, руководителя Городокского ДОУ №2 "Калинка", народный избранник вписал сына - советника председателя Городоцкой районной совета, а также дочку и тещу. При этом, заработав за 2018 год на все семейство 387,9 тысяч гривен, в прошлом году депутат стал владельцем двух участков на 905 и 390 квадратных метров, а также дома площадью 193,7 "квадратов". Собственный официальный доход Сагана более чем скромный – чуть более 50 тысяч гривен в год от благотворительной организации "Фонд братьев Дубневичей". Братья на Львовщине - лица весьма известные, как своим неоднократным депутатством в Верховной Раде, так и рядом коррупционных скандалов.

На фото: Игорь Талишевский

Побороться за пост городского головы Львова партия "За майбутне" отправила откровенно непроходного Игоря Талишевского, который с 2019 года работает помощником уже известного нам нардепа Батенко. До этого, в 2007-2014 годах, кандидат-"замайбутнивец" был замечен в рядах помощников еще одного нардепа – Владимира Яворивского. По состоянию на сегодня Талишевский является депутатом Львовского горсовета и председателем комиссии по вопросам архитектуры, градостроения и охраны исторической среды. Попал туда как №1 в местных списках партии "УКРОП".

Кроме того Талишевский ведет достаточно активную общественную деятельность, является руководителем и одним из соучредителей ГО "Центр исследования взаимодействия общин", которое, по информации аналитического портала YouControl, близкий к семье Кобрин. Во главе этой семейной бизнес-группы стоит политик, предприниматель и футбольный функционер, хорошо известный в Западной Украине – Богдан Кобрин, до августа 2018 года возглавлял львовскую региональную организацию политической партии "За жизнь", со временем переформатированный в очень неприглядную для львовян ОПЗЖ. Важный нюанс – дочь Кобрина Екатерина является женой вышеупомянутого нардепа и львовского лидера "замайбутнивцев" Батенко.

Тернопольская область

На Тернопольщине партия "За майбутне" приняла решение выдвинуть 1155 кандидатов в депутаты советов всех уровней, а также 17 кандидатов на должности глав городов, поселков, сел и ОТГ. Однако от борьбы за кресло мэра Тернополя в партии решили отказаться.

На фото: Владимир Болещук

Областной центр партии доверили возглавить Владимиру Болещуку, для которого "За будущее" стало далеко не первой партией. Сейчас кандидат является действующим депутатом Тернопольского облсовета, куда был избран от "Народного контроля". Официально сменил политические предпочтения в июле этого года, объявив во время заседания облсовета о создании депутатской группы "За майбутне". Депутатство для него - тоже вещь не новая. С одним перерывом в облсовет нынешний представитель "За майбутне" избирался с 2002 года. В 2007-м даже попытался баллотироваться в Верховную Раду от блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако неудачно.

За свою долгую карьеру чиновника Болещук успел поработать и начальником управления ЖКХ, благоустройства и экологии Тернопольского горсовета, и начальником Фонда коммунального имущества в Тернопольском районе, и председателем Тернопольской райгосадминистрации. Сейчас Владимир Болещук и его жена Оксана зарегистрированы как ФЛП и занимаются выращиванием и реализацией растений. Кроме того Оксана Болещук входит в число учредителей ООО "Флория парк" и имеет небольшой пакет акций ОАО "Тернопольоблэнерго". В прошлом году на двух семья предпринимателей задекларировала 2,37 млн грн дохода и 1,95 миллионов займа.

Попробует свои силы в новом политическом проекте и бывший лидер тернопольской областной организации "Самопомощи", действующий заместитель председателя облсовета Любомир Крупа. Народный избранник официально распустил фракцию "Самопомощи" в раде на том же сессионном заседании, на котором объявил о собственном переходе в ряды "За майбутне". В политику же Крупа пришел из образования - с 2003 по 2014 годы работал проректором Тернопольского коммерческого института, а в 2014-15 годах – директором департамента образования Тернопольской ОГА.

Ивано-Франковская область

На фото: Богдан Томенчук

Прикарпатский центр политпроекту Палицы - Коломойского к отбору кандидатов подошел весьма креативно. Еще бы, ведь Ивано-Франковская область – базовый регион для бизнеса обеих Игорев. Поэтому на выборах в облсовет партийные флаги они доверили нести поэту Богдану Томенчуку. Лауреат премии имени Вячеслава Чорновила, городской премии имени Ивана Франко и премии имени Пантелеймона Кулиша, Томенчук ныне возглавляет Ивано-Франковский региональный центр оценивания качества образования, хотя в свое время успел поработать заместителем председателя местной ОГА. Кроме того, уже два десятилетия кандидат в депутаты является членом координационного совета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы в запас или отставку и членов их семей.

В 2015 году Центр оценивания качества образования и его директор засветились в образовательно-коррупционном скандале. Правоохранители подозревали должностных лиц центра, в том числе и самого Томенчука, во вмешательстве в базу результатов ВНО, которая хранилась на серверах Ивано-франковского регионального центра. Впрочем, доказательств этому так и не было найдено.

В противовес областному списку, который номинально возглавляет нардеп, предприниматель, владелец "Буковеля" Александр Шевченко, а фактически – поэт-чиновник Томенчук, в городской совет Ивано-Франковска партию "За будущее" поведет спортсмен и бывший помощник все того же "буковельського" Шевченко. Речь идет о руководителе ОО "Федерация бокса города Ивано-Франковска", депутата Ивано-Франковского горсовета 7-го созыва от партии "УКРОП" Виталия Меринова. По информации местных СМИ, "замайбутнивец" начал свой политический путь в 2010 году после избрания "студенческим мэром Ивано-Франковска. Кроме спортивной карьеры, а Виталий является четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Украины по универсальному бою и мастером спорта по боксу, кандидат на депутатский мандат имеет и бизнесовые интересы. В частности, Меринов совместно с Виталием Пристаем, который является уже его депутатским помощником, два года назад основали частное предприятие "СПЗ-групп", которое оказывает рекламные услуги и даже имеет собственный спортклуб.

Несмотря на весьма положительный имидж молодого политика Виталий Меринов не чурается и проверенных не слишком "чистых" политтехнологий, как-то пиар на детях. Так, аналитики "Честно" в прошлом году заметили депутата на праздновании Дня знаний в одной местной школе, где кроме традиционных приветствий он пообещал подрастающему электорату решить вопрос достройки еще одного учебного корпуса.