Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ

На цьому тижні передвиборчі перегони в Одесі увійшли в нову фазу - останні кілька днів основні політичні гравці провели з'їзди, на яких оприлюднили свої списки кандидатів у мери та місцеві ради

На цьому тижні передвиборчі перегони в Одесі увійшли в нову фазу - останні кілька днів основні політичні гравці провели з'їзди, на яких оприлюднили свої списки кандидатів у мери та місцеві ради

RegioNews розбирався у тому, які ключові конфліктні лінії проявилися на старті битви за голоси одеситів.

Нові мерські спонсори

Лідером рейтингів залишається чинний мер Одеси Геннадій Труханов, який фактично керує містом протягом останнього десятиліття. До 2014 року він був "сірим кардиналом" у міськраді, впливаючи на політику попередника Олексія Костусєва, потім - на в. о. міського голови Олега Бриндака, а потім і самостійно зайняв головний кабінет у будівлі на Думській площі. До речі, зараз Бриндак як вірний товариш Труханова, керівник фракції мера "Довіряй справам" і голова земельної комісії в Одеській міськраді йде другим номером після шефа у його партійному списку.

П'ятим номером у міськраду від труханівської партії значиться Світлана Осауленко, яка до минулого тижня була "правою рукою" Сергій Ківалова в "Українській морській партії", але непередбачуваність рейтингу президента Одеської юракадемії спровокувала втеча його головних прихильників. Осауленко вибрала "партію переможців", як вона висловилася під час сесії міськради, і після прочитання вірша "Кожен вибирає для себе" заявила про перехід в мерську "Довіряй справам". В партію Світлану запросили за наполяганням її чоловіка Олександра Ахмерова - директора департаменту комунальної власності міськради. Труханов поважає Ахмерова не тільки як депутата облради члена виконкому міськради, але за роботу в якості голови міськвиборчкому, який у 2010-му оголосив перемогу попередника Костусєва.

Рік тому мер Одеси побив горщики зі своїм давнім компаньйоном і одним з найвпливовіших у місцевих розкладах бізнесменів - Володимиром Галантерником, який нині живе у Лондоні. Після цього у мерії пройшла низка звільнень віцемерів, які відстоювали інтереси Галантерника. До речі, головним в офісі "тіньової мерії" називають того ж Бриндака. Втім, на фінансовій підтримці чинного градоначальника сварка з щедрим спонсором особливо не позначилася, і тепер Труханову вже підставили плече Борис Кауфман і Олександр Грановський - бізнесмени, які володіють готелями в Одесі та Києві, журналом "Фокус", а також контролюють найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедис Україна".

Поки, судячи з різних опитувань, Труханов впевнено почуває себе в лідерах мерських перегонів з рейтингом під 40%, також на 20% можуть розраховувати його однопартійці, які претендують на місця в міськраді. Втім, вже ясно, що в наступному скликанні депутатів від "Довіряй справам" буде менше, а рейтингові показники "Слуги народу" і ОПЗЖ повинні змінити розстановку сил.

Філімонов і компанія

На фото: Олег Філімонов та одеська ЗеКоманда

Несподіваний вибір президентської партії в якості кандидата в мери міста не обговорював тільки ледачий. Олег Філімонов, який відомий українцям по "Джентльмен-шоу", йде в політику, отримавши від Володимира Зеленського особистий "карт-бланш". Політологи відзначають, що суперники Філімонова недооцінюють шанси народного артиста, оскільки за ним стоїть серйозна команда. Це - депутат міськради від "Самопомочі" і головний критик Труханова Ольга Квасницька, банкір і співвласник мережі супермаркетів Fozzy Group ("Сільпо", "Фора" і "Фоззі") Вадим Мораховський, заступник директора художнього музею Олександра Ковальчук, ректор Одеського національного університету імені Мечникова Ігор Коваль, які входять в першу десятку кандидатів у міськраду і мають достатню вагу в місті. Плюс до всього рейтинг президентської сили дає всі шанси Філімонову вийти у другий тур, а партії отримати друге місце за кількістю місць у міськраді.

Втім, якщо щось піде не так, то, за неофіційними даними, в Офісі президента вже розглядається запасний варіант: активізувати заведені проти Труханова кримінальні справи, щоб змістити його з посади, а в якості в. о. поставити секретаря міськради, яким буде обрано депутата від "слуг".

До речі, сам Філімонов каже, що тричі отримував пропозицію балотуватися в мери, але погодився тільки після особистої розмови з Зеленським. У президента ж керувалися простими даними соціології. Кандидатами в мери могли також стати нардеп Олексій Леонов, який в гонитві за впізнаваністю витратився на сотні бордів, ресторатор Андрій Зарічанський, продав свій скандальний ресторан "Гранат", віддавши борги компаньйонам, і Ольга Квасницька, що має славу головного опозиціонера до чинного мера. Однак на початку літа, вимірявши рейтинг кожного, у президента вирішили віддати перевагу Філімонову як лідеру по впізнаваності і, навпаки, з нульовим антирейтингом.

Ставка ОПЗЖ

Ще одна політсила, має популярність у жителів Одеси і до останнього тримала інтригу стосовно кандидата в мери, - ОПЗЖ. Обранцями від партії хотіли стати і Сергій Ківалов, який втратив підтримку рідної партії, і голова Інтернет партії України Дмитро Голубов, який має особисті рахунки з Трухановим. Найбільш очевидними кандидатами називалися нардепи Тетяна Плачкова, Микола Скорик і навіть один з лідерів партії Вадим Рабінович.

На фото: Микола Скорик

Скорик і Плачкова є ставлениками різних груп впливу в ОПЗЖ: він – Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка, вона – Віктора Медведчука і того ж Рабіновича. Найбільш явним кандидатом називали Плачкову, під яку ще один нардеп Вадим Столар запустив канал Odessa.Live. Однак, як це буває в українській політиці, все вирішилося несподівано і в останній момент. За пару днів до партійної конференції оголосили: конкуренцію Труханова та Філімонову складе Скорик.

Під сутички проукраїнських активістів, тітушок та поліції на партконференції в заміському комплексі затвердили список до місцевих рад. У великому залі мерії в ОПЗЖ хочуть бачити друзів Віталія Саутенкова і Віктора Баранського, начальника міського ДАБК Олександра Авдєєва, колишнього віцемера Михайла Кучука, громадського лідера Тамілу Афанасьєва та інших. Список же в Одеську облраду очолив сам Рабінович.

Інтриги від "Євросолідарності"

Партією, яка також претендує на мандати, є "Європейська солідарність". В якості кандидата на пост градоначальника обійшлося без інтриг - ще в середині літа стало зрозуміло, що осередок висуне урбаніста і айтішника, 36-річного одесита Петра Обухова. Між іншим, "ЄС" – єдина партія, яка провела в Одесі праймеріз, на якому всі охочі могли позмагатися, а одесити – проголосувати.

На фото: Олександр Ройтбурд

У результаті вибрали кілька осіб, які мають впізнаваність. Це громадські діячі Владислав Балинський, Юрій Дяченко, Наталія Богаченко і директор Художнього музею Олександр Ройтбурд, заступниця якого також йде в міськраду, але від "слуг". Кажуть, що епатажного художника перспектива депутатства привернула тим, що дозволить йому бути на рівних зі своїм давнім недругом Віталієм Саутенковим. Цьому депутату облради від "Оппоблока" припали не до душі сміливі нововведення Ройтбурда, і він двічі ініціював звільнення художника з директорського крісла в худмузеї.

"Євросолідарність" також виділилася позиціюванням партії, яка закликає до об'єднання проукраїнських сил. Найбільше нападок припало на "Голос". Вбачаючи у цій партії головного конкурента, "ЄС" використовувала різні прийоми, щоб схилити конкурентів до злиття. За пару днів до з'їзду Обухів запропонував в прямому ефірі голові осередку "Голосу" Наталі Делієвій перше місце в списку, але ексдиректор "Масок-шоу" відповіла відмовою.

Сам "Голос" поряд з "За майбутнє", "Батьківщиною", "Українською морською партією", "Партією Шарія" і "Силою і Честь" має приблизно рівні шанси. Всі ці партії нині не дотягують до пятипроцентнго бар'єру, але за найближчий місяць планують зробити все можливе, щоб виправити ситуацію і схилити на свій бік виборців.