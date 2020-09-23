Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ

На этой неделе предвыборная гонка в Одессе вошла в новую фазу - последние несколько дней основные политические игроки провели съезды, на которых обнародовали свои списки кандидатов в мэры и местные советы

На этой неделе предвыборная гонка в Одессе вошла в новую фазу - последние несколько дней основные политические игроки провели съезды, на которых обнародовали свои списки кандидатов в мэры и местные советы

RegioNews разбирался в том, какие ключевые конфликтные линии проявились на старте битвы за голоса одесситов.

Новые мэрские спонсоры

Лидером рейтингов остается действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который фактически управляет городом на протяжении последнего десятилетия. До 2014 года он был "серым кардиналом" в горсовете, влияя на политику предшественника Алексея Костусева, потом - на и. о. городского головы Олега Брындака, а затем и самостоятельно занял главный кабинет в здании на Думской площади. Кстати, сейчас Брындак как верный товарищ Труханова, руководитель мэрской фракции "Доверяй делам" и глава земельной комиссии в Одесском горсовете идет вторым номером после шефа в его партийном списке.

Пятым номером в горсовет от трухановской партии числится Светлана Осауленко, которая до прошлой недели была "правой рукой" Сергей Кивалова в "Украинской морской партии", но непредсказуемость рейтинга президента Одесской юракадемии спровоцировала побег его главных сторонников. Осауленко выбрала "партию победителей", как она выразилась у микрофона во время сессии горсовета, и после прочтения стиха "Каждый выбирает для себя" заявила о переходе в мэрскую "Доверяй делам". В партию Светлану пригласили по настоянию ее мужа Александра Ахмерова - директора департамента коммунальной собственности горсовета. Труханов уважает Ахмерова не только как депутата облсовета и члена исполкома горсовета, но за работу в качестве главы горизбиркома, который в 2010-м объявил победу предшественника Костусева.

Год назад мэр Одессы побил горшки со своим давним компаньоном и одним из самых влиятельных в местных раскладах бизнесменов - Владимиром Галантерником, ныне живущим в Лондоне. После этого в мэрии прошла череда увольнений вице-мэров, которые отстаивали интересы Галантерника. Кстати, главным в офисе "теневой мэрии" называют того же Брындака. Впрочем, на финансовой поддержке действующего градоначальника ссора с щедрым спонсором особо не отразилась, и теперь Труханову уже подставили плечо Борис Кауфман и Александр Грановский - бизнесмены, владеющие отелями в Одессе и Киеве, журналом "Фокус", а также контролирующие крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".

Пока, судя по разным опросам, Труханов уверенно чувствует себя в лидерах мэрской гонки с рейтингом под 40%, также на 20% могут рассчитывать его однопартийцы, претендующие на места в горсовете. Впрочем, уже ясно, что в следующем созыве депутатов от "Доверяй делам" будет меньше, а рейтинговые показатели "Слуги народа" и ОПЗЖ должны сменить расстановку сил.

Филимонов и компания

На фото: Олег Филимонов и одесская ЗеКоманда

Неожиданный выбор президентской партии в качестве кандидата в мэры города не обсуждал только ленивый. Олег Филимонов, который известен украинцам по "Джентльмен-шоу", идет в политику, получив от Владимира Зеленского личный "карт-бланш". Политологи отмечают, что соперники Филимонова недооценивают шансы народного артиста, поскольку за ним стоит серьезная команда. Это - депутат горсовета от "Самопомочі" и главный критик Труханова Ольга Квасницкая, банкир и совладелец сети супермаркетов Fozzy Group ("Сильпо", "Фора" и "Фоззи") Вадим Мораховский, замдиректора художественного музея Александра Ковальчук, ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль, которые входят в первую десятку кандидатов в горсовет и имеют достаточный вес в городе. Плюс ко всему рейтинг президентской силы дает все шансы Филимонову выйти во второй тур, а партии получить второе место по количеству мест в горсовете.

Впрочем, если что-то пойдет не так, то, по неофициальным данным, в Офисе президента уже рассматривается запасной вариант: активизировать заведенные против Труханова уголовные дела, чтобы сместить его с должности, а в качестве и. о. поставить секретаря горсовета, которым изберут депутата от "слуг".

Кстати, сам Филимонов говорит, что трижды получал предложение баллотироваться в мэры, но согласился только после личного разговора с Зеленским. У президента же руководствовались простыми данными социологии. Кандидатами в мэры могли также стать нардеп Алексей Леонов, который в погоне за узнаваемостью потратился на сотни бордов, ресторатор Андрей Заричанский, продавший свой скандальный ресторан "Гранат", отдав долги компаньонам, и Ольга Квасницкая, имеющая славу главного оппозиционера к действующему мэру. Однако в начале лета, измерив рейтинг каждого, у президента решили отдать предпочтение Филимонову как лидеру по узнаваемости и, напротив, с нулевым антирейтингом.

Ставка ОПЗЖ

Еще одна политсила, имеющая популярность у жителей Одессы и до последнего державшая интригу касательно кандидата в мэры, - ОПЗЖ. Избранниками от партии хотели оказаться и Сергей Кивалов, потерявший поддержку родной партии, и глава Интернет партии Украины Дмитрий Голубов, который имеет личные счета с Трухановым. Самыми явными кандидатами назывались нардепы Татьяна Плачкова, Николай Скорик и даже один из лидеров партии Вадим Рабинович.

На фото: Николай Скорик

Скорик и Плачкова являются ставленниками разных групп влияния в ОПЗЖ: он – Сергея Левочкина и Юрия Бойко, она – Виктора Медведчука и того же Рабиновича. Наиболее явным кандидатом называли Плачкову, под которую еще один нардеп Вадим Столар запустил канал Odessa.Live. Однако, как это бывает в украинской политике, все решилось неожиданно и в последний момент. За пару дней до партийной конференции объявили: конкуренцию Труханову и Филимонову составит Скорик.

Под стычки проукраинских активистов, титушек и полиции на партконференции в загородном комплексе утвердили список в местные советы. В большом зале мэрии в ОПЗЖ хотят видеть друзей Виталия Саутенкова и Виктора Баранского, начальника городского ГАСКа Александра Авдеева, бывшего вице-мэра Михаила Кучука, общественницу Тамилу Афанасьеву и других. Список же в Одесский облсовет возглавил сам Рабинович.

Интриги от "Евросолидарности"

Партией, которая также претендует на мандаты, является "Европейская солидарность". В качестве кандидата на пост градоначальника обошлось без интриг - еще в середине лета стало ясно, что ячейка выдвинет урбаниста и айтишника, 36-летнего одессита Петра Обухова. Между прочим, "ЕС" – единственная партия, которая провела в Одессе праймериз, на котором все желающие могли посоревноваться, а одесситы – проголосовать.

На фото: Александр Ройтбурд

В итоге выбрали несколько человек, имеющих узнаваемость. Это общественники Владислав Балинский, Юрий Дьяченко, Наталья Богаченко и директор Художественного музея Александр Ройтбурд, заместительница которого также идет в горсовет, но от "слуг". Говорят, что эпатажного художника перспектива депутатства привлекла по большей части тем, чтобы оказаться на равных со своим давним недругом Виталием Саутенковым. Этому депутату облсовета от "Оппоблока" пришлись не по душе смелые нововведения Ройтбурда, и он дважды инициировал увольнение художника с директорского кресла в худмузее.

"Евросолидарность" также выделилась позиционированием партии, которая призывает к объединению проукраинских сил. Больше всего нападок пришлось на "Голос". Видя в этой партии главного конкурента, "ЕС" использовала различные приемы, чтобы склонить конкурентов к слиянию. За пару дней до съезда Обухов предложил в прямом эфире главе ячейке "Голоса" Наталье Делиевой первое место в списке, но экс-директор "Масок-шоу" ответила отказом.

Сам "Голос" наряду с "За майбутне", "Батькивщиной", "Украинской морской партией", "Партией Шария" и "Силой и Честь" имеет примерно равные шансы. Все эти партии на сегодняшний день не дотягивают до пятипроцентнго барьера, но за ближайший месяц планируют сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и склонить на свою сторону избирателей.