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08 вересня 2020, 09:24 2

Венедіктова планує провести атестацію прокурорів вже в цьому місяці

08 вересня 2020, 09:24 2
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В активній фазі - відбір в Офіс генпрокурора фахівців не з системи
В активній фазі - відбір в Офіс генпрокурора фахівців не з системи
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала початок атестації місцевих прокурорів в кінці вересня.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Питання реформування прокуратури обговорили під час зустрічі генпрокурора Ірини Венедіктової з міжнародними партнерами.

Відзначається, що в даний час йде формування нових обласних прокуратур. Наступним етапом оновлення стане атестація місцевих прокурорів.

Зараз ми дуже активно рухаємося в декількох напрямках. Крім атестації прокурорів, ми почали процес глобальних перетворень - розробляємо стратегію розвитку прокуратури, і вже стартувала робота над Концепцією розвитку органів правопорядку", - заявила Венедіктова.

За її словами, йде процес інституційного перетворення прокуратури в сучасний орган, який буде, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовувати визначені в Конституції повноваження по забезпеченню доступу до правосуддя по кримінальним провадженням та координації діяльності органів правопорядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.

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