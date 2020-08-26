Вибори мера Житомира: всі свої

В Житомирі місцеві вибори де-факто стартували. Тут вони охарактеризувалися мінімумом нових облич та пов’язаністю багатьох кандидатів

В Житомирі місцеві вибори де-факто стартували. Тут вони охарактеризувалися мінімумом нових облич та пов’язаністю багатьох кандидатів

Хто і як готується отримувати довіру житомирян на виборах-2020, розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

Кандидат, що одним з перших відкрито заявив про своє рішення балотуватися – чинний міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Це стало зрозуміло ще в червні, коли він разом із мерами інших міст презентував політичну партію "Пропозиція". Вся кампанія Сухомлина на даний момент базується на сітілайтах та бордах, де зображені об’єкти до та після реконструкції з підписом "було – стало". Команду градоначальника мало турбує той факт, що всі ці об'єкти були реконструйовані задовго до презентації "Пропозиції", але це заважає позиціонувати будівництво за міський кошт як заслугу партії та безпосередньо мера.

На фото: міський голова Житомира Сергій Сухомлин

Найпершою, хто долучився до мерських перегонів, стала депутатка Житомирської міськради Наталія Леонченко, яка ще кілька місяців тому заявила, що йде на вибори і майже одразу розпочала свою агітаційно-інформаційну кампанію. Борди Леонченко були розміщені по всьому місту. На них вона закликала то подзвонити батькам, то слухати та змінювати Житомир. Леонченко очолює міську організацію ОПЗЖ і, як кажуть інсайдери, головним її завданням є не перемога, а заведення у міську раду якомога більшої кількості депутатів від очолюваної нею організації та амбіції стати секретарем міськради.

На фото: депутатка Житомирської міськради Наталія Леонченко

Найдовше визначалася з претендентом на посаду міського голови Житомира партія "Слуга народу". Ним став ректор університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов. Хоча борди з надписом "Вибір, що змінює все" з фото Євдокимова красувалися на вулицях міста вже давно, представники партії підтвердили його намір тільки зараз. Євдокимов позиціонується як успішний керівник, що зміг за кілька років вивести "Житомирську політехніку" в 50 кращих вишів України. Крім того, що Євдокимов є доктором економічних наук, помітною особливістю цього ректора є те, що до 2018 року він був кліриком Свято-Анастасіївського жіночого монастиря, де і проводив служби.

На фото: ректор університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов

Про свій намір стати мером Житомира заявила також Олена Розенблат - сестра нардепа минулого скликання від Блоку Петра Порошенка Борислава Розенблата та співвласниця їхньої компанії "Фаворит". Основною несподіванкою стало те, що Олена Соломонівна опинилася в рядах "Батьківщини" й від неї ж і балотуватиметься. Розенблат у 2015 році була обрана депутаткою Новоград-Волинської райради, а пізніше стала депутатом Житомирської облради від БПП "Солідарність". Що саме сталося і коли Олена Соломонівна опинилася у рядах "Батьківщини", сказати може лише вона та очільниця "Батьківщини" на Житомирщині Анжеліка Лабунська.

На фото: Олена Розенблат

А ось кандидатка на посаду мера минулого разу від партії Юлії Тимошенко та основна суперниця Сергія Сухомлина на попередніх виборах Любов Цимбалюк цього разу може балотуватися від партії "Сила і честь", головою правління житомирської міської організації якої вона стала в листопаді 2019 року.

На фото: Любов Цимбалюк

Родина Розенблат вирішила не тільки урізноманітнити партії, від яких балотуватиметься, але й кандидатури. Адже ще одним кандидатом в мери є двоюрідний брат того ж Борислава Розенблата Матвій Хренов. Ексзаступник мера Сухомлина Хренов нетривалий час був радником колищньої керівниці МОЗ Уляни Супрун. Дружина ж Матвія Володимировича є співзасновницею житомирської клініки "Відновлення" разом з Яремчуком Євгеном Юрійовичем - власником одного з житомирських інтернет-ресурсів. Від якої партії балотуватиметься Матвій Хренов тривалий час було незрозуміло. Та кілька днів тому він представив команду політичної партії "Партія розвитку громад", яка братиме участь у виборах в Житомирі.

На фото: Матвій Хренов (праворуч)

Однією з найбільш активних кандидатів на посаду міського голови у Facebook можна назвати кандидата від "Європейської солідарності" Людмилу Зубко. Вона є дружиною Геннадія Зубка - колишнього віцепрем’єра в уряді Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, а також підприємцем та засновницею громадської організації "Житомир, зроби голосніше". Основним акцентом компанії є діти, безпечна школа, родина, а гаслом - "Альтернатива є". Яка саме, поки що незрозуміло. Але більш-менш очевидно, що поруч із не дуже зрозумілою компанією зрозумілими є давні дружні зв’язки її чоловіка з мером міста Сухомлиним. Чи збереглися вони досі, ми стверджувати не будемо, але те, що існували тривалий час, є підтвердженим фактом.

На фото: Людмила Зубко

Одним із малочисельної когорти умовно нових облич можна назвати директора Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності Василя Грибука. Від якої партії балотуватиметься і наскільки серйозні його наміри, поки невідомо. Цілком ймовірно, що Грибук хоче просто заявити про себе на місцевому політичному полі.

На фото: Василь Грибук

Ймовірними кандидатами називають також колишнього мера Житомира (2002-2006 рр.) Георгія Буравкова і місцевого підприємця Годердзі Кварацхелія - власника ТЦ "Ринг" й мережі магазинів "Квара". І якщо Кварацхелія все ж таки відомий як бізнесмен, Буравков запам'ятався гучними кримінальними справами. Зокрема, колишнього мера звинувачували у розкраданні бюджетних коштів на шість мільйонів доларів (з 1995 по 2003 роки комерційні структури, пов'язані з Георгієм Буравковим, заборгували державі $6 млн з кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, наданого Україні під гарантії уряду). Втім, своє бажання балотуватися обидва на даний момент не підтвердили.