Выборы мэра Житомира: все свои

В Житомире местные выборы де-факто стартовали. Здесь они охарактеризовались минимумом новых лиц и тем что многие из них связанны между собой

В Житомире местные выборы де-факто стартовали. Здесь они охарактеризовались минимумом новых лиц и тем что многие из них связанны между собой

Кто и как готовится получать доверие житомирян на выборах-2020, разбирались на месте, специально для RegioNews.

Кандидат, который одним из первых открыто заявил о своем решении баллотироваться – действующий городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Это стало понятно еще в июне, когда он вместе с мэрами других городов презентовал политическую партию "Пропозиция". Вся кампания Сухомлина на данный момент базируется на ситилайтах и бордах, где изображены объекты до и после реконструкции с подписью "было – стало". Команду градоначальника мало беспокоит тот факт, что все эти объекты были реконструированы задолго до презентации "Пропозиции", но это мешает позиционировать строительство за городской счет как заслугу партии и непосредственно мэра.

На фото: городской голова Житомира Сергей Сухомлин

Самой первой, кто присоединился к мэрским гонкам, стала депутат Житомирского горсовета Наталья Леонченко, которая еще несколько месяцев назад заявила, что идет на выборы и почти сразу начала свою агитационно-информационную кампанию. Борды Леонченко были размещены по всему городу. На них она призывала то позвонить родителям, то слушать и менять Житомир. Леонченко возглавляет городскую организацию ОПЗЖ и, как говорят инсайдеры, главной ее задачей является не победа, а заведение в городскую раду как можно большего количества депутатов от возглавляемой ею организации и амбиции стать секретарем горсовета.

На фото: депутат Житомирского горсовета Наталья Леонченко

Дольше всего определялась с претендентом на должность городского головы Житомира партия "Слуга народа". Им стал ректор университета "Львовская политехника" Виктор Евдокимов. Хотя борды с надписью "Выбор, который меняет все" с фото Евдокимова красовались на улицах города уже давно, представители партии подтвердили его намерение только сейчас. Евдокимов позиционируется как успешный руководитель, который смог за несколько лет вывести "Житомирскую политехнику" в 50 лучших вузов Украины. Кроме того, что Евдокимов является доктором экономических наук, заметной особенностью этого ректора является то, что к 2018 году он был клириком Свято-Анастасиевского женского монастыря, где и проводил службы.

На фото: ректор университета "Львовская политехника" Виктор Евдокимов

О своем намерении стать мэром Житомира заявила Елена Розенблат - сестра нардепа прошлого созыва от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата и совладелица их компании "Фаворит". Основной неожиданностью стало то, что Елена Соломоновна оказалась в рядах "Батькивщины" и от нее же и будет баллотироваться. Розенблат в 2015 году была избрана депутатом Новоград-Волынского райсовета, а позже стала депутатом Житомирского облсовета от БПП "Солидарность". Что именно произошло и когда Елена Соломоновна оказалась в рядах "Батькивщины", сказать может только она и руководительница "Батькивщины" в Житомирской области Анжелика Лабунская.

На фото: Елена Розенблат

А вот кандидат на пост мэра в прошлый раз от партии Юлии Тимошенко и основная соперница Сергея Сухомлина на предыдущих выборах Любовь Цимбалюк этот раз может баллотироваться от партии "Сила и честь", председателем правления житомирской городской организации которой она стала в ноябре 2019 года.

На фото: Любовь Цимбалюк

Семья Розенблат решила не только разнообразить партии, от которых будет баллотироваться, но и кандидатуры. Ведь еще одним кандидатом в мэры стал двоюродный брат того же Борислава Розенблата Матвей Хренов. Экс-заместитель мэра Сухомлина Хренов непродолжительное время был советником бывшей руководительницы МОЗ Ульяны Супрун. Жена же Матвея Владимировича является соучредителем житомирской клиники "Восстановление" вместе с Яремчуком Евгением Юрьевичем - владельцем одного из житомирских интернет-ресурсов. От какой партии будет баллотироваться Матвей Хренов длительное время было непонятно. И несколько дней назад он представил команду политической партии "Партия развития общин", которая будет принимать участие в выборах в Житомире.

На фото: Матвей Хренов (справа)

Одной из наиболее активных кандидатов на должность городского головы в Facebook можно назвать кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Зубко. Она является женой Геннадия Зубко - бывшего вице-премьера в правительстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, а также предпринимателем и основателем общественной организации "Житомир, сделай громче". Основным акцентом компании есть дети, безопасная школа, семья, а лозунгом - "Альтернатива есть". Какая именно, пока непонятно. Но более-менее очевидно, что рядом с не очень понятной компанией понятны давние дружеские связи ее мужа с мэром города Сухомлином. Сохранились ли они до сих пор, мы утверждать не будем, но то, что существовали длительное время, является подтвержденным фактом.

На фото: Людмила Зубко

Одним из малочисленной когорты условно новых лиц можно назвать директора Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства Василия Грибука. От какой партии будет баллотироваться и насколько серьезны его намерения, пока неизвестно. Вполне вероятно, что Грибук хочет просто заявить о себе на местном политическом поле.

На фото: Василий Грибук

Вероятными кандидатами называют также бывшего мэра Житомира (2002-2006 гг.) Георгия Буравкова и местного предпринимателя Годердзи Кварацхелия - владельца ТЦ "Ринг" и сети магазинов "Квара". И если Кварацхелия все же известен как бизнесмен, Буравков запомнился громкими уголовными делами. В частности, бывшего мэра обвиняли в хищении бюджетных средств на шесть миллионов долларов (с 1995 по 2003 годы коммерческие структуры, связанные с Георгием Буравковим, задолжали государству $6 млн из кредита Европейского банка реконструкции и развития, предоставленного Украине под гарантии правительства). Впрочем, свое желание баллотироваться оба на данный момент не подтвердили.