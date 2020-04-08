Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах

"Немає топ-50 кадрів в області, які б хотіли на державній службі щось показати, щось робити…" – так охарактеризував сумський істеблішмент перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, представляючи нового голову Сумської ОДА, Романа Грищенка

"Немає топ-50 кадрів в області, які б хотіли на державній службі щось показати, щось робити…" – так охарактеризував сумський істеблішмент перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, представляючи нового голову Сумської ОДА, Романа Грищенка

Чи означає це, що і у самих Сумах немає з кого обирати? Попри те, що до виборів на місцях лишилося трохи більше ніж півроку, процесу жонглювання кандидатурами поки ще не запущено. Кореспондент RegioNews розбирався в можливих варіаціях.

Що було

На минулих виборах 2015 року вагомих претендентів, які би могли протистояти за рівнем електоральної підтримки чинному і тоді, і нині міському голові Олександрові Лисенку, політичні експерти не бачили. Результати виборів цей прогноз підтвердили: Олександр Лисенко впевнено обійшов свого конкурента – почесного громадянина Сум, який у 1990-х роках під час правління президента Леоніда Кучми очолював Сумську облдержадміністрацію - Анатолія Єпіфанова з рахунком 68,5%: 29,5%. Власне, саме це і виявилося для експертів несподіванкою – реальним конкурентом міському голові (хоч і з обережним "більш-менш") вважали Анатолія Жука, якого Олександр Лисенко за півроку до виборів звільнив із посади керівника департаменту містобудування та земельних відносин. Анатолій Жук на місцевих виборах 2015 року таки склав конкуренцію Олександрові Лисенкові, якому програв на позачергових виборах Сумського міського голови у 2014 році після того, як тодішній мер Геннадій Мінаєв пішов з посади.

Олександр Лисенко

Але 1 лютого 2019 НАЗК спрямувало 14 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно Сумського міського голови Олександра Лисенка, який на власний розсуд оцінював ефективність своєї праці, виписуючи собі премії. В травні 2019 року Зарічний суд міста Суми визнав Сумського міського голову Олександра Лисенка винним в корупційному правопорушенні, але закрив справу через закінчення строку притягнення до відповідальності. Оскільки справу закрили, то чинний міський голова може і цього року претендувати на посаду мера, а от один із його колишніх конкурентів Анатолій Жук – ні: у серпні 2018 його року вбили.

Що буде

Буде реклама. Але з огляду на вибори, поки невідомо, якого штибу – Сумська міська рада не продовжила мораторій на зовнішню рекламу. Правила її розміщення на вулицях міста були розроблені ще два роки тому, однак і їх виконком не затвердив. Правда ж, перед виборами така чехарда – це дуже зручно? Принаймні, якщо плануєш розміщувати агітацію…

З агітацією чи без, та головним претендентом на посаду міського голови вважають усе того ж Олександра Лисенка – чинного міського голову. Він – представник "Батьківщини", а ця політична сила та її лідерка традиційно користуються на Сумщині авторитетом. Принаймні, так було до того, як на арену ввірвалася "Слуга народу". Щодо цієї політичної сили, то, звісно, вона свого кандидата виставить, однак хто це буде – поки що невідомо. Можна лише припустити, що цей Хтось, звісно ж, буде молодим, як і решта представників цієї політичної сили.

Вадим Акпєров

Утім, критерію "молодий і прогресивний" у Сумах відповідає ще один потенційний кандидат – представник партії "Європейська Солідарність" Вадим Акпєров, екс 1-й заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, тимчасовий виконувач обов'язків (з 11 по 25 червня 2019 року) голови Сумської обласної державної адміністрації, а нині – голова Сумської районної ради. Якщо у плани Вадима Акпєрова крісло мера Сум не входить, і він не буде балотуватися на цю посаду, то сумська "Європейська Солідарність" має ще одного гіпотетичного кандидата – депутата Сумської міської ради Дмитра Лантушенка. До слова, у минулих мерських перегонах він здобув 8% голосів виборців.

Не виключають сумчани і участі у прийдешніх виборах ще одного досвідченого кандидата на посаду мера – депутата міської ради від партії "За Україну!" Андрія Крамченкова. Він також відповідає критерію "молодий і прогресивний", тому за умови участі у перегонах може скласти конкуренцію і "Слузі народу", і, тим більше, "Європейській Солідарності".

Наразі одне з актуальних питань прийдешніх мерських перегонів у Сумах: чи балотуватиметься на посаду міського голови Юрій Чмирь – особистість для Сум майже одіозна: ексголова Сумської ОДА за часів Януковича, а також заступник голови його ж адміністрації. На місцевих виборах 2015 року його обрали депутатом обласної ради від політичної партії "Відродження", минулоріч Юрій Чмирь балотувався до парламенту по 157 виборчому округу, отримавши 17% голосів виборців, а це (на хвилиночку!) другий результат серед 15-ти кандидатів (програв представниці "Слуги народу" Тетяні Рябусі). Власне, саме це і дає підстави розглядати його кандидатуру щодо мерських перегонів у Сумах.

Юрій Чмирь

Тим часом, на розгляд останньої сесії Сумської міської ради мали винести пропозицію нинішнього міського голови Олександра Лисенка про збільшення на два мільйони гривень видатків Департаменту інфраструктури міста для виконання робіт з належного і безпечного функціонування дитячого табору "Зоряний", яким до обрання нардепом керувала Тетяна Рябуха. Це ж ніяк не пов’язано з майбутніми виборами до Сумської міської ради?

Чим Суми заспокояться

Як на результати майбутніх виборів вплине новопризначений голова Сумської ОДА Роман Грищенко? Чи буде він претендувати на посаду міського голови?

Роман Грищенко

Ці питання поки що залишаються без відповіді. Як і ті, що стосуються нових для Сум кандидатів у мери, що зможуть скласти конкуренцію чинному міському голові Олександрові Лисенку. Наразі схоже на те, що головним конкурентом нинішньому мерові стане молодий і перспективний Хтось – кандидат від "Слуги народу". Чи змінить розстановку на користь "Батьківщини" (читай: Олександра Лисенка) на виборчій шахівниці зниження рейтингу пропрезидентської партії? Це залежить від того, яку передвиборчу тактику оберуть кандидати.

Поки що зрозуміло одне: цьогорічні місцеві вибори у Сумах обіцяють бути цікавими і видовищними, тому розважимось на славу. А заспокоїмося тоді, коди політики місцевого розливу перестануть кидатися один в одного лайном, а їхнє прагнення отримати владу не матиме на меті якісь власні інтереси, а збігатиметься, нарешті, з інтересами сумчан.