У Сумській області затримали військових контрабандистів
У Сумській області двоє місцевих мешканців займалися військовою контрабандою та незаконно переправляли людей через кордон
У Сумській області двоє місцевих мешканців займалися військовою контрабандою та незаконно переправляли людей через кордон
Про це інформують RegioNews із посиланням на прокуратуру Сумської області.
3 квітня УСБУ в Сумській області та військовослужбовці Сумського прикордонного загону затримали двох чоловіків під час вчинення злочину. Вони намагалися переправити на територію РФ іноземця та прилад до військової техніки поза встановленим пунктом пропуску.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.
Як повідомляли RegioNews раніше, 5 квітня співробітники Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил затримали у Донецькій області проросійського бойовика. Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування проросійських бойовиків.
Прикордонники затримали проросійського бойовика
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