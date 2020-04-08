Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах

"Нет топ-50 кадров в области, желающих на государственной службе что-то показать, что-то делать..." - так охарактеризовал сумской истеблишмент первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, представляя нового главу Сумской ОГА, Романа Грищенка

"Нет топ-50 кадров в области, желающих на государственной службе что-то показать, что-то делать..." - так охарактеризовал сумской истеблишмент первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, представляя нового главу Сумской ОГА, Романа Грищенка

Значит ли это, что и в самих Сумах не из кого выбирать? Несмотря на то, что до выборов на местах осталось чуть больше полугода, процесса жонглирование кандидатурами пока еще не запущен. Корреспондент RegioNews разбирался в возможных вариациях.

Что было

На прошлых выборах 2015 года весомых претендентов, которые могли бы противостоять по уровню электоральной поддержки действующему и тогда, и сейчас городскому голове Александру Лысенко, политические эксперты не видели. Результаты выборов этот прогноз подтвердили: Александр Лысенко уверенно обошел своего конкурента - почетного гражданина Сум, который в 1990-х во время правления президента Леонида Кучмы возглавлял Сумскую облгосадминистрацию - Анатолия Епифанова со счетом 68,5%: 29,5%. Собственно, именно это и оказалось для экспертов неожиданностью - реальным конкурентом городскому голове (хотя и с осторожным "более или менее") считали Анатолия Жука, которого Александр Лысенко за полгода до выборов уволил с должности руководителя департамента градостроительства и земельных отношений. Анатолий Жук на местных выборах 2015 года таки составил конкуренцию Александру Лысенко, которому проиграл на внеочередных выборах Сумского городского головы в 2014 году после того, как тогдашний мэр Геннадий Минаев ушел с должности.

Александр Лысенко

Но 1 февраля 2019 НАЗК направило 14 протоколов об административных правонарушениях относительно Сумского городского головы Александра Лысенко, который по собственному усмотрению оценивал эффективность своего труда, выписывая себе премии. В мае 2019 Заречный суд города Сумы признал Сумского городского голову Александра Лысенко виновным в коррупционном правонарушении, но закрыл дело за истечением срока привлечения к ответственности. Поскольку дело закрыли, то действующий мэр может и в этом году претендовать на эту должность, а вот один из его бывших конкурентов Анатолий Жук - нет: в августе 2018 его года убили.

Что будет

Будет реклама. Но, помня о выборах, пока неизвестно, какого рода - Сумской городской совет не продлил мораторий на наружную рекламу. Правила ее размещения на улицах города были разработаны еще два года тому назад, однако и их исполком не утвердил. Правда же, перед выборами такая чехарда - это очень удобно? По крайней мере, если планируешь размещать агитацию...

С агитацией или без, но главным претендентом на должность городского головы считают все того же Александра Лысенко - действующего мэра. Он - представитель "Батькивщины", а эта политическая сила и ее лидер традиционно пользуются на Сумщине авторитетом. По крайней мере, так было до того, как на арену ворвалась "Слуга народа". Конечно же, эта политическая сила, своего кандидата выставит, однако кто это будет - пока неизвестно. Можно лишь предположить, что этот Кто-то, конечно же, будет молодым, как и остальные представители этой политической силы.

Вадим Акперов

Впрочем, критерию "молодой и прогрессивный" в Сумах отвечает еще один потенциальный кандидат - представитель партии "Европейская Солидарность" Вадим Акперов, экс 1-й заместитель председателя Сумской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности (с 11 по 25 июня 2019) председателя Сумской областной государственной администрации, а ныне - председатель Сумского районного совета. Если в планы Вадима Акперова кресло мэра Сум не входит, и он не будет баллотироваться на эту должность, то у сумской "Европейской Солидарности" есть еще один гипотетический кандидат - депутат Сумского городского совета Дмитрий Лантушенко. К слову, на прошлых мэрских гонках он получил 8% голосов избирателей.

Не исключают сумчане и участия в грядущих выборах еще одного опытного кандидата на должность мэра - депутата городского совета от партии "За Украину!" Андрея Крамченкова. Он также соответствует критерию "молодой и прогрессивный", поэтому при условии участия в гонках может составить конкуренцию и "Слуге народа", и, тем более, "Европейской Солидарности".

Сейчас один из самых актуальных вопросов грядущих мэрских выборов в Сумах: будет ли баллотироваться на должность городского головы Юрий Чмырь - личность для Сум почти одиозная: ексголова Сумской ОГА времен Януковича, а также заместитель председателя его же администрации. На местных выборах 2015 года Юрий Чмырь был избран депутатом областного совета от партии "Возрождение", в прошлом году баллотировался в парламент по 157 избирательному округу и получил 17% голосов избирателей, а это (на минуточку!) второй результат среди 15-ти кандидатов (проиграл представительнице партии "Слуга народа" Татьяне Рябухе). Собственно, именно это и дает основания рассматривать его кандидатуру в мэрских гонках в Сумах.

Юрий Чмырь

Между тем, на рассмотрение последней сессии Сумского городского совета должны были вынести предложение нынешнего городского головы Александра Лысенко об увеличении на два миллиона гривен расходов Департамента инфраструктуры города для выполнения работ по надлежащему и безопасному функционированию детского лагеря "Звездный", которым до избрания нардепом руководила Татьяна Рябуха. Это же никак не связано с предстоящими выборами в Сумской городской совет?

Чем Сумы успокоятся

Как на результаты будущих выборов повлияет новый председатель Сумской ОГА Роман Грищенко? Будет ли он претендовать на должность городского головы?

Роман Грищенко

Эти вопросы пока что остаются без ответа. Как и те, которые касаются новых для Сум кандидатов, которые смогут составить конкуренцию действующему мэру Александру Лысенко. Сейчас похоже на то, что главным конкурентом нынешнему мэру станет молодой и перспективный Кто-то - кандидат от "Слуги народа". Изменит ли расстановку в пользу "Батькивщины" (читай: Александра Лысенко) на избирательном шахматной доске снижение рейтинга пропрезидентской партии? Это зависит от того, какую предвыборную тактику изберут кандидаты.

Пока ясно одно: в этом году местные выборы в Сумах обещают быть интересными и зрелищными, так развлечемся на славу. А успокоимся тогда, когда политики местного разлива перестанут бросаться друг в друга дерьмом, а целью их стремления получить власть будут не собственные интересы, а те, что наконец-то, будут совпадать с интересами сумчан.