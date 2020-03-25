На Рівненщині звільнили начальника департаменту охорони здоров’я

Юрій Осіпчук звільнений відповідним розпорядженням голови Рівненської ОДА з посади начальника Департаменту охорони здоров’я

Фото: Рівне Вечірнє

Юрій Осіпчук звільнений відповідним розпорядженням голови Рівненської ОДА з посади начальника Департаменту охорони здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

За інформацією журналістів, його звільнили за те, що не боровся з коронавірусом.

"24 березня 2020 року, по завершенню робочого дня Рівненської ОДА, було видано розпорядження про звільнення начальника Управління охорони здоров’я свободівця Юрія Осіпчука. З незрозумілих причин, документ містить гриф "Для службового користування", тому підстави звільнення не розголошуються". – йдеться в інформації.