Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области

"Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз – отравлен им навсегда". Это известное выражение Уинстона Черчилля лучше всего характеризует попытку перезагрузки партии "Европейская солидарность" на Ровенщине

"Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз – отравлен им навсегда". Это известное выражение Уинстона Черчилля лучше всего характеризует попытку перезагрузки партии "Европейская солидарность" на Ровенщине

Недавно партия "Европейская солидарность" распустила свою Ровенскую территориальную организацию. Перезагрузкой ячейки должен был заниматься известный журналист ровенского происхождения Виталий Гайдукевич, который в интервью "Рівне вечірнє" рассказал, что перезагрузку решили сделать из-за серьезного конфликта внутри организации между группами двух експредседателей областной администрации Виталия Чугунникова и Алексея Муляренка. Последней каплей, якобы стало участие Чугунникова в пресс-конференции с представителями других фракций облсовета, которая состоялась без ведома большинства депутатов фракции "ЕС" в облсовете. Этим воспользовалась группа Муляренка, которая голосами части депутатов провела смену председателя фракции. Поставив вместо Чугунникова ексзаместителя Муляренка – Виталия Ундира. В том же интервью Гайдукевич говорит о полной перезагрузке организации, которая должна стать своеобразным социальным лифтом для настоящих идейных партийцев. Однако похоже что-то пошло не так...

Сначала Алексей Муляренко попытался бороться за принадлежность к "Европейской солидарности". Как утверждают информированные источники, адвокаты Алексея Витальевича планировали обжаловать решение президиума партии о роспуске ровненской территориальной организации. Для этого официально запросили протокол заседания президиума и решение о роспуске. Однако в итоге – иска в суд не было. Зато в местных средствах массовой информации появилось заявление Муляренка о выходе из партии. А в местных СМИ началась активная компания под условным названием "Муляренко молодец". Где на основе различных цифр и графиков Алексей Витальевич презентовался, как лучший председатель Ровенской ОГА "всех времен и народов". Как бы то ни было, перспектива продолжения политической карьеры экс-главы областной администрации и экс-партийца "ЕС" пока непонятна. Возможно Муляренко просто выжидает, или же надеется на реинкарнацию в партии Виталия Ундира, который небезосновательно считается его человеком.

Инна Дмитренко, фото с ее страницы в facebook

Ну, а пока что Виталий Гайдукевич стал куратором, назначенным партией, на которого возложена ответственность за перезагрузку. Но, как говорил Иосиф Сталин: "Важно кто считает...". К слову, "вождь всех времен и народов" в большевистской партии занимал скромную должность секретаря, который отвечал за партийные кадры. На Ровенщине роль такого секретаря отведена очаровательной девушке Инне Дмитренко. Ее задача собирать заявления на вступление в партию, готовить документы и направлять их в центральный аппарат партии. Что такого? Ничего, кроме того, что Инна Дмитренко человек Виталия Чугунникова. На первый взгляд Инна нигде не засвеченная молодая женщина, и можно было бы подумать, что она действительно призвана провести перезагрузку организации. Однако, встречаясь с людьми, госпожа Инна объясняет всем, что Чугунников и в дальнейшем, де-факто будет руководить партией в области. И что Виталий Семенович имеет серьезную поддержку партийного руководства в лице Марии Ионовой и Виталия Ковальчука. Подтверждает это в разговорах с соратниками и сам Чугунников, который тоже активно проводит встречи с влиятельными людьми, предлагая присоединяться к "перезагруженной партии".

Виталий Чугунников, фото: rivnenews.com.ua

Информированные источники утверждают, что Виталий Чугунников имеет интерес только к областной политике, а городом Ровно должен заниматься Василий Харковец, который возглавлял городскую организацию "Европейской солидарности" до роспуска. Харковец уже более 11 лет занимает должность начальника городского управления образования и активно привлекает к "перезагрузке" партии представителей образовательной отрасли областного центра. Это должно обеспечить контроль над городской организацией и сформировать список на предстоящих местных выборах.

Василий Харковец, фото: my.rv.ua

Вообще, потенциал у партийного бренда "ЕС" на Ровенщине есть. И перезагрузка возможна, при условии, если Виталий Гайдукевич, не будет играть роль "свадебного генерала", а действительно приведет на выборы новые лица из числа авторитетных общественных активистов.