Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
Недавно партия "Европейская солидарность" распустила свою Ровенскую территориальную организацию. Перезагрузкой ячейки должен был заниматься известный журналист ровенского происхождения Виталий Гайдукевич, который в интервью "Рівне вечірнє" рассказал, что перезагрузку решили сделать из-за серьезного конфликта внутри организации между группами двух експредседателей областной администрации Виталия Чугунникова и Алексея Муляренка. Последней каплей, якобы стало участие Чугунникова в пресс-конференции с представителями других фракций облсовета, которая состоялась без ведома большинства депутатов фракции "ЕС" в облсовете. Этим воспользовалась группа Муляренка, которая голосами части депутатов провела смену председателя фракции. Поставив вместо Чугунникова ексзаместителя Муляренка – Виталия Ундира. В том же интервью Гайдукевич говорит о полной перезагрузке организации, которая должна стать своеобразным социальным лифтом для настоящих идейных партийцев. Однако похоже что-то пошло не так...
Сначала Алексей Муляренко попытался бороться за принадлежность к "Европейской солидарности". Как утверждают информированные источники, адвокаты Алексея Витальевича планировали обжаловать решение президиума партии о роспуске ровненской территориальной организации. Для этого официально запросили протокол заседания президиума и решение о роспуске. Однако в итоге – иска в суд не было. Зато в местных средствах массовой информации появилось заявление Муляренка о выходе из партии. А в местных СМИ началась активная компания под условным названием "Муляренко молодец". Где на основе различных цифр и графиков Алексей Витальевич презентовался, как лучший председатель Ровенской ОГА "всех времен и народов". Как бы то ни было, перспектива продолжения политической карьеры экс-главы областной администрации и экс-партийца "ЕС" пока непонятна. Возможно Муляренко просто выжидает, или же надеется на реинкарнацию в партии Виталия Ундира, который небезосновательно считается его человеком.
Инна Дмитренко, фото с ее страницы в facebook
Ну, а пока что Виталий Гайдукевич стал куратором, назначенным партией, на которого возложена ответственность за перезагрузку. Но, как говорил Иосиф Сталин: "Важно кто считает...". К слову, "вождь всех времен и народов" в большевистской партии занимал скромную должность секретаря, который отвечал за партийные кадры. На Ровенщине роль такого секретаря отведена очаровательной девушке Инне Дмитренко. Ее задача собирать заявления на вступление в партию, готовить документы и направлять их в центральный аппарат партии. Что такого? Ничего, кроме того, что Инна Дмитренко человек Виталия Чугунникова. На первый взгляд Инна нигде не засвеченная молодая женщина, и можно было бы подумать, что она действительно призвана провести перезагрузку организации. Однако, встречаясь с людьми, госпожа Инна объясняет всем, что Чугунников и в дальнейшем, де-факто будет руководить партией в области. И что Виталий Семенович имеет серьезную поддержку партийного руководства в лице Марии Ионовой и Виталия Ковальчука. Подтверждает это в разговорах с соратниками и сам Чугунников, который тоже активно проводит встречи с влиятельными людьми, предлагая присоединяться к "перезагруженной партии".
Виталий Чугунников, фото: rivnenews.com.ua
Информированные источники утверждают, что Виталий Чугунников имеет интерес только к областной политике, а городом Ровно должен заниматься Василий Харковец, который возглавлял городскую организацию "Европейской солидарности" до роспуска. Харковец уже более 11 лет занимает должность начальника городского управления образования и активно привлекает к "перезагрузке" партии представителей образовательной отрасли областного центра. Это должно обеспечить контроль над городской организацией и сформировать список на предстоящих местных выборах.
Василий Харковец, фото: my.rv.ua
Вообще, потенциал у партийного бренда "ЕС" на Ровенщине есть. И перезагрузка возможна, при условии, если Виталий Гайдукевич, не будет играть роль "свадебного генерала", а действительно приведет на выборы новые лица из числа авторитетных общественных активистов.
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