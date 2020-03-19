"Європейська солідарність" розпустила свою організацію на Рівненщині

Протистояння всередині рівненської обласної організації "Європейської солідарності" вкрай дістало центральне партійне керівництво. Як ми писали раніше, в керівництві "ЄС" було прийняте рішення про усунення від влади в партії обидві групи і своєрідне перезавантаження. За нашою інформацією, головою оновленої "ЄС" має стати Віталій Гайдукевич. Про це наш сайт писав ще 10 березня.

Фото: eurosolidarity.org

Протистояння всередині рівненської обласної організації "Європейської солідарності" вкрай дістало центральне партійне керівництво. Як ми писали раніше, в керівництві "ЄС" було прийняте рішення про усунення від влади в партії обидві групи і своєрідне перезавантаження. За нашою інформацією, головою оновленої "ЄС" має стати Віталій Гайдукевич. Про це наш сайт писав ще 10 березня.

Сьогодні на офіційному сайти партії "Європейська солідарність" з’явилось повідомлення про розпуск Рівненської територіальної організації партії "Європейська солідарність". Причиною такого рішення, стало протистояння між Олексієм Муляренком та Віталієм Чугунніковим. Як наслідок, розкол у фракції "ЄС" в Рівненській облраді та невиконання рішень партійного керівництва. "Президія Центральної Ради Політичної партії "Європейська Солідарність", рішенням від 18 березня 2020 року, розпустила Рівненську територіальну організацію партії і припинила членство в партії осіб, які реєструвалися в Рівненській області. Дане рішення було ухвалено в результаті систематичного невиконання статутних та ідеологічних завдань партії і доручень центрального апарату". – йдеться в повідомленні. Також в повідомленні сказано, що партійна організація буде перезавантажена якнайшвидше. Як ми писали раніше, в "ЄС" планують йти на наступні місцеві вибори з новими обличчями. Які б повернули довіру виборців та створили фундамент для участі та забезпеченні результату на майбутніх парламентських виборах. Найімовірніше, серед майбутніх керівників партійної організації та кандидатів в депутати на місцевих виборах не буде нинішніх депутатів місцевих рад від "Європейської солідарності".

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