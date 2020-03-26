Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой

Украинцы в Польше массово застряли на границе - спят под открытым небом, ходят в туалет "по нужде", ждут транспорта в толпе без санитарных условий

Фото: Jacek Szydłowski/dziennikwschodni.pl

Украинцы в Польше массово застряли на границе - спят под открытым небом, ходят в туалет "по нужде", ждут транспорта в толпе без санитарных условий

Польское издание "Dziennik Wschodni" опубликовало репортаж с польского пограничного города Дорогуск, что у пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин". Там застряли сотни украинцев, которые в условиях распространения коронавируса вынуждены много часов стоять в очередях, иногда ночевать под открытым небом - и все это без туалетов и надлежащих санитарных условий. Все потому, что пункт пропуска - транспортный. Время от времени с украинской стороны за ними присылают автобусы, но транспорта недостаточно, чтобы всех перевезти. Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал "RegioNews", что консульство делает все, чтобы решить ситуацию - направляет запросы к польской и украинской местной и центральной власти, чтобы открыли временные регулярные автобусные рейсы между Ягодином и Дорогуском, сделали этот пункт пропуска временно пешим.

Генконсул Украины в Люблине: "Украинцы массово теряют работу, едут к границе, чтобы вернуться домой, но три пункта пропуска не справляются с нагрузкой"

"На сегодня, 25 марта, имеем два спецпоезда из Перемышля через Львов в Киев, которые забирают украинцев, - говорит генконсул Павлюк. - Скорее всего, "Укрзализныця" больше не будет посылать поездов в Польшу. По трем действующих переходам на украинско-польской границе работаем с украинскими и польскими пограничниками, чтобы быстрее пропускали. Обратились во Львовскую и Волынскую ОГА, чтобы предоставляли больше автобусов для украинцев, которые хотят вернуться домой. Периодически курсируют бусы с украинской стороны и перевозят наших граждан на украинскую сторону на всех переходах. Это происходит не системно, но периодически. Один автобус делает в среднем круг за два-три часа. Бусы, которые заезжают на украинскую сторону, проходят дезинфекцию. Специального довоза до поезда в Перемышле нет".

"К пунктам пропуска едут украинцы со всей Польши, Европы, - продолжает генконсул Палюк. - Самолеты не летают, границы в Европе закрытые, поэтому люди съезжаются массово к действующим пунктам пропуска. Наши консулы нон-стоп там дежурят, а также в Перемышле на вокзале, откуда ездят поезда. Я все время на телефонном контакте с ними, на бегу решаю проблемы как можно быстрее. Было бы хорошо, если бы Львовская и Волынская ОГА наладили регулярные автобусные рейсы на пунктах пропуска. Тогда людям было бы спокойнее, они бы знали, что через несколько часов приедет автобус. Посол и консулы обратились к власти в Киеве, чтобы та провела диалог с Варшавой и временно открыла пеший переход "Дорогуск-Ягодин". Если бы они договорились, то это сняло бы напряжение".

"Украинцы массово теряют работу в Польше, едут к границе, чтобы добраться домой, - продолжает генконсул Павлюк. - Это происходит круглосуточно и массово. Соответственно, три пункта пропуска не справляются. Обратился к воеводам Подкарпатского и Люблинского воеводств (аналог глав ОГА в Украине - "RegioNews"), чтобы установить временные палатки, потому что люди спят под открытым небом. Но это невозможно, потому что в Польше карантин, скопления людей нарушает его условия. Только пообещали, что по мере возможностей доставят на пункты пропуска воду, бутерброды, установить биотуалеты. Пробуем сделать все, что в наших силах, чтобы решить чрезвычайную ситуацию в условиях все более жесткого карантина, который вносит много ограничений".

Как рассказала RegioNews пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Оксана Петрив, волынские пограничники делают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить наших сограждан домой.

"В условиях введения правительствами Украины и Польши ограничений и экстренных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, с 16 марта мы ввели ряд ограничений относительно пересечения границы для граждан Украины и иностранцев во всех пунктах пропуска, - рассказала Оксана Петрив. В частности, пункт пропуска "Ягодин" предназначен исключительно для автомобильного сообщения. И так называемого "пешеходного движения" в этом пункте не предусмотрено".

"Но, учитывая ситуацию, которая сложилась с возвращением граждан Украины домой, польская и украинская стороны достигли договоренностей о предоставлении возможности украинским водителям, которые осуществляют пассажирские перевозки, следовать на польскую сторону, в пункт пропуска "Дорогуск", и доставлять наших граждан к украинскому пункту пропуска "Ягодин", - продолжила госпожа Петрив. Для этого пограничники и местные органы власти выделили транспорт для перемещения наших граждан. В среднем за сутки водители осуществляют десять таких поездок. Информация о количестве украинцев, которые накапливаются на смежной стороне поступает украинским пограничникам от польских коллег. Только за последнюю неделю через пункт пропуска "Ягодин" в Украину вернулось более 6 тыс наших граждан".

Напомним, что на границе Украины с Польшей с 23 марта действуют 3 из 8 пунктов пропуска - "Рава-Русская-Гребенне" и "Краковец-Корчева" во Львовской области и "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области. С Перемышля ездят нерегулярные специальные поезда, забирают украинцев домой.

"Перед пограничным шлагбаумом в городе Дорогуск уже неделю кочуют сотни украинцев. Не имеют воды, туалетов, спят под открытым небом на сумках. Из-за нехватки транспорта не могут вернуться домой. Все потому, что пункт пропуска можно пересечь только на транспорте, а не пешком. Уставшие от долгих путешествий, собираются в группы, складывают багаж в кучу на парковке, а ночью на нем спят. Не имеют воды, справляют нужду "по ветру", - пишет польский "Dziennik Wschodni" о ситуации возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

"Это студенты и работники со всей Польши, Европы, - говорит Йозеф Творек, работник паркинга возле пункта пропуска. - Людей привозят работодатели или они приезжают сами за свой счет. За сутки границу пересекают около тысячи человек. Но вместо тех, кто пересек, прибывают новые. Боюсь, что рано или поздно заражусь. Тем более, никакие службы не контролируют того, что здесь происходит. Когда вызвал полицию, то услышал, что там тоже боятся вируса, поэтому не приедут".

Владелец паркинга, бывший глава Дорогуск Станислав Максимюк рассказал, что тоже вызвал полицию и пограничников - те приехали, посмотрели на все, и уехали. После этого с украинской стороны прибыл бус, забравший 38 человек, хотя у него хотело сесть все 200. Затем из Украины приехали еще 2 автобуса, которые забрали еще несколько десятков человек. Путники просятся попутчикам в другие автобусы и частные авто. Остальные дальше ждут.

"Было два обращения к нам по скоплению граждан Украины в Дорогуске, - говорит пресс-секретарь полиции в Холме Ева Чиж. - В обоих случаях приняли меры вместе с пограничниками. Это они - главные относительно того, что происходит на границе. Наша задача - обеспечить безопасность и общественный порядок. Со стороны украинцев не было случаев нарушения закона".

О ситуации в Дорогуске знают и местные власти.

"Имеем проблемы и без этого, - говорит секретарша гмины Дорогуска Катажина Рафальская. - Председатель гмины говорил об этом с местным отделением пограничной службы. Мы решили, что такое дело, как вода или временные туалеты, задача не гмины, не пограничников, а Люблинского воеводы".

"Со своей стороны делаем все, чтобы как можно быстрее отправить граждан Украины домой, - говорит пресс-секретарь местной пограничной службы Дариуш Сеницкий. - За прошедшие сутки отправили несколько сотен. У нас нет влияния на то, что в последнее время так много украинцев собирается в пунктах пропуска. Пропускаем их в соответствии с международными соглашениями с Украиной".

"Более эффективно, чем государственные службы двух стран, решению ситуации поспособствовал почетный консул Украины в городе Хелм Станислав Адамяк, который за свой счет нанял автобус, и за несколько рейсов перевез около 300 человек", - пишет польское издание.