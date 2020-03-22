Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
По просьбе RegioNews украинка Марина, которая уже несколько лет живет в Мадриде и имеет там два собственных продуктовых магазина, сняла видео и рассказала о том, как испанцы переживают карантин.
Последние дни магазины бывшей черновчанки Марины работают, преимущественно, как служба доставки, ведь на улицах практически нет людей. Доставка работает так: им звонят, оставляют адрес и список продуктов, они привозят под двери заказ. Клиенты в основном рассчитываются по безналу.
Напомним, что правительство Испании объявило чрезвычайное положение на прошлой неделе, введя 15-дневный период ограничений на передвижение. На сегодня только в Китае, Италии и Иране больше зарегистрированных случаев заболевания, чем в Испании. Согласно новым правилам, испанцам разрешено выходить из дома только по необходимости - за покупками, в больницу или на работу. Также можно покинуть дом для короткой прогулки с домашними любимцами, а вот бег или прогулки в одиночку запрещены.
На собственном автомобиле можно выезжать по одному человеку в маске и перчатках, также нужно иметь разрешение с работы с расписанными рабочими часами. Иначе - штраф.
Возвращаясь домой, испанцы выносят верхнюю одежду и обувь на балкон, обязательно принимают душ, протирают мобильный телефон спиртом, а ручки дверей - хлором, женщинам медики не советуют наносить макияж.
Ежедневно в 20.00 жители Мадрида выходят на свои балконы и аплодируют врачам в благодарность за их работу.
- 13:27 22 марта В Италии коронавирусом заразились 20% медперсонала
- 12:54 22 марта Полиция обнародовала список областей, где больше всего нарушают карантин
- 12:34 22 марта В Киевской области продавали фальшивые тесты на коронавирус
- 12:05 22 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 11:59 22 марта Улицы украинских городов будут патрулировать военные
- 12:05 22 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру