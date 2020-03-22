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22 марта 2020, 12:00 226

Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида

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22 марта 2020, 12:00 226
За последние сутки Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса. Согласно данным, обнародованным испанским Министерством здравоохранения, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%, то есть за 24 часа количество больных увеличилось на 5 тыс лиц. Больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде - 804. Испанские врачи утверждают, что по неизвестным причинам вирус COVID-19 в Европе более агрессивный, чем в Китае
Фото: АР
За последние сутки Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса. Согласно данным, обнародованным испанским Министерством здравоохранения, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%, то есть за 24 часа количество больных увеличилось на 5 тыс лиц. Больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде - 804. Испанские врачи утверждают, что по неизвестным причинам вирус COVID-19 в Европе более агрессивный, чем в Китае

По просьбе RegioNews украинка Марина, которая уже несколько лет живет в Мадриде и имеет там два собственных продуктовых магазина, сняла видео и рассказала о том, как испанцы переживают карантин.

Последние дни магазины бывшей черновчанки Марины работают, преимущественно, как служба доставки, ведь на улицах практически нет людей. Доставка работает так: им звонят, оставляют адрес и список продуктов, они привозят под двери заказ. Клиенты в основном рассчитываются по безналу.

Напомним, что правительство Испании объявило чрезвычайное положение на прошлой неделе, введя 15-дневный период ограничений на передвижение. На сегодня только в Китае, Италии и Иране больше зарегистрированных случаев заболевания, чем в Испании. Согласно новым правилам, испанцам разрешено выходить из дома только по необходимости - за покупками, в больницу или на работу. Также можно покинуть дом для короткой прогулки с домашними любимцами, а вот бег или прогулки в одиночку запрещены.

На собственном автомобиле можно выезжать по одному человеку в маске и перчатках, также нужно иметь разрешение с работы с расписанными рабочими часами. Иначе - штраф.

Возвращаясь домой, испанцы выносят верхнюю одежду и обувь на балкон, обязательно принимают душ, протирают мобильный телефон спиртом, а ручки дверей - хлором, женщинам медики не советуют наносить макияж.

Ежедневно в 20.00 жители Мадрида выходят на свои балконы и аплодируют врачам в благодарность за их работу.

Автор(ы) статьи: Лера Ясницкая

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