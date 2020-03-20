Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"

Новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш "темна конячка" для місцевих еліт. Єдине, що про нього знають в Тернополі, що він з Івано-Франківщини і належить до кола спілкування нового прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. RegioNews вдалося знайти значно більше цікавої інформації про нового очільника Тернопільщини

Фото: president.gov.ua

Новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш "темна конячка" для місцевих еліт. Єдине, що про нього знають в Тернополі, що він з Івано-Франківщини і належить до кола спілкування нового прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. RegioNews вдалося знайти значно більше цікавої інформації про нового очільника Тернопільщини

Указом президента Володимра Зеленського головою Тернопільської облдержадміністрації призначено Володимира Любомировича Труша. До цього призначення він керував Рогатинською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області. На перший погляд, Володимир Труш справляє враження представника класичного "середнього класу". Насправді ж вся кар’єра Володимира Труша пов’язана з політикою та чиновницькою роботою. Та близька до групи Ріната Ахметова. До початку підприємницької діяльності Труш працював в податковій міліції Івано-Франківської області. Пізніше, був помічником народного депутата від Партії регіонів Валерія Калестина. Цікаві факти: Калестин теж родом з Рогатина, тричі обирався народним депутатом і завжди вважався людиною Ріната Ахметова. Двічі Валерій Калестин був нардепом від "Нашої України". Однак у 2010 році став нардепом вже від Партії регіонів. Саме в цей період Рінат Ахметов почав процес купівлі Бурштинської ТЕС. Директором якої потім працював нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але повернемось до Володимира Труша. Як стверджують поінформовані джерела, його також можна віднести до умовної групи впливу Ріната Ахметова. Призначення його керівником Тернопільської ОДА не випадкове. Його завданням вочевидь буде ослаблення впливу "Свободи" в області. Адже починаючи з 2008 року саме "Свобода" фактично повністю контролює Тернопіль в політичному плані. Труш має завдання змінити ситуацію напередодні майбутніх місцевих виборів. Близкість до впливового олігарха та нинішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля має допомогти новому голові Тернопільської ОДА у вирішенні поставленої задачі. Відсутність власної групи впливу в області у Володимира Труша в Офісі президента теж розглядається, як позитив. Він має стати об’єднавчим фактором для сил, котрі знаходяться в опозиції до "Свободи" і її політичних партнерів. Це в свою чергу, має стати фундаментом для зменшення їх впливу після майбутніх місцевих виборів.

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