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20 марта 2020, 14:00 255

Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"

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20 марта 2020, 14:00 255
Новоназначенный глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш "темная лошадка" для местных элит. Единственное, что о нем знают в Тернополе, так это то, что он с Ивано-Франковщины и принадлежит к кругу общения нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. RegioNews удалось найти гораздо больше интересной информации о новом руководителе Тернопольщины
Фото: president.gov.ua
Новоназначенный глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш "темная лошадка" для местных элит. Единственное, что о нем знают в Тернополе, так это то, что он с Ивано-Франковщины и принадлежит к кругу общения нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. RegioNews удалось найти гораздо больше интересной информации о новом руководителе Тернопольщины

Указом президента Владимира Зеленского главой Тернопольской облгосадминистрации назначен Владимир Любомирович Труш. До этого назначения он руководил Рогатинською районной государственной администрацией Ивано-Франковской области. На первый взгляд, Владимир Труш производит впечатление представителя классического "среднего класса". На самом же деле вся карьера Владимира Труша связана с политикой и чиновничьей работой. И близка к группе Рината Ахметова.

До начала предпринимательской деятельности Труш работал в налоговой милиции Ивано-Франковской области. Позже, был помощником народного депутата от Партии регионов Валерия Калестина. Интересные факты: Калестин тоже родом из Рогатина, трижды избирался народным депутатом и всегда считался человеком Рината Ахметова. Дважды Валерий Калестин был нардепом от "Нашей Украины". Однако в 2010 году стал нардепом от Партии регионов. Именно в этот период Ринат Ахметов начал процесс покупки Бурштынской ТЭС. Директором которой затем работал нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но вернемся к Владимиру Трушу. Как утверждают информированные источники, его также можно отнести к условной группе влияния Рината Ахметова. Назначение его руководителем Тернопольской ОГА не случайно. Его задачей явно будет ослабление влияния "Свободы" в области. Ведь начиная с 2008 года именно "Свобода" фактически полностью контролирует Тернополь в политическом плане. Задача Труша изменить ситуацию в преддверии предстоящих местных выборов. Близость к влиятельному олигарху и нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю должена помочь новому председателю Тернопольской ОГА в решении поставленной задачи.

Отсутствие собственной группы влияния в области у Владимира Труша в Офисе президента тоже рассматривается, как позитив. Он должен стать объединяющим фактором для сил, которые находятся в оппозиции к "Свободе" и ее политических партнеров. Это в свою очередь, должно стать фундаментом для уменьшения их влияния после предстоящих местных выборов.

Автор(ы) статьи: Николай Арсенич

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