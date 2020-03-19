"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?

Вадим Рабинович, народний депутат від ОПЗЖ, вже продемонстрував свою готовність до місцевих виборів. Минулого тижня в одному з найдорожчих готелів Одеси "Брістоль" оппоплатформівці зібралися на регіональну конференцію, де його обрали головою обласної партійної організації

Вадим Рабинович, народний депутат від ОПЗЖ, вже продемонстрував свою готовність до місцевих виборів. Минулого тижня в одному з найдорожчих готелів Одеси "Брістоль" оппоплатформівці зібралися на регіональну конференцію, де його обрали головою обласної партійної організації

Щоправда, фізично самого Рабиновича на конференції не було. Як і нардепів від ОПЗЖ Миколи Скорика та Віктора Медведчука. Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради і найближча людина Миколи Скорика, пояснює це напруженою ситуацією біля готелю "Брістоль". Нагадаємо, там зібралося чимало патріотично налаштованих молодиків, які хотіли зірвати конференцію через нелюбов до ОПЗЖ. Підтягнулися туди й тітушки, які навмисно провокували ситуацію, аби привернути увагу до події.

Тож, обирати Рабиновича головою обласної організації, а Скорика – головою міської ради довелося дистанційно. Нагадаємо, після створення об'єднаної політичної сили ("Оппоблок" Бойко + "За життя" Рабиновича = "Оппоплатформа - За життя") її обласну організацію очолив екс-губернатор і нардеп Микола Скорик, пов'язаний з групою Льовочкіна-Бойка. Деякий час він вважався досить впливовою фігурою. Щоправда, останнім часом свої позиції почав втрачати. Бо інша група впливу на чолі з Медведчуком почала просувати більш харизматичного Вадима Рабиновича.

Але ці кадрові ротації були далеко не єдиними, які планувалося розглянути на конференції. Ходили чутки й про висування Рабиновича кандидатом на посаду мера Одеси. Однак раніше в ОПЗЖ заявляли, що бачать у цій ролі Миколу Скорика, тай сам він неодноразово заявляв про свої амбіції, а його слова підтверджував і нардеп Юрій Бойко. Тож, швидше за все, харизматичний Рабинович раптово з’явився у регіоні, аби посилити позиції Скорика на мерських перегонах.

Щоправда, журналіст Ігор Кисильов ставить під сумнів цю перемогу. Його точку зору підтверджують й свіжі рейтинги закритого соціологічного опитування, яке проводилося для адміністрації президента у лютому цього року. Так, чинний мер Геннадій Труханов може набрати 34%, а кандидат від "Слуги Народу" - 31%. Кандидат від ОПЗЖ йде лише третім і набирає лише 19,5% за прогнозами соціологів. Щоправда, кажуть експерти, аби впевнено здобути перемогу Труханову все ж доведеться йти на перемовини з представниками "Слуги народу" і виконувати їх умови. Бо, як бачимо, розрив не надто високий.

Зрештою ОПЗЖ на цих місцевих виборах планує не тільки позмагатися за мерське крісло, а точно отримати реванш, провівши до місцевої і районної рад максимальну кількість людей. Особливо гостро перемоги хочеться після гучного провалу у регіоні на парламентських виборах. Нагадаємо, тоді ОПЗЖ програла на всіх округах Одеської області, причому в деяких вона зайняла навіть не друге, а третє місце. Хоча, "опозиціонери" розраховували мінімум на три мандати від регіону.

Наразі падіння рейтингів "Слуги народу" дає на це надію. Зокрема, згідно з даними соціологічної групи "Рейтинг" за грудень 2019, на найближчих місцевих виборах до міської ради Одеси наступні партії можуть набрати: "Слуга народу" 43%, ОПЗЖ 13%, "Опозиційний блок" 4%, "Партія Шарія" 3%, "Європейська солідарність" 3%.

Як бачимо, ОПЗЖ посилює свої позиції у регіоні і більш харизматичними і досвідченими гравцями, яким є Вадим Рабинович. І це досить логічно – у нього тут є тісні зв’язки з місцевою елітою про що яскраво свідчать регулярні щотижневі виступи на місцевих телеканалах. Також, за словами нашого інформатора, Рабиновича в Одесі дуже потужно просуває нардеп від ОПЗЖ та бізнесмен Вадим Столар. Останній має чималий інтерес до Одеського регіону, причому інтерес як політичний, так і економічний, зокрема йдеться про перевалку зерна.

Щоправда, каже наше джерело, той факт, що Вадима Рабиновича обрали головою одеської обласної організації де-факто свідчить про перемогу групи впливу Рабиновича на чолі з Медведчуком. Адже в Одесі історично склалося, що лідер обласної організації має більші важелі впливу, ніж міської. Тому очевидно, що Рабинович буде мати пряме відношення до формування списків на місцевих виборах і проштовхування своїх людей.

Однак Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради, цю інформацію спростовує. "Списки будуть затверджуватися обласною і міською політрадою. Все буде обговорюватися і на конференції, де також висунемо кандидатуру на посаду мера", - наголошує Шкарівський.

Тож, очевидно, що Рабинович має на Одеський регіон доволі амбітний план: впливати на діяльність міської та обласної рад, завівши туди найбільшу кількість потрібних людей.