"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
Щоправда, фізично самого Рабиновича на конференції не було. Як і нардепів від ОПЗЖ Миколи Скорика та Віктора Медведчука. Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради і найближча людина Миколи Скорика, пояснює це напруженою ситуацією біля готелю "Брістоль". Нагадаємо, там зібралося чимало патріотично налаштованих молодиків, які хотіли зірвати конференцію через нелюбов до ОПЗЖ. Підтягнулися туди й тітушки, які навмисно провокували ситуацію, аби привернути увагу до події.
Тож, обирати Рабиновича головою обласної організації, а Скорика – головою міської ради довелося дистанційно. Нагадаємо, після створення об'єднаної політичної сили ("Оппоблок" Бойко + "За життя" Рабиновича = "Оппоплатформа - За життя") її обласну організацію очолив екс-губернатор і нардеп Микола Скорик, пов'язаний з групою Льовочкіна-Бойка. Деякий час він вважався досить впливовою фігурою. Щоправда, останнім часом свої позиції почав втрачати. Бо інша група впливу на чолі з Медведчуком почала просувати більш харизматичного Вадима Рабиновича.
Але ці кадрові ротації були далеко не єдиними, які планувалося розглянути на конференції. Ходили чутки й про висування Рабиновича кандидатом на посаду мера Одеси. Однак раніше в ОПЗЖ заявляли, що бачать у цій ролі Миколу Скорика, тай сам він неодноразово заявляв про свої амбіції, а його слова підтверджував і нардеп Юрій Бойко. Тож, швидше за все, харизматичний Рабинович раптово з’явився у регіоні, аби посилити позиції Скорика на мерських перегонах.
Щоправда, журналіст Ігор Кисильов ставить під сумнів цю перемогу. Його точку зору підтверджують й свіжі рейтинги закритого соціологічного опитування, яке проводилося для адміністрації президента у лютому цього року. Так, чинний мер Геннадій Труханов може набрати 34%, а кандидат від "Слуги Народу" - 31%. Кандидат від ОПЗЖ йде лише третім і набирає лише 19,5% за прогнозами соціологів. Щоправда, кажуть експерти, аби впевнено здобути перемогу Труханову все ж доведеться йти на перемовини з представниками "Слуги народу" і виконувати їх умови. Бо, як бачимо, розрив не надто високий.
Зрештою ОПЗЖ на цих місцевих виборах планує не тільки позмагатися за мерське крісло, а точно отримати реванш, провівши до місцевої і районної рад максимальну кількість людей. Особливо гостро перемоги хочеться після гучного провалу у регіоні на парламентських виборах. Нагадаємо, тоді ОПЗЖ програла на всіх округах Одеської області, причому в деяких вона зайняла навіть не друге, а третє місце. Хоча, "опозиціонери" розраховували мінімум на три мандати від регіону.
Наразі падіння рейтингів "Слуги народу" дає на це надію. Зокрема, згідно з даними соціологічної групи "Рейтинг" за грудень 2019, на найближчих місцевих виборах до міської ради Одеси наступні партії можуть набрати: "Слуга народу" 43%, ОПЗЖ 13%, "Опозиційний блок" 4%, "Партія Шарія" 3%, "Європейська солідарність" 3%.
Як бачимо, ОПЗЖ посилює свої позиції у регіоні і більш харизматичними і досвідченими гравцями, яким є Вадим Рабинович. І це досить логічно – у нього тут є тісні зв’язки з місцевою елітою про що яскраво свідчать регулярні щотижневі виступи на місцевих телеканалах. Також, за словами нашого інформатора, Рабиновича в Одесі дуже потужно просуває нардеп від ОПЗЖ та бізнесмен Вадим Столар. Останній має чималий інтерес до Одеського регіону, причому інтерес як політичний, так і економічний, зокрема йдеться про перевалку зерна.
Щоправда, каже наше джерело, той факт, що Вадима Рабиновича обрали головою одеської обласної організації де-факто свідчить про перемогу групи впливу Рабиновича на чолі з Медведчуком. Адже в Одесі історично склалося, що лідер обласної організації має більші важелі впливу, ніж міської. Тому очевидно, що Рабинович буде мати пряме відношення до формування списків на місцевих виборах і проштовхування своїх людей.
Однак Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради, цю інформацію спростовує. "Списки будуть затверджуватися обласною і міською політрадою. Все буде обговорюватися і на конференції, де також висунемо кандидатуру на посаду мера", - наголошує Шкарівський.
Тож, очевидно, що Рабинович має на Одеський регіон доволі амбітний план: впливати на діяльність міської та обласної рад, завівши туди найбільшу кількість потрібних людей.
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