13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 17:33 1

Екс-керівництво одеської екоінспекції зачинилося в офісі і не пускає нового начальника

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 17:33 1
Читайте также на русском языке
В Одесі повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції, але колишнє керівництво зачинилося в офісі
Фото: pexels
В Одесі повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції, але колишнє керівництво зачинилося в офісі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Повідомляється, що сьогодні, 18 березня, повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції Анжелу Балаклеєць.

Але виявилося, що потрапити в приміщення установи неможливо.

"Сьогодні мій перший заступник Денис Каплунов приїхав до Одеси, щоб офіційно представити нову начальницю одеської інспекції. Однак стався інцидент. Одеське керівництво заблокувало двері в приміщенні інспекції та намагається не пустити нас. Звучить смішно, але так воно і є. Викликали поліцію", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Державної екоінспекції України Єгор Фірсов.

До призначення Балаклеєць одеську інспекцію очолював Володимир Кардаш. Він і його перший заступник Вадим Осипенко відсторонені від своїх посад за "дисциплінарні проступки".


Одесса
В Одесі закривають ринок "7 кілометр"
18 березня 2020, 13:03
В Одесі звільнили віце-мера, який пішов у відпустку і не повернувся
18 березня 2020, 12:10
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »