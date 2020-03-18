Екс-керівництво одеської екоінспекції зачинилося в офісі і не пускає нового начальника

В Одесі повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції, але колишнє керівництво зачинилося в офісі

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В Одесі повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції, але колишнє керівництво зачинилося в офісі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Повідомляється, що сьогодні, 18 березня, повинні були представити колективу нову виконувачку обов'язків начальника екоінспекції Анжелу Балаклеєць.

Але виявилося, що потрапити в приміщення установи неможливо.

"Сьогодні мій перший заступник Денис Каплунов приїхав до Одеси, щоб офіційно представити нову начальницю одеської інспекції. Однак стався інцидент. Одеське керівництво заблокувало двері в приміщенні інспекції та намагається не пустити нас. Звучить смішно, але так воно і є. Викликали поліцію", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Державної екоінспекції України Єгор Фірсов.

До призначення Балаклеєць одеську інспекцію очолював Володимир Кардаш. Він і його перший заступник Вадим Осипенко відсторонені від своїх посад за "дисциплінарні проступки".