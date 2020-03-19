"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?

Вадим Рабинович, народный депутат от ОПЗЖ, уже продемонстрировал свою готовность к местным выборам. На прошлой неделе в одном из самых дорогих отелей Одессы "Бристоль" оппоплатформовцы собрались на региональную конференцию, где его избрали председателем областной партийной организации

Вадим Рабинович, народный депутат от ОПЗЖ, уже продемонстрировал свою готовность к местным выборам. На прошлой неделе в одном из самых дорогих отелей Одессы "Бристоль" оппоплатформовцы собрались на региональную конференцию, где его избрали председателем областной партийной организации

Правда, физически самого Рабиновича на конференции не было. Как и нардепов от ОПЗЖ Николая Скорика и Виктора Медведчука. Вадим Шкаровский, первый заместитель председателя Одесского областного совета и близкий человек Николая Скорика, объясняет это напряженной ситуацией возле отеля "Бристоль". Напомним, там собралось немало патриотически настроенных молодых людей, которые хотели сорвать конференцию через нелюбовь к ОПЗЖ. Подтянулись туда и титушки, которые намеренно провоцировали ситуацию, чтобы привлечь внимание к событию.

Поэтому, выбирать Рабиновича председателем областной организации, а Скорика – председателем городского совета пришлось дистанционно. Напомним, после создания объединенной политической силы ("Оппоблок" Бойко + "За жизнь" Рабиновича = "Оппоплатформа - За жизнь") ее областную организацию возглавил экс-губернатор и нардеп Николай Скорик, связанный с группой Левочкина-Бойко. Некоторое время он считался весьма влиятельной фигурой. Правда, в последнее время начал терять свои позиции. Потому что другая группа влияния во главе с Медведчуком начала продвигать более харизматичного Вадима Рабиновича.

Но эти кадровые ротации были далеко не единственными, которые планировалось рассмотреть на конференции. Ходили слухи и о выдвижении Рабиновича кандидатом на должность мэра Одессы. Однако ранее в ОПЗЖ заявляли, что видят в этой роли Николая Скорика, да и сам он неоднократно заявлял о своих амбициях, а его слова подтверждал и нардеп Юрий Бойко. Поэтому, скорее всего, харизматичный Рабинович внезапно появился в регионе, чтобы усилить позиции Скорика на мэрских гонках.

Правда, журналист Игорь Киселев ставит под сомнение эту победу. Его точку зрения подтверждают и свежие рейтинги закрытого социологического опроса, которое проводилось для администрации президента в феврале этого года. Так, действующий мэр Геннадий Труханов может набрать 34%, а кандидат от "Слуги Народа" - 31%. Кандидат от ОПЗЖ идет лишь третьим и набирает всего лишь 19,5% по прогнозам социологов. Правда, говорят эксперты, чтобы уверенно одержать победу Труханову все же придется идти на переговоры с представителями "Слуги народа" и выполнять их условия. Ибо, как видим, разрыв не слишком высокий.

В конце концов ОПЗЖ на этих местных выборах планирует не только посоревноваться за мэрское кресло, а точно получить реванш, проведя в местный и районный советы максимальное количество людей. Особенно остро победы хочется после громкого провала в регионе на парламентских выборах. Напомним, тогда ОПЗЖ проиграла во всех округах Одесской области, причем в некоторых она заняла даже не второе, а третье место. Хотя, "оппозиционеры" рассчитывали минимум на три мандата от региона.

Пока падение рейтингов "Слуги народа" дает на это надежду. В частности, согласно данным социологической группы "Рейтинг" за декабрь 2019, на ближайших местных выборах в городской совет Одессы следующие партии могут набрать: "Слуга народа" 43%, ОПЗЖ 13%, "Оппозиционный блок" 4%, "Партия Шария" 3%, "Европейская солидарность" 3%.

Как видим, ОПЗЖ усиливает свои позиции в регионе и более харизматичными и опытными игроками, такими как Вадим Рабинович. И это довольно логично – у него здесь есть тесные связи с местной элитой о чем ярко свидетельствуют регулярные еженедельные выступления на местных телеканалах. Также, по словам нашего информатора, Рабиновича в Одессе очень мощно продвигает нардеп от ОПЗЖ и бизнесмен Вадим Столар. Последний имеет немалый интерес к Одесскому региону, причем интерес, как политический, так и экономический, в частности речь идет о перевалке зерна.

Правда, говорит наш источник, тот факт, что Вадима Рабиновича избрали председателем одесской областной организации де-факто свидетельствует о победе группы влияния Рабиновича во главе с Медведчуком. Ведь в Одессе исторически сложилось, что лидер областной организации имеет больше рычагов влияния, чем городской. Поэтому очевидно, что Рабинович будет иметь прямое отношение к формированию списков на местных выборах и проталкивание своих людей.

Однако Вадим Шкаровский, первый заместитель председателя Одесского областного совета, эту информацию опровергает. "Списки будут утверждаться областным и городским политсоветом. Все будет обсуждаться и на конференции, где также выдвинем кандидатуру на должность мэра", - отмечает Шкарівський.

Поэтому, очевидно, что Рабинович имеет на Одесский регион достаточно амбициозный план: влиять на деятельность городского и областного советов, заведя туда наибольшее количество нужных людей.